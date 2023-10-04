医院的某些条件可增加人们尤其是老人跌倒的风险。经过长时间卧床后，会使腿部肌肉变弱而挤压腿部静脉的能力也相对变弱，使腿部的静脉血液也更不易流向心脏。因此，当患者站起来时血液淤积在腿部，导致血压降低并使患者感觉眩晕或头晕（称为直立性低血压）。

此外，患者可能接受了使他们感到眩晕、瞌睡或神智错乱的药物。病床可能过高或有护栏，使患者难以下床。灯光暗淡，因此患者可能没有看到障碍物。神智错乱或定向障碍的患者更可能会跌倒。

由于在医院经常受到打扰，一些在医院照顾婴儿或小孩的父母很可能会大意，而做出一些习惯性的动作，比如当婴儿在病床上的时候，仍然用力将婴儿床提得很高。

（也可参见住院引起的问题。）