（产后膀胱和肾脏感染）

有时会在分娩后出现膀胱感染（膀胱炎）。肾脏感染（肾盂肾炎）是由分娩后细菌从膀胱蔓延到肾脏引起的。
膀胱和肾脏感染可能导致疼痛或尿频，有时还会发烧。
为了诊断膀胱和肾脏感染，医生会检查并分析尿样。
通常情况下，女性需静脉滴注抗生素治疗肾脏感染或口服抗生素治疗膀胱感染。
（也请参见产后感染。）
当将导管放置在膀胱中以排出分娩期间和分娩后的尿液时，尤其是如果导管留在原位一段时间，会增加发生膀胱感染的风险。
症状
膀胱和肾脏感染（经常）会引起疼痛或尿频。肾脏与一些膀胱感染会引起发热。肾脏感染可能导致背部较低区域或侧面疼痛，以及一般的疾病或不适感觉。
诊断
检查和分析尿样
培养尿样
膀胱和肾脏感染的诊断基于尿样的检查和分析。对于肾脏感染和一些膀胱感染，可以培养样本，以确定细菌。
治疗
抗生素
通常情况下，需经静脉（静脉内）滴注抗生素治疗肾脏感染或口服抗生素治疗膀胱感染。
如果没有膀胱感染已累及肾脏的表现，可以仅用几天抗生素。如果怀疑有肾脏感染，抗生素（单独头孢霉素治或者青霉素+庆大霉素）治疗应持续到体温正常后48小时。通常，口服抗生素 7-14 天。获得培养结果后，可以转为使用对存在的细菌更加有效的抗生素。
大量饮水，有助于维持肾脏功能和清除尿路细菌。
分娩后6～8周应再次进行尿液培养以确定感染痊愈。