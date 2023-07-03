持续性生殖器唤起障碍

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持续性生殖器唤起障碍是指过度不想要的身体（生殖器）唤起，包括流入生殖器的血流量增加，女性阴道分泌物增多，但没有任何性活动欲望。
导致持续性生殖器唤起障碍的原因尚不清楚。男性或女性均可发生，可因性行为或非性行为或无明显刺激而触发。关于障碍何时复发的焦虑和担忧可能一直存在。盆腔肌肉紧张可能导致症状——生殖器部位及其周围持续的不适刺痛或搏动。
对于女性持续性生殖器唤起障碍，即使女性不想要参与性活动且精神和情绪未被（主观地）唤起，但仍会出现通常因性刺激诱发的身体变化。流向阴蒂的血流量增加，导致阴蒂（相当于男性的阴茎）和阴道壁肿胀（称为充血的过程）。血流量的增加会引起阴道分泌物（提供润滑）增多。生殖器部位可能刺痛或颤动。感觉持续数小时或数天。大多数女性认为这些变化具有侵入性，因此感到痛苦和尴尬。
医生根据特征性症状诊断持续性生殖器唤起障碍，但前提是女性对这些症状非常痛苦。
持续性生殖器唤起障碍的治疗
盆底物理治疗
心理治疗
持续性生殖器唤起障碍的治疗尚不明确。
起初，性高潮（包括自我刺激引起的）可带来短暂的缓解，但通常会变得无效，成为无法令人满意的不实际解决方案。
盆底物理治疗，包括肌肉放松训练与生物反馈可能会有所帮助，尤其是与正念认知治疗相结合时。
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 是一种抗抑郁药，可能有效，但几乎没有证据支持其有效性。
简单地认识到该障碍的存在，并让患者明白此病可自行消退，该方法可帮助部分女性。治疗焦虑的特定方法（包括心理治疗和/或药物）以及有关该障碍的信息和支持也有所帮助。