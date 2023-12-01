针灸是一种传统中医疗法，也是西方世界最广泛接受的CAM治疗方法之一。虽然一些医生，常常是治疗疼痛的专家，在接受训练后，拿到了实施针灸的执业许可，但被允许执业者并不需要医学学位。每天有数以百万计的人在应用针灸治疗。（另请参阅整合、补充和替代医学的概述。）

通常是用一根很细的银针刺进皮肤和穿过皮下组织。刺激这些特定点被认为会影响气（发音为chee）的流动。气是渗透人体的生命力。传统中医认为，疾病是由于气沿能量路径或经络的不当流动导致的（经络中有2000多个点）。刺激这些点有助于恢复阴（暗，阴柔，负力）和阳（亮，阳刚，正力）的平衡。

有时候刺激是增加了扭曲或变暖针。

下列也可能刺激穴位

压力（称为指压）

激光

超声检查

施加在针上的极低压电流（称为电针灸）

针灸并不痛苦，但会引起刺痛感。

针灸的医疗用途 建议用途 包括 缓解疼痛，包括外科手术或牙科手术后

缓解妊娠期间或手术或化疗后常见的恶心和呕吐

治疗成瘾、腕管综合征、纤维性肌痛、头痛、腰背痛、疲劳和关节痛 针灸研究本身就很难进行。在针灸研究中，盲法（防止研究受试者和执业人员知道对哪些人进行哪种治疗）具有挑战性。所谓的“假”针灸（在非针灸部位插入针头）通常会对针灸穴位施加压力，从而难以测量针灸效果。在某些地区，特别是在中国，已发表的针灸研究倾向于显示更积极的效果。这可能反映偏倚，但也有可能是这些提供者正在实践中医的完整模式，而针灸只是其中的一部分而已。 针灸可有效治疗多种疾病和症状，但仍需进一步研究。将针灸与假针灸的对照实践进行比较很复杂，因为比较疗法仍是提供者实施的放松医学实践。针灸安慰剂可能使用不透明的护套，护套中装有钝针或牙签，将其压在皮肤上但不插入，尽管这仍会给穴位施加压力。许多学术医学中心和医疗保健组织，包括世界卫生组织都在继续研究和探索针灸的有效性。

针灸可能的副作用 如果技术正确，针灸的副作用通常较轻，但应注意以下几点： 临时恶化的症状可能发生。

虽然很少见，但针刺可能会导致组织（皮肤、肌肉或神经）损伤或感染。

头痛、头晕、昏晕和嗜睡等副作用很少见。

在任何涉及针灸医疗中，有些人可能会感到头晕并需要躺下。

针灸可能会使患有重度出血性疾病或服用血液稀释药物的人出现瘀伤或出血。

深针植入很少引起肺和内部的损伤。