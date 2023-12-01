补充或替代医学可分为五种主要的实践分类：
类别名称只是他们部分组件的描述。一些方法处于现代科学概念可理解的范围内，而其它方法却并非如此。许多类型相互重叠。
（另请参阅整合、补充和替代医学的概述。）
补充和替代医学的类型
类型
描述
整体医学体系
包罗万象的方法，包括理念、诊断和治疗
旨在恢复身体内的平衡
使用饮食、按摩、草药、冥想、消除治疗和瑜伽
基于相似法则：对于大剂量服用时会引起某些症状的物质，小剂量使用时可以治愈相同症状*
旨在通过促进健康生活方式，治疗整个人体并利用身体的自然恢复能力来预防和治疗疾病
结合使用多种疗法，包括针灸、咨询、运动疗法、引导意念、顺势疗法、水疗、草药、自然分娩、营养、物理疗法和应激管理
旨在通过平衡体内阴阳之间的对立的力来恢复体内适当的生命力（气）流动
使用针灸、按摩、草药和冥想锻炼（气功）
心身医学
运用行为、心理、社交和精神技巧来增强大脑影响身体的能力从而维护健康并预防或治愈疾病
使用电子设备向人们提供有关生物功能的信息（例如心率、血压和肌肉张力），并教人们如何控制这些功能
使用精神意象来帮助人们放松或促进特定疾病（例如失眠或心理创伤）的健康或康复
使人们处于放松和注意力高度集中的状态，以帮助他们改变其行为，从而改善健康状况
冥想，包括正念
特意调节注意力或系统地专注于特定的体验
使用降低某些身体机能的技术（例如，通过降低心率），从而减轻紧张和压力
生物疗法实践
使用天然物质（例如特定食物和微量营养素）促进健康
植物药和天然产品
使用植物或动物中天然存在的物质来治疗症状或疾病（例如用于治疗关节疼痛的软骨）
使用药物结合并去除体内被认为过量或有毒的金属或矿物质
使用专门的饮食方案（例如长寿饮食、古法饮食、低碳水化合物或地中海饮食）来治疗或预防特定疾病，总体上促进健康或对身体进行排毒
手法与身体基础的实践
对身体的各个部位（例如关节和肌肉）进行手法治疗，以治疗各种病症和症状
基于以下信念：平衡状态下的身体会改善某些症状，并且其各部分相互依存
涉及脊柱（主要）的手法治疗，以恢复脊柱和神经系统之间的正常关系
可能涉及物理疗法（例如冷热疗法和电刺激）、按摩、穴位按摩和/或锻炼或改变生活方式
使用加热的火罐倒置在皮肤上，以产生真空，将皮肤部分吸入火罐中，火罐可能留在原处几分钟
这被认为是一种按摩形式，可以增加流向目标区域的血液，从而改变炎症和某些病症
涉及对肌肉和其它组织的手法操作，以减轻疼痛和肌肉痉挛，并减轻压力和增强放松效果
使用干燥艾草（艾蒿），通常在皮肤上方灼烧，但有时在皮肤穴位上直接灼烧
涉及对被认为对应于身体不同器官或系统的脚、手或耳朵中的特定区域手动施加压力
刮痧（例如刮痧、硬币刮痧或勺子刮痧）
在皮肤上（通常在背部、颈部或四肢）使用钝性工具，例如硬币或勺子摩擦
被认为是按摩的一种形式
能量疗法
操纵体内和周围的能量场（生物场）以维持或恢复健康
基于以下信念：即体内和周围以及整个宇宙中存在普遍生命力或微妙的能量
刺激身体上的特定点，通常是通过将非常细的针头插入皮肤和皮下组织中来影响气沿着能量路径（经络）的流动，从而恢复体内平衡
气功
在传统中医中通过姿势、呼吸和冥想进行温和的运动练习以改善愈合
一种能量疗法，涉及在身体上放置磁铁以减轻疼痛或促进愈合
一种能量疗法，是执业人员通过他们的手引导能量并将其传递到人体内以促进愈合的方法
使用治疗师的治愈能量的一种能量疗法，通常无需接触人体，即可识别并修复人体生物场中的失衡
* 许多溶液已稀释了很多倍，以至于它们不含可测量的活性成分分子。
RDA=推荐每日摄取量。