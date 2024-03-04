待产和分娩期间的胎儿心率监护

胎儿心率可以通过以下方式进行监护：

外监护： 可将胎儿镜（一种听诊器）或手持超声设备（可传输和接收声波）放置在产妇腹部上定期监护胎儿心率。另一种类型的超声设备可以放置在女性的腹部上持续监护胎儿心率。进行持续监护（称为电子胎心监护）的设备通常也具有一个传感器，可以检测和跟踪宫缩。

内监护： 电极（附在电线上的小圆形传感器）通过阴道插入并附在胎儿头皮上。当待产过程中有出现问题的风险或体外设备检测到的信号无法记录时，通常采用内监护。这种方法只能在包裹胎儿的膜破裂（称为“破水”）后使用。

当待产期间开始持续进行电子胎儿监护时，通常会进行无应激试验。无应激试验评估胎儿心率 20 至 40 分钟，以检查特定模式。结果分为反应型（令人放心）或无反应型（令人担心）。如果结果令人担心，则进一步评估胎儿的健康状况，例如生物物理特征。

评估生物物理特征时，使用超声形成胎儿的实时影像，并观察胎儿长达 30 分钟。医生评估心率、羊水量、胎儿呼吸和运动，并给予 10 分以内的评分。

根据这些检查的结果，医生可能会允许继续分娩或行剖腹产。