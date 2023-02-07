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宫颈息肉是一种指样生长的组织，突向宫颈管，几乎所有的宫颈息肉均为良性。息肉几乎始终为良性（非癌性）。
宫颈息肉可能由慢性炎症或感染导致。
通常，宫颈息肉不会引起任何症状，但有些会引起阴道出血或脓状分泌物。
医生通常可以在盆腔检查中诊断宫颈息肉。
引起出血或分泌物的息肉可在盆腔检查时切除。
大约 2%～5% 的女性患有宫颈息肉。它们可能由慢性炎症或感染导致。
宫颈息肉的症状
大多数宫颈息肉没有症状。有些息肉会引起月经间期或性生活后出血。罕见情况下，息肉被感染，导致阴道排出脓状分泌物。
息肉多为粉红色，直径小于 1/2 英寸（大约 1 厘米）。
宫颈息肉
图片
P. MARAZZI 博士／科学图片库
宫颈息肉的诊断
盆腔检查
盆腔检查可以发现息肉。
宫颈息肉的治疗
摘除息肉
引起出血或分泌物的息肉可在医生诊室盆腔检查时切除。通常，手术无痛，不需要麻醉。息肉摘除后很少出血。如果出血，用棉签在流血部位涂抹腐蚀性物质（如硝酸银）止血。
检查息肉以确认它们不是癌性的。
如果息肉切除后症状（出血和分泌物）持续存在，可取子宫内壁（子宫内膜）组织样本并在显微镜下检查（子宫内膜活检），以排除子宫内膜癌。