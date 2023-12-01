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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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疾病

传统中医(TCM)

作者：Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
已审核/已修订 12月 2023
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中医起源于几千年前的中国，它基于这样的理论，即疾病是由于生命力（气，发音为chee）在体内不平衡而导致。通过阴（暗，阴柔，负力）和阳（亮，阳刚，正力）对立的力之间的平衡来恢复气，在体内，阴阳可表现为寒热、表里和虚实。各种实践活动是用来保护和恢复气的，因此健康。

最常用的是

其它实践包括饮食和按摩

传统中医用含有混合物的草药来治疗各种疾病。确定这些混合物是否安全有效是困难的。传统中医的一个问题是其标准化和质量控制几乎不存在。因此，可能会导致以下结果：

  • 同一混合物中草药的比例可能会有所不同。

  • 活性成分的量可以因草药来源而异。

  • 混合物可能含有各种其它物质（如制药公司生产的物质）或可能被有毒重金属污染。

由于混合物的变化很大，并且由于可研究的混合物太多，因此大多数常规研究通常只研究一种草药，而不是混合物。然而，单独使用一种草药（而不是作为混合物的一部分使用）可能不会被传统医疗保健专业人员认为有效。

（另请参阅整合、补充和替代医学的概述。）

传统中医的医疗用途

中草药混合物已被用于治疗肠易激综合征抽动秽语综合征和许多其它疾病。大多数情况下，证明这些混合物有效的证据弱或不确定，但是由于所用草药的类型和组成不同，因此难以获得确凿的证据。例如，一些证据表明，黄芪草药可以改善接受化疗的肺癌患者的生活质量。但是，它不会延长寿命或减慢癌症进展。在这种情况下，需要更多研究来确定草药是否有效。

传统中医可能的副作用

每种草药和混合物可能都有其独特的副作用。例如，一种名为马黄的草药（麻黄）是许多补救措施中的一种成分，是一种刺激剂，可以增加心率和血压，从而增加中风或心脏病发作的风险。

在草药混合物中，活性成分之间的相互作用也可能导致不良反应。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 国家补充与整合健康中心（NCCIH）：传统中医

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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