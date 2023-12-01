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在冥想（一种心身医学）中，人们调节注意力或系统关注内在或外在体验的特定方面。冥想可能涉及安静地坐着或休息，通常闭眼或向下凝视。有时，它需要重复念短语（咒语），旨在帮助人集中注意力。超验冥想和正念冥想已经得到科学的研究。
大多数冥想练习都是在精神背景下制定，并将某些类型的精神成长、个性转变或超验体验作为最终目标。但是，作为一项医疗保健干预措施，无论人们的文化、精神或宗教背景如何，冥想都可能有效。
（另请参阅整合、补充和替代医学的概述。）
冥想的医疗用途
已显示出冥想的许多健康获益，包括减轻以下困扰：
应激、焦虑、抑郁
失眠
疼痛
癌症等慢性疾病的症状
可能的耳鸣或嗡嗡声（耳鸣）
性功能障碍
冥想对大脑活动产生有利影响。例如，它可能增加与思维清晰有关的部分大脑活动。冥想常常会使身体放松、精神放松，有利于情绪状态如仁慈和甚至使脾气温顺。
人们已经提出冥想对心脏和血管（心血管）健康有许多有益作用。美国心脏协会已认可将冥想作为一种低风险、低成本的干预手段来预防心血管疾病，同时评论称，冥想的证据质量低，需要进一步的研究。
冥想有助于减轻压力和增进总体幸福感。它在慢性医学病症中的作用，包括疼痛和神经系统疾病（例如帕金森氏病）正在研究中。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
国家补充与整合健康中心（NCCIH）：冥想