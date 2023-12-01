中医起源于几千年前的中国，它基于这样的理论，即疾病是由于生命力（气，发音为chee）在体内不平衡而导致。通过阴（暗，阴柔，负力）和阳（亮，阳刚，正力）对立的力之间的平衡来恢复气，在体内，阴阳可表现为寒热、表里和虚实。各种实践活动是用来保护和恢复气的，因此健康。

最常用的是

针灸

中草药

气功

其它实践包括饮食和按摩。

传统中医用含有混合物的草药来治疗各种疾病。确定这些混合物是否安全有效是困难的。传统中医的一个问题是其标准化和质量控制几乎不存在。因此，可能会导致以下结果：

同一混合物中草药的比例可能会有所不同。

活性成分的量可以因草药来源而异。

混合物可能含有各种其它物质（如制药公司生产的物质）或可能被有毒重金属污染。

由于混合物的变化很大，并且由于可研究的混合物太多，因此大多数常规研究通常只研究一种草药，而不是混合物。然而，单独使用一种草药（而不是作为混合物的一部分使用）可能不会被传统医疗保健专业人员认为有效。

（另请参阅整合、补充和替代医学的概述。）

传统中医的医疗用途 中草药混合物已被用于治疗肠易激综合征、抽动秽语综合征和许多其它疾病。大多数情况下，证明这些混合物有效的证据弱或不确定，但是由于所用草药的类型和组成不同，因此难以获得确凿的证据。例如，一些证据表明，黄芪草药可以改善接受化疗的肺癌患者的生活质量。但是，它不会延长寿命或减慢癌症进展。在这种情况下，需要更多研究来确定草药是否有效。

传统中医可能的副作用 每种草药和混合物可能都有其独特的副作用。例如，一种名为马黄的草药（麻黄）是许多补救措施中的一种成分，是一种刺激剂，可以增加心率和血压，从而增加中风或心脏病发作的风险。 在草药混合物中，活性成分之间的相互作用也可能导致不良反应。