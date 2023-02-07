外阴包涵囊肿和表皮囊肿

已审核/已修订 2月 2023 | 修改的 7月 2023

外阴上发生的囊肿包括包涵囊肿和表皮囊肿。外阴包涵囊肿是包含外阴表面组织的小囊。外阴表皮囊肿类似于包涵囊肿，但含有毛囊附近产油腺体（皮脂腺）的分泌物。

包涵囊肿是外阴最常见的囊肿。外阴是包含外生殖器官的部位。包涵囊肿可能发生于阴道。可能由创伤引起如分娩。当外阴受伤时，表皮组织会陷入表皮下。有些包涵囊肿可逐渐自行形成。

女性外生殖器解剖结构

表皮囊肿可能为皮脂腺分泌受阻引起。分泌物在表皮下集聚形成囊肿。

此两种囊肿最终均可长大，有时会被感染。感染的囊肿可能呈红色，伴触痛，并导致性生活疼痛。

未感染的囊肿通常无症状，偶尔可能导致刺激症状。囊肿为白色或黄色，通常直径小于 1/2 英寸（约 1 厘米）。

包涵囊肿和表皮囊肿 阴道包涵囊肿 阴道包涵囊肿通常很小，不会引起症状。 经出版商允许。摘自 Spitzer M, Mann M. 临床妇科图集：妇科病理学。由 M Stenchever（丛书编辑）和 B Goff 编辑。费城，《当代医学》，1998年。（由国际外阴疾病研究学会提供。） 外阴表皮包涵囊肿 外阴两侧可见许多囊肿。 经出版商允许。摘自 Kaufman R, Brown D。临床妇科图集：妇科病理学。由 M Stenchever（丛书编辑）和 B Goff 编辑。费城，《当代医学》，1998年。 阴道包涵囊肿 阴道包涵囊肿通常很小，不会引起症状。 经出版商允许。摘自 Spitzer M, Mann M. 临床妇科图集：妇科病理学。由 M Stenchever（丛书编辑）和 B Goff 编辑。费城，《当代医学》，1998年。（由国际外阴疾病研究学会提供。） 外阴表皮包涵囊肿 外阴两侧可见许多囊肿。 经出版商允许。摘自 Kaufman R, Brown D。临床妇科图集：妇科病理学。由 M Stenchever（丛书编辑）和 B Goff 编辑。费城，《当代医学》，1998年。

诊断 盆腔检查 盆腔检查时医生通常能发现或触摸到囊肿。