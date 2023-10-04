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医院的某些条件可增加人们尤其是老人跌倒的风险。经过长时间卧床后，会使腿部肌肉变弱而挤压腿部静脉的能力也相对变弱，使腿部的静脉血液也更不易流向心脏。因此，当患者站起来时血液淤积在腿部，导致血压降低并使患者感觉眩晕或头晕（称为直立性低血压）。
此外，患者可能接受了使他们感到眩晕、瞌睡或神智错乱的药物。病床可能过高或有护栏，使患者难以下床。灯光暗淡，因此患者可能没有看到障碍物。神智错乱或定向障碍的患者更可能会跌倒。
由于在医院经常受到打扰，一些在医院照顾婴儿或小孩的父母很可能会大意，而做出一些习惯性的动作，比如当婴儿在病床上的时候，仍然用力将婴儿床提得很高。
（也可参见住院引起的问题。）
预防在医院跌倒的措施
当患者或患者家属发现一些容易导致跌倒的情况后，应该采取预防措施。例如，为了防止肌肉退化，患者应该尽早下床多做一些运动。患者家属和医护人员应该陪着患者走楼梯，直到患者的肌肉可以重新用力。
多数跌倒发生在患者下床时。因此家人或医护人员可通过以下措施来帮助患者：
如果床过高，询问是否可以降低床高度
确保患者知道病床的高度
劝告患者在下床时要小心并缓慢移动
要让患者穿拖鞋或防防滑鞋
为患者指明厕所位置以及怎样到达（避免失足或碰到设备）
告知患者如何获取帮助
对婴儿和儿童来讲，应该确保婴儿床的护栏升起
医护人员常常识别出哪些患者容易跌倒，并相应提供帮助。如定时地观察患者或者将他们安排到离护士站比较近的病房。
如果患者似乎无法独自安全起床，医护人员会让他们使用呼叫铃来获取帮助。如果患者没有意识到或不能接受他们无法自己安全下床，医院可能会使用床上报警器。如果患者尝试自己下床，报警器就会发出响亮的哔哔声求救。
患者家属也可以询问医护人员服用的药物以及确认是否有任何一种会增加跌倒风险。倘若如此，家属可以询问医生是否可以换药或者减少用量。