浏览专业版
阿育吠陀是印度传统的医疗系统，它源于4000多年以前。它的理论基础是疾病源于机体生命力的失衡。机体内的三种气质（称为doshas）的平衡决定生命力的平衡。大多数人有一个主导的气质，并且三个气质之间的具体平衡对于每个人而言都是一个独一无二的。（另请参阅整合、补充和替代医学的概述。）
治疗师通过以下方式对患者进行评估
向他们询问症状、行为和生活方式
观察他们的总体外观，包括眼睛、舌头和皮肤
检查脉搏并检查尿液和粪便
在确定了气质的平衡之后，治疗师会设计出针对每个人的量身定制的治疗方法。阿育吠陀使用饮食、草药、按摩、冥想、瑜伽和体内清洁（消除治疗）。清洗比较代表性的有注射流体进入直肠引起的肠道运动（灌肠）或冲洗鼻子水（鼻盥洗）使恢复身体内外的平衡。
阿育吠陀的医疗用途
已经研究了阿育吠陀的医疗用途，包括用于治疗过敏性鼻炎、精神疾病、神经系统疾病、疼痛、关节炎和糖尿病。与整体医学体系的其它研究一样，高质量研究也很难进行。
阿育吠陀可能的副作用
阿育吠陀中使用的一些药用植物组合被重金属（主要是铅、汞和砷）污染，这些重金属会导致重金属中毒。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
国家补充与整合健康中心（NCCIH）：阿育吠陀医学