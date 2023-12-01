浅表静脉血栓形成是上肢或下肢浅表静脉血液凝块，或较少见的是在一支或多支胸部或乳房的静脉中血液凝块（Mondor病）。

上肢浅表静脉血栓形成最常由静脉内注射或置管引起。静脉曲张 似乎是下肢浅静脉血栓形成的主要危险因素，尤其是女性。浅表静脉血栓罕有严重并发症和栓塞。

典型的症状有沿浅静脉走形的疼痛、压痛或可触及硬结。上覆的皮肤通常是温暖的并有红斑。

在臂部、腿部和躯干的正常静脉多次发生、消除和再发的游走性浅表静脉血栓形成可能是胰腺癌和其他腺癌的（Trousseau综合征）先 兆。

诊断基于病史和体格检查。膝盖以上的浅静脉血栓形成患者有深静脉血栓形成（DVT）的风险，应行超声检查 (1)。