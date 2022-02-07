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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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产后膀胱和肾脏感染

（产后膀胱和肾脏感染）

作者：Julie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
已审核/已修订 2月 2022 | 修改的 9月 2022
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小知识

有时会在分娩后出现膀胱感染（膀胱炎）。肾脏感染（肾盂肾炎）是由分娩后细菌从膀胱蔓延到肾脏引起的。

  • 膀胱和肾脏感染可能导致疼痛或尿频，有时还会发烧。

  • 为了诊断膀胱和肾脏感染，医生会检查并分析尿样。

  • 通常情况下，女性需静脉滴注抗生素治疗肾脏感染或口服抗生素治疗膀胱感染。

（也请参见产后感染。）

当将导管放置在膀胱中以排出分娩期间和分娩后的尿液时，尤其是如果导管留在原位一段时间，会增加发生膀胱感染的风险。

症状

膀胱和肾脏感染（经常）会引起疼痛或尿频。肾脏与一些膀胱感染会引起发热。肾脏感染可能导致背部较低区域或侧面疼痛，以及一般的疾病或不适感觉。

诊断

  • 检查和分析尿样

  • 培养尿样

膀胱和肾脏感染的诊断基于尿样的检查和分析。对于肾脏感染和一些膀胱感染，可以培养样本，以确定细菌。

治疗

  • 抗生素

通常情况下，需经静脉（静脉内）滴注抗生素治疗肾脏感染或口服抗生素治疗膀胱感染。

如果没有膀胱感染已累及肾脏的表现，可以仅用几天抗生素。如果怀疑有肾脏感染，抗生素（单独头孢霉素治或者青霉素+庆大霉素）治疗应持续到体温正常后48小时。通常，口服抗生素 7-14 天。获得培养结果后，可以转为使用对存在的细菌更加有效的抗生素。

大量饮水，有助于维持肾脏功能和清除尿路细菌。

分娩后6～8周应再次进行尿液培养以确定感染痊愈。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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