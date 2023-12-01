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饮食疗法是一种以生物学为基础的实践，它采用专门饮食方案（例如长寿饮食、古法饮食、地中海饮食和低碳水化合物饮食）
治疗或预防特定疾病（例如癌症或心血管疾病）
一般会促进健康
使身体排毒（通过中和或清除体内毒素）
一些饮食（如地中海饮食）被广泛的接受，并被传统的西医所鼓励。
在开始接受饮食方式截然不同的治疗性饮食时，人们应请专家提供建议，以避免营养缺乏。饮食科学和认识在不断发展，应与医疗保健或营养专业人士经常重新讨论。
（另请参阅整合、补充和替代医学的概述。）
长寿饮食
长寿饮食主要由蔬菜、全谷物、水果和谷类组成。某些遵循长寿饮食的人中已报道了癌症及其症状改善，但是精心设计的研究并未显示这一点。
长寿饮食的风险包括意外体重减轻，有时某些营养素摄入不足。
古法饮食
古饮食包括据称是在旧石器时代（石器时代）猎取或收集食物时所摄入的食物类型。也就是说，它由动物和野生植物制成的食物组成。因此，饮食结果如下：
多吃蛋白质
少吃碳水化合物，并且在进食时主要吃非淀粉类新鲜水果和蔬菜
消耗更多纤维
经常吃更多的脂肪，主要是单不饱和和多不饱和脂肪
其中不含被认为在旧石器时代不可获取的食物（如乳制品、谷物、豆类、加工油、精制糖、盐和咖啡）。支持者声称人不能加工（代谢）许多这类食物。但是，关于在旧石器时代吃什么的知识有限，并且一些证据表明在旧石器时代，饮食限制不如现代的古饮食。
支持古饮食的人声称它可以降低患冠状动脉疾病、2型糖尿病和许多慢性疾病的风险。他们还声称，它可以促进减肥、改善运动表现、增强睡眠并改善精神功能。但是，这种饮食具有上述任何作用的证据仍不一致。
古饮食的风险包括某些营养素摄入不足（由于全谷物和乳制品摄入减少）以及冠状动脉疾病的风险增加（由于脂肪和蛋白质的摄入增加）。