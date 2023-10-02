几种类型的药物可用于治疗抑郁症：
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)
单胺氧化酶抑制剂 (MAOI)
大部分抗抑郁药物需规律服用数周才可显效。为防止复发，多数抑郁患者需连续服用抗抑郁药物 6 至 12 个月。50 岁以上的患者须连续服用长达 2 年。
不同类型的抗抑郁药具有不同的副作用。有时候，当一种药物无法缓解抑郁时，可选用另外一种（类别）或多种联合使用。
新闻称，在开始使用抗抑郁药物后，会出现自杀风险。开始使用抗抑郁药或剂量增加后的短时间内，少数人确实会变得越来越躁动、抑郁和焦虑。尤其是在一些儿童和青年患者中，如果上述现象没有被及时发现和纠正则会导致自杀倾向增加。这一发现首先见于 SSRI 报告，但是这种风险可能在各类抗抑郁药物之间没有差异。如果开始服用抗抑郁药物或计量增加后（或不论出于任何原因）症状加重，应通知患者的医生。由于自杀念头也是抑郁症的一个症状，医生可能难以确定抗抑郁药在自杀想法和行为中起到的作用。有些研究对这一关联有疑问。
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 是现今最常用的一类抗抑郁药。SSRI 不仅对抑郁症有效，对抑郁症经常伴发的其他精神疾病也有效。
虽然 SSRI 可能引起恶心、腹泻、震颤、体重减轻和头痛等副反应，但这些不良反应通常症状轻微或随着继续用药可减轻甚至消失。相对于三环类抗抑郁药，SSRI 诱发的副反应更易被多数患者耐受。SSRI 导致心脏副作用的风险小于杂环类抗抑郁药。
但少数患者在服用 SSRI 的初期（服药一周内）或剂量增加后，会出现激越、抑郁和焦虑状态加重的现象。尤其是在儿童和青年患者中，如果上述现象没有被及时发现和纠正则会导致自杀倾向增加。因此对于服用 SSRI 的患者亲属，应密切观察患者的临床表现，若出现抑郁、焦虑状态加重的现象，需及时联系医生进行恰当处理。但是，抑郁症患者不接受治疗也可能会自杀死亡，所以患者和医生在选择药物时必须权衡处方药物的副作用风险与患者本身的自杀风险。
长期使用 SSRI 也可引起其他的副反应，如体重增加和性功能障碍（约可累及 1/3 患者）。某些 SSRI（如氟西汀）可导致食欲不振。在开始使用 SSRI 后的最初几周内，患者可能会在白天感到昏昏欲睡，但这种影响是暂时的。
如果突然停用 SSRI，则可引起停药综合征，常出现眩晕、焦虑、易激惹、疲劳、恶心、寒战和肌肉酸痛症状。
如果患者怀孕，如果仍然需要 SSRI，医生会与其讨论使用 SSRI 的风险和益处。然而，帕罗西汀不应使用，因为它可能导致心脏缺陷。
去甲肾上腺素-多巴胺再摄取抑制剂、5-羟色胺调节剂和 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂
以下类别的新型抗抑郁药物的有效性、安全性与 SSRI 类药物一致，且副作用相似：
去甲肾上腺素-多巴胺再摄取抑制剂（安非他酮）
5-羟色胺调节剂（如米氮平和曲唑酮）
5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂（如文拉法辛和度洛西丁）
与 SSRI 类药物的副作用相似，服用这些新型的抗抑郁药物初期会导致自杀倾向的一过性升高，而且，突然停用 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂时会发生停药综合征。
其他副作用因药物而异（参见表用于治疗抑郁症的药物）。
杂环类（包括三环类）抗抑郁药
单胺氧化酶抑制剂(MAOI)
单胺氧化酶抑制剂 (MAO) 非常有效但很少作为首选药物，它主要用于其他抗抑郁药无效时。服用 MAOI 的患者必须遵循严格的饮食限制并采取特殊的预防措施，以避免血压突然急剧升高并出现重度搏动性头痛，这种严重的反应称作高血压危象。高血压危象可导致卒中。预防措施包括
避免吃含有酪胺的食物或饮料，包括散装的啤酒、红酒（含雪利酒）、烈酒、煮烂的食物、意大利咸味肠、陈乳酪、蚕豆、扁豆、酵母的提取物（酵母调味品）、无花果罐头、葡萄干、酸奶、奶酪、酸奶油、腌鲱鱼、鱼子酱、肝脏、肉馅和酱油
不服用含伪麻黄碱的药物，如很多非处方咳嗽药和感冒药
避免服用美沙芬（止咳药）、利血平（降压药）或哌替啶（镇痛药）
如果出现严重的搏动性头痛应立即服用拮抗剂并尽快到最近的医疗机构就诊
服用 MAOI 的患者还应避免服用其他类型的抗抑郁药，包括杂环类抗抑郁药、SSRI、安非他酮、5-羟色胺调节剂以及 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂。MAOI 与其他抗抑郁药物联用可引起危及生命的高热、肌溶解、肾衰竭和癫痫发作。这些副作用被称作抗精神病药物恶性综合征，可以致命。
与 SSRI 类药物相同，突然停用 MAOI 也会诱导停药综合征。
用于治疗抑郁症的药物
药物
一些副作用
注释
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)
Citalopram
依他普仑
氟西汀
氟伏沙明
帕罗西汀
舍曲林
维拉佐酮
性功能障碍（主要导致性高潮延迟，在某些人中也可导致性欲减退和勃起障碍）、恶心、腹泻、头痛、体重减轻（短期使用）、体重增加（长期使用）、停药综合征*、健忘、情感迟钝和容易瘀伤
SSRI 是最常用的一类抗抑郁药物。它们对广泛性焦虑障碍、强迫症、惊恐发作、恐惧症、创伤后应激障碍、经前紧张综合征以及贪食症也有效。
药物过量使用较少引起不良作用。
去甲肾上腺素-多巴胺再摄取抑制剂
安非他酮
头痛、激越、停药综合征*，少数患者出现高血压，极少数出现癫痫发作
5-羟色胺调节剂（5-HT2 阻滞剂）
米尔塔扎平
睡眠增加和体重增加
米氮平不会引起恶心或性功能障碍。
曲唑酮
长时间困倦、疼痛性的阴茎持久勃起（阴茎持续勃起症）以及站立时血压过度下降
曲唑酮最常在睡前服用，以治疗抑郁合并失眠的患者。
5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂
去甲文拉法辛
度洛西汀
左旋米那普仑
文拉法辛
恶心、口干、停药综合征*，过量使用可导致血压升高
小剂量服用和缓慢加量可以避免或减少药物副反应。
杂环类（包括三环类）抗抑郁药
困倦、体重增加、心率加快、站立时血压下降（直立性低血压）、口干、意识模糊、视物模糊、便秘、排尿困难、性高潮延迟，以及停药综合征*
氯丙咪嗪和马普替林还可引起癫痫发作
这些药物通常不适用于老年人，因为它们在老年人中的副作用更显著。
药物过量可引起严重的、威胁生命的毒性作用。
单胺氧化酶抑制剂(MAOI)
失眠、恶心、体重增加、性功能障碍（性欲减退、性高潮延迟和勃起障碍）、麻刺感、头晕、血压下降（尤其是站立时）和停药综合征*
服用这类药物的患者必须严格遵循饮食限制并避免使用某些药物，以免导致血压突然急剧升高并伴重度搏动性头痛（高血压危象）。
司来吉兰也有贴剂形式。丙炔苯丙胺常可用作辅助药物，从而可使患者避免饮食限制，但大剂量服用时则无此作用。
精神兴奋剂
神经过敏、震颤、失眠、口干
这些药物通常与抗抑郁药联合使用。作为抗抑郁药单独使用时无效。
褪黑素抗抑郁药
阿戈美拉汀
头痛，恶心和腹泻
阿戈美拉汀的副作用比多数抗抑郁药少。它不会导致白天困倦，失眠，体重增加或性功能障碍。
阿戈美拉汀可能会导致肝酶水平升高。应在治疗开始前和治疗后定期测量肝酶水平。
氯胺酮和艾司氯胺酮
氯胺酮
头晕、血压升高、解离感
氯胺酮是一种麻醉药。
对于治疗难治性抑郁，将氯胺酮以低剂量（亚麻醉剂量）与其他口服抗抑郁药合用。
氯胺酮可以静脉、口服或鼻喷雾剂给药。
艾氯胺酮
头晕、血压升高、解离感
艾司氯胺酮与麻醉剂氯胺酮有关。
艾司氯胺酮可与其他口服抗抑郁药合用治疗难治性抑郁。
艾司氯胺酮可用作鼻喷雾剂
* 停药综合征是指突然停药后出现头晕、焦虑、易怒、疲劳、恶心、寒战和肌肉酸痛等症状。
褪黑素抗抑郁药
阿戈美拉汀是一种可刺激褪黑素受体的褪黑素类抗抑郁药，用于治疗重度抑郁发作。它有几个好处：
它的副作用比多数抗抑郁药少。
它不会导致白天嗜睡、失眠或体重增加。
它不成瘾，也不会引起戒断症状。
阿戈美拉汀可能引起头痛、恶心和腹泻。它也可能增加肝酶水平，因此医生在治疗开始前和之后每 6 周测量一次这些水平。肝脏疾病患者不应服用阿达美拉汀。
氯胺酮和艾司氯胺酮
氯胺酮是一种麻醉药。不过，研究人员了解到氯胺酮影响的脑机制可在抑郁症中发挥作用，而在亚麻醉（较低）剂量时，通常可带来快速但经常短暂的抑郁症状改善。艾司氯胺酮是一种氯胺酮，也可用于对传统治疗无反应的重度抑郁症患者。它以鼻喷雾剂形式给药。它的使用剂量低于麻醉剂量。
大多数给予氯胺酮或艾司氯胺酮的患者在 3 至 4 小时内抑郁症状减轻。与大多数抗抑郁药物相比，这是一种非常快速的反应，其他药物可能需要数周才能起效。在大多数情况下，氯胺酮或艾司氯胺酮的效应在 1 到 2 周内开始下降。约每周重复使用一次剂量通常有效，但是在几个月后会停止起效，虽然少数患者可以每月治疗一次而仍可维持改善效果。
副作用可能在 1 至 2 小时内发生，包括血压升高、恶心和呕吐，以及精神影响，例如患者感觉与自己脱离（现实感丧失）、感觉时间和空间扭曲，以及出现幻觉。通常在医生诊所或医院诊所给药，以便医生可以观察患者几个小时内的副作用；这也是因为氯胺酮可上瘾和有时被误用。