宫颈息肉是一种指样生长的组织，突向宫颈管，几乎所有的宫颈息肉均为良性。息肉几乎始终为良性（非癌性）。

宫颈息肉可能由慢性炎症或感染导致。

通常，宫颈息肉不会引起任何症状，但有些会引起阴道出血或脓状分泌物。

医生通常可以在盆腔检查中诊断宫颈息肉。

引起出血或分泌物的息肉可在盆腔检查时切除。

大约 2%～5% 的女性患有宫颈息肉。它们可能由慢性炎症或感染导致。

宫颈息肉的症状 大多数宫颈息肉没有症状。有些息肉会引起月经间期或性生活后出血。罕见情况下，息肉被感染，导致阴道排出脓状分泌物。 息肉多为粉红色，直径小于 1/2 英寸（大约 1 厘米）。 宫颈息肉 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库

宫颈息肉的诊断 盆腔检查 盆腔检查可以发现息肉。