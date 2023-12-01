饮食疗法是一种以生物学为基础的实践，它采用专门饮食方案（例如长寿饮食、古法饮食、地中海饮食和低碳水化合物饮食）

治疗或预防特定疾病（例如癌症或心血管疾病）

一般会促进健康

使身体排毒（通过中和或清除体内毒素）

一些饮食（如地中海饮食）被广泛的接受，并被传统的西医所鼓励。

在开始接受饮食方式截然不同的治疗性饮食时，人们应请专家提供建议，以避免营养缺乏。饮食科学和认识在不断发展，应与医疗保健或营养专业人士经常重新讨论。

（另请参阅整合、补充和替代医学的概述。）

长寿饮食 长寿饮食主要由蔬菜、全谷物、水果和谷类组成。某些遵循长寿饮食的人中已报道了癌症及其症状改善，但是精心设计的研究并未显示这一点。 长寿饮食的风险包括意外体重减轻，有时某些营养素摄入不足。