已显示出冥想的许多健康获益，包括减轻以下困扰：

应激、焦虑、抑郁

失眠

疼痛

癌症等慢性疾病的症状

可能的耳鸣或嗡嗡声（耳鸣）

性功能障碍

冥想对大脑活动产生有利影响。例如，它可能增加与思维清晰有关的部分大脑活动。冥想常常会使身体放松、精神放松，有利于情绪状态如仁慈和甚至使脾气温顺。

人们已经提出冥想对心脏和血管（心血管）健康有许多有益作用。美国心脏协会已认可将冥想作为一种低风险、低成本的干预手段来预防心血管疾病，同时评论称，冥想的证据质量低，需要进一步的研究。

冥想有助于减轻压力和增进总体幸福感。它在慢性医学病症中的作用，包括疼痛和神经系统疾病（例如帕金森氏病）正在研究中。