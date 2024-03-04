剖腹产是指经产妇腹壁切开子宫娩出胎儿的手术。

在美国，超过 30% 的分娩是剖腹产。

当医师认为行剖腹产比经阴道分娩对产妇、胎儿或两者都更安全时，可施行剖腹产，如在以下情况下：

在过去，女性有过一次剖腹产分娩后，医生会建议所有后续妊娠均进行剖腹产。医生担心子宫切口的疤痕可能会在分娩时裂开（子宫破裂）。然而，医生现在意识到，如果既往的剖腹产切口在子宫下部并且是水平的，则剖腹产后子宫破裂的风险很低。因此，如果产妇以前只有过一次剖腹产，并且在子宫下部做了水平切口，她们可以选择阴道分娩——称为剖宫产术后阴道试产 (TOLAC)。但如果孕妇进行过多次剖腹产，大多数医生会建议在以后的所有妊娠均使用剖腹产。在决定是否尝试 TOLAC 之前，产妇应该与医生讨论风险。许多中心使用核对表来确保产妇和婴儿能够安全和成功进行 TOLAC。

如果产妇在有过一次剖腹产后选择阴道分娩，应计划在有能力迅速进行剖腹产的医疗机构内分娩婴儿，因为

在曾经有过一次剖腹产经历且在子宫下部做了水平切口的产妇中，阴道分娩的成功率仅约为 60% 至 80%。

子宫可能破裂的风险非常小。

剖腹产 视频

你知道吗……

产科医生、麻醉师、护士，有时儿科医生都会参与剖腹产手术。使用麻醉药、静脉用药、抗生素和输血有助于使剖腹产更安全。

剖腹产手术的子宫切口，可以在子宫的上部或子宫下段。

剖腹产 图片

鼓励孕妇在剖腹产后尽快下床走动，以减少腿部或盆腔形成血栓，以及血栓随后进入肺部并阻塞肺动脉（肺栓塞）的风险。

与阴道分娩相比，剖腹产术后一般疼痛更明显，住院时间更长，恢复更慢。