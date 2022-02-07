（产后膀胱和肾脏感染）

已审核/已修订 2月 2022 | 修改的 9月 2022

有时会在分娩后出现膀胱感染（膀胱炎）。肾脏感染（肾盂肾炎）是由分娩后细菌从膀胱蔓延到肾脏引起的。

膀胱和肾脏感染可能导致疼痛或尿频，有时还会发烧。

为了诊断膀胱和肾脏感染，医生会检查并分析尿样。

通常情况下，女性需静脉滴注抗生素治疗肾脏感染或口服抗生素治疗膀胱感染。

（也请参见产后感染。）

当将导管放置在膀胱中以排出分娩期间和分娩后的尿液时，尤其是如果导管留在原位一段时间，会增加发生膀胱感染的风险。

症状 膀胱和肾脏感染（经常）会引起疼痛或尿频。肾脏与一些膀胱感染会引起发热。肾脏感染可能导致背部较低区域或侧面疼痛，以及一般的疾病或不适感觉。

诊断 检查和分析尿样

培养尿样 膀胱和肾脏感染的诊断基于尿样的检查和分析。对于肾脏感染和一些膀胱感染，可以培养样本，以确定细菌。