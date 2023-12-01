补充和替代医学的类型

心身技术建立在精神和情绪因素可以影响身体健康的学说上。用行为的、心理上的、社会和精神上的方法来维持健康和预防、治疗疾病。

有大量的科学证据支持心身技术的好处，其中许多方法现在认为是主流。例如，以下技术用于治疗慢性疼痛、冠状动脉疾病、头痛、失眠和更年期症状，并在分娩时提供帮助：

这些技术还用于帮助人们应对疾病相关和治疗相关的症状，尤其是癌症患者，并为手术做准备。