浅表静脉血栓形成是上肢或下肢浅表静脉血液凝块，或较少见的是在一支或多支胸部或乳房的静脉中血液凝块（Mondor病）。
上肢浅表静脉血栓形成最常由静脉内注射或置管引起。静脉曲张 似乎是下肢浅静脉血栓形成的主要危险因素，尤其是女性。浅表静脉血栓罕有严重并发症和栓塞。
典型的症状有沿浅静脉走形的疼痛、压痛或可触及硬结。上覆的皮肤通常是温暖的并有红斑。
在臂部、腿部和躯干的正常静脉多次发生、消除和再发的游走性浅表静脉血栓形成可能是胰腺癌和其他腺癌的（Trousseau综合征）先 兆。
诊断基于病史和体格检查。膝盖以上的浅静脉血栓形成患者有深静脉血栓形成（DVT）的风险，应行超声检查 (1)。
参考文献
1.Galanaud JP, Sevestre MA, Pernod G, et al.Long-term risk of venous thromboembolism recurrence after isolated superficial vein thrombosis. J Thromb Haemost 2017;15(6):1123-1131.doi:10.1111/jth.13679
浅表静脉血栓形成的治疗
温敷和非甾体类抗炎药（NSAIDs）
有时使用抗凝剂
浅静脉血栓形成的传统治疗上包括热敷和NSAIDs。
对大范围浅表静脉血栓形成的患者，抗凝治疗（如LMWH、磺达肝癸钠）通常有益(1)。最佳的方案及疗程wei'zhi，但多数专家推荐使用低分子肝素（如依诺肝素40mg，皮下注射，每日1次）或磺达肝癸钠（2.5mg皮下注射，每日1次）。
治疗参考文献
1.Decousus H, Prandoni P, Mismetti P, et al.Fondaparinux for the treatment of superficial-vein thrombosis in the legs. N Engl J Med 2010;363(13):1222-1232.doi:10.1056/NEJMoa0912072