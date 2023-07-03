持续性生殖器唤起障碍

持续性生殖器唤起障碍是指过度不想要的身体（生殖器）唤起，包括流入生殖器的血流量增加，女性阴道分泌物增多，但没有任何性活动欲望。

导致持续性生殖器唤起障碍的原因尚不清楚。男性或女性均可发生，可因性行为或非性行为或无明显刺激而触发。关于障碍何时复发的焦虑和担忧可能一直存在。盆腔肌肉紧张可能导致症状——生殖器部位及其周围持续的不适刺痛或搏动。

对于女性持续性生殖器唤起障碍，即使女性不想要参与性活动且精神和情绪未被（主观地）唤起，但仍会出现通常因性刺激诱发的身体变化。流向阴蒂的血流量增加，导致阴蒂（相当于男性的阴茎）和阴道壁肿胀（称为充血的过程）。血流量的增加会引起阴道分泌物（提供润滑）增多。生殖器部位可能刺痛或颤动。感觉持续数小时或数天。大多数女性认为这些变化具有侵入性，因此感到痛苦和尴尬。

医生根据特征性症状诊断持续性生殖器唤起障碍，但前提是女性对这些症状非常痛苦。