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中医起源于几千年前的中国，它基于这样的理论，即疾病是由于生命力（气，发音为chee）在体内不平衡而导致。通过阴（暗，阴柔，负力）和阳（亮，阳刚，正力）对立的力之间的平衡来恢复气，在体内，阴阳可表现为寒热、表里和虚实。各种实践活动是用来保护和恢复气的，因此健康。
最常用的是
其它实践包括饮食和按摩。
传统中医用含有混合物的草药来治疗各种疾病。确定这些混合物是否安全有效是困难的。传统中医的一个问题是其标准化和质量控制几乎不存在。因此，可能会导致以下结果：
同一混合物中草药的比例可能会有所不同。
活性成分的量可以因草药来源而异。
混合物可能含有各种其它物质（如制药公司生产的物质）或可能被有毒重金属污染。
由于混合物的变化很大，并且由于可研究的混合物太多，因此大多数常规研究通常只研究一种草药，而不是混合物。然而，单独使用一种草药（而不是作为混合物的一部分使用）可能不会被传统医疗保健专业人员认为有效。
（另请参阅整合、补充和替代医学的概述。）
传统中医的医疗用途
传统中医可能的副作用
每种草药和混合物可能都有其独特的副作用。例如，一种名为马黄的草药（麻黄）是许多补救措施中的一种成分，是一种刺激剂，可以增加心率和血压，从而增加中风或心脏病发作的风险。
在草药混合物中，活性成分之间的相互作用也可能导致不良反应。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
国家补充与整合健康中心（NCCIH）：传统中医