有些人，尤其是老年人在坐下或站起时出现血压过度下降（直立性或体位性低血压）。当站起时（尤其是在长时间躺着或坐着之后），在数秒钟至几分钟内出现昏厥、头晕、眩晕、思维混乱，或视力模糊，并在躺下后症状迅速消失。然而，有些人会出现摔倒、昏厥，或者极少数情况下出现短暂的癫痫发作。在运动或饮酒和／或大量进食或体液缺乏（脱水）之后，症状通常更常见并会加重。

有些年轻人在站起时会有相似的症状，但其血压并不降低。通常情况下，他们的心率增加（心动过速）超过正常站起时的心率增加，这种情况被称为体位性心动过速综合征 (POTS)。这些人尽管血压正常，但仍感觉头晕，其原因尚不清楚。

病因 站起时眩晕或头晕的发生是由血压异常所致。通常情况下人们站起时，重力作用使血液在腿部和躯干的静脉淤积。这种聚集现象使血压降低并使从心脏泵出到达大脑的血流量减少。流经大脑的低血流量导致眩晕和其他症状。为了代偿血流量减少，神经系统迅速加快心率并收缩血管，以便可以在症状出现之前，迅速使血压回到正常值。自主神经系统负责这种代偿。 许多疾病可引起血压调节问题，并导致站起时头晕。原因分类有 疾病或药物引起的自主神经系统功能障碍

心脏泵血能力下降

血容量减少（低血容量）

激素响应障碍 病因的确定取决于症状是新发的还是已经存在了一段时间。 常见原因 新出现的站起时眩晕最常见病因包括 血容量减少（可能由脱水或失血导致）

药品

长期卧床

一侧肾上腺功能减退（肾上腺皮质功能不全） 长期的（慢性的）站起时眩晕最常见的原因有 与年龄相关的血压调节变化

药品

自主神经系统功能失常

对站起时头晕或眩晕的评估 发生站起眩晕或头晕的患者，当坐下来再慢慢站起时常常会很快恢复。但找到导致晕眩的病因通常很重要。以下信息能帮助人们决定何时就医，并帮助他们了解评估中的期待。 警示体征 站起时眩晕或头晕的病人，一些症状和特征应特别关注。它们包括 便血或黑色、柏油样大便

神经系统症状，如行走困难和／或协调功能或平衡功能障碍

跌倒或晕厥（昏倒）

胸部疼痛或不适 何时就医 有警示症状者通常应立即前往急诊科就诊。那些在站起时频繁或持续出现眩晕症状的人，应该在症状出现时前去就医。通常情况下，推迟一周左右就诊也是可以的。偶然出现站起时晕眩的患者应该电话咨询医生寻求建议。医生会根据其症状和病史决定是否需要和何时需要就医。 医生会怎么做 医生首先询问患者症状和病史。医生接下来进行体检。医生在询问病史和检查中的发现，经常可以提示医生出现眩晕的病因和应该对患者所做的检查。 医生问诊 晕眩出现了多长时间

当眩晕发生时是否出现过昏厥或摔倒

是否经历过已知的可导致眩晕的情况（如卧床休息或液体流失）

是否患有可导致眩晕的疾病（如糖尿病、帕金森病或者是癌症）

是否正在服用会导致眩晕的药物（如抗高血压药） 然后医生对患者进行身体检查。患者先平躺 5 分钟后再测量血压和心率。当患者站起或坐起 1 分钟和 3 分钟时，分别重新测量血压和心率。医生可能会做直肠指检，确定患者是否有消化道出血。神经系统的力量、感觉、反射、平衡和步态测试很重要。 突然出现眩晕最常见的病因通常为药物、卧床休息和血流量降低。有长期症状的患者，如运动障碍可能提示帕金森病。麻木、刺痛或无力可能提示神经系统疾病。 表格 站起时眩晕或头晕的某些病因和特征 表格 检查 除非病因显而易见（如卧床），否则通常需要进行检测。医生通常会做心电图 (ECG) 检查、全血细胞计数和其他血液检查（如电解质水平检测）。其他检查要根据这些身体检查的结果，需特别关注患者的症状是否提示可能的心脏或神经问题。 如果医生怀疑头晕由某种药物引起，他们可能会要求停止服用该药物，并观察头晕是否消失，从而确定病因。 如果医生怀疑自主神经系统出现障碍，则可能进行倾斜台试验。患者平躺在一个特殊的机械平台上数分钟。然后该平台向上倾斜 60˚ 到 80° 持续 15 至 20 分钟，同时连续监测血压和心率的变化。如果血压没有降低，则静脉注射足够剂量异丙肾上腺素（刺激心脏的一种药物）使心率每分钟加快 20 次，然后重复上述试验。试验过程需要 30 到 60 分钟，而且是非常安全的。

对站起时头晕或眩晕的治疗 可能的情况下需要对各种病因进行治疗，包括更换或停用产生诱因的药物。然而，许多病因尚无法治愈，病人必须采取措施来减少他们的症状。这些措施包括生活方式改变和药物。 长时间卧床的患者应该每天坐起来，可能的话应在床上做一些锻炼。患者躺下或者坐起时应该缓慢、小心。一般来说，如能消耗足够的体液、限制或避免饮酒及有规律地进行锻炼都会是有益的。定期适度的锻炼可以增加血管壁的肌肉张力，从而减少血液在腿部的聚集。睡觉时将床头抬高可以帮助缓解症状。某些人增加盐的摄入量可能会增加水份的潴留并减轻症状。医生可能会建议患者多吃一些腌制食物或服用氯化钠片剂来增加盐的摄入量。但当患者患有心脏病时，医生则不会建议增加盐的摄入量。 医生可能会给予氟氢可的松，一种帮助机体留住盐和水的药物，防止患者站起时血压降低。然而，这种药物可能会导致患者躺下时出现高血压、心力衰竭和低血钾。有时医生会处方普萘洛尔或其他 β-受体阻滞剂与氟氢可的松联合。米多君是一种使动脉和静脉都变窄的药物，有助于防止血液聚集。副作用包括刺痛感或麻木和瘙痒。该药不建议患有冠状动脉或外周动脉疾病的患者使用。 非甾体类抗炎药 (NSAID)、屈昔多巴、溴吡斯的明、奥曲肽等其他药物可能对有些病例有帮助。

老年人须知 大约 20％ 的老年人站起时出现眩晕或头晕。在本身患有其他共存疾病的患者人群中更常见，尤其是患有高血压和需要长期护理的人中。很多人因站起时眩晕导致摔倒。老年人应该避免长时间站立。 站起时出现眩晕或头晕在老年人中发病率增加是由于机体管理血压的压力感受器响应能力下降和动脉壁硬度增加，使动脉难以运输更多的血液来维持血压的增高。感受器响应能力下降导致站起时心脏和血管正常的反应延迟。而奇怪的是，老年人中更常见的高血压，可能会导致其感受器敏感性更差，增加站起时眩晕的可能。