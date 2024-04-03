盆腔检查的目的是检查女性生殖器解剖结构的所有部分。是否进行盆腔检查应由女性与其医生或其他医务人员共同决定。（另见美国妇产科医师学会 [ACOG]：盆腔检查——常见问题。）

如果女性对盆腔检查有任何疑问或疑虑，她应该在检查前与医生沟通。从未进行过盆腔检查的女性应要求医生解释检查期间会发生什么。如果检查的任何部分引起疼痛，应鼓励女性在检查过程中告知医生。

如有以下情况，需要进行盆腔检查

女性有盆腔疼痛或异常阴道出血等症状

需要进行宫颈癌筛查或性传播感染 (STI) 筛查

是妇科检查的其中一项

女性应该与医务人员讨论是否需要进行盆腔检查以及需要多久进行一次盆腔检查。除了宫内节育器外，女性在开始使用新的避孕方法之前不需要做盆腔检查。盆腔检查作为发现卵巢癌的方法并不总是可靠的。

在 21 至 25 岁时，大多数女性应该开始进行宫颈癌筛查，例如巴氏 (Pap) 试验和/或人乳头状瘤病毒 (HPV) 检测。根据女性的年龄、检查类型、宫颈癌风险因素和此前的检查结果，通常每 3 至 5 年进行一次筛查。

盆腔检查包括：

女性外生殖器解剖结构检查

评估和检查女性内生殖器解剖结构

直肠检查（有时）

女性外生殖器解剖结构

女性内生殖器解剖结构

通常要求女性在盆腔检查前排空膀胱，同时收集尿标本，用于实验室检查。通常情况下，会提供一件病患检查服或一张盖布，并请一名助手陪同及有时帮助进行检查。如果女性希望观察盆腔检查，应该告诉医生，医生或许可以提供镜子。医生可在检查之前、期间或之后解释检查过程或评论发现结果。

盆腔检查时，受检女性的背部和臀部躺在检查床上，双膝弯曲，臀部靠近检查床的边沿。这个姿势有助于打开骨盆，以便医生检查妇科内部解剖结构。大多数检查床都有足蹬，帮助女性保持受检的姿势。在盆腔检查开始之前，医生要求女性放松腿部和臀部。

Pelvic Examination 图片 JOHN FOSTER/SCIENCE PHOTO LIBRARY

盆腔检查开始，医生首先观察外生殖器区域，注意有无异常、颜色改变，以及有无异常分泌物或炎症。这些检查可以提供有关激素问题、癌症、感染、损伤或性虐待的线索。

医生用手分开阴道口处的组织（称为外阴或小阴唇），检查阴道口。医生使用窥阴器（一种金属或塑料的器械，能把阴道壁分开）检查阴道和宫颈（子宫的下部分）。

检查阴道有无异常（如囊肿）和分泌物。应仔细检查宫颈是否有炎症、异常或宫颈癌的迹象。医生可以用小塑料刷采集样本进行检测，通常是巴氏 (Pap) 试验和/或 HPV 检测（用于宫颈癌筛查）。可从阴道或宫颈取样，以检查阴道炎的病因，例如细菌性阴道炎、阴道酵母菌感染或性传播感染。

医生要求女性假装咳嗽或使劲向下用力来检查盆腔器官脱垂（即膀胱、直肠或肠道突入阴道）。

宫颈抹片检查

从阴道取出窥阴器后，医生将戴手套的手的食指和中指插入阴道，触摸阴道壁是否有任何异常或压痛区域。医生还会触摸宫颈，寻找在窥阴器检查过程中未发现的任何异常或压痛。

Pelvic Examination With Speculum 图片 JOHN FOSTER/SCIENCE PHOTO LIBRARY

医生继续将手指放在阴道内，将另一只手的手指放在耻骨上方的小腹上（称为双手检查）。该检查是为了触摸子宫和卵巢以及女性生殖系统是否有任何异常肿块或压痛。通常在双手间可扪及子宫，一个像梨状的光滑实体，确定它的位置、大小、硬度、活动度和压痛（如有）。

然后，医生将放在腹部的手稍微偏向侧面并略微施加一些压力，触摸卵巢和子宫周围的其他结构（例如输卵管肿胀）。卵巢很小，要扪到它比子宫困难得多，常常需要更大的压力，受检的女性可能感到很不舒服，但也不至于疼痛。绝经后，卵巢变小（由于激素功能下降），医生在盆腔检查时通常感觉不到卵巢。受检的女性在检查的这个环节可能感到有些不舒服，但也不至于疼痛。医生确定卵巢是否有任何异常，以及卵巢或其他结构是否有压痛。

女性盆腔的内容物 3D 模型