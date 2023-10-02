选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 是现今最常用的一类抗抑郁药。SSRI 不仅对抑郁症有效，对抑郁症经常伴发的其他精神疾病也有效。

虽然 SSRI 可能引起恶心、腹泻、震颤、体重减轻和头痛等副反应，但这些不良反应通常症状轻微或随着继续用药可减轻甚至消失。相对于三环类抗抑郁药，SSRI 诱发的副反应更易被多数患者耐受。SSRI 导致心脏副作用的风险小于杂环类抗抑郁药。

但少数患者在服用 SSRI 的初期（服药一周内）或剂量增加后，会出现激越、抑郁和焦虑状态加重的现象。尤其是在儿童和青年患者中，如果上述现象没有被及时发现和纠正则会导致自杀倾向增加。因此对于服用 SSRI 的患者亲属，应密切观察患者的临床表现，若出现抑郁、焦虑状态加重的现象，需及时联系医生进行恰当处理。但是，抑郁症患者不接受治疗也可能会自杀死亡，所以患者和医生在选择药物时必须权衡处方药物的副作用风险与患者本身的自杀风险。

长期使用 SSRI 也可引起其他的副反应，如体重增加和性功能障碍（约可累及 1/3 患者）。某些 SSRI（如氟西汀）可导致食欲不振。在开始使用 SSRI 后的最初几周内，患者可能会在白天感到昏昏欲睡，但这种影响是暂时的。

如果突然停用 SSRI，则可引起停药综合征，常出现眩晕、焦虑、易激惹、疲劳、恶心、寒战和肌肉酸痛症状。

如果患者怀孕，如果仍然需要 SSRI，医生会与其讨论使用 SSRI 的风险和益处。然而，帕罗西汀不应使用，因为它可能导致心脏缺陷。