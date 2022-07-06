依从性（服从）是指患者听从药物治疗的程度。 就药而言，依从性要求迅速地获取处方药物并且按照处方的剂量、用药间隔、疗程以及所有附加的特别的说明（如空腹用药）使用。应告知患者，如果他们停用或改变了用药方式，一定要告诉医生，但他们极少这样做。

离开医生办公室时拿着处方的患者大约只有一半是按指导用药的。最常见的不依从的理由是

用药频繁

不认为有病

不大理解用药可获益

费用

不依从还有很多其他理由（见表不依从的原因）。

表格 不依从的原因 表格

儿童遵医嘱的情况可能比成年人更差。 那些需要复杂的、长期治疗的慢性疾病（如青少年糖尿病、哮喘）的依从性最差。父母可能未确切理解处方时的指导，而且要不了15分钟就几乎忘记了一半的医嘱内容。

老年人与其他成年人一样需遵从治疗方案。 然而在老年人中依从性下降的因素（如：经济能力不足、使用多种药物以及必须一天应用多次的药物）更为多见（参见老年人药物相关问题:缺乏患者依从性）。认知能力的损害可进一步降低依从性。

不依从最明显的后果是疾病不能减轻或治愈。在美国，估计每年由于不依从导致125 000例患者因心血管疾病死亡。 如果病人遵医嘱用药，能避免至少23%的护理院入院、10%的医院入院、许多不必要的门诊、许多诊断试验以及不必要的治疗。某些情况下，不遵从确实可导致疾病的恶化。例如，漏用或提早停用抗生素或抗病毒药可导致微生物耐药。

医疗保健提供者可能会发现并帮助解决依从性问题。医疗保健提供者应询问患者错过药物的频率。如药师可注意到患者没有来续配处方或是续配太快。药剂师可以问病人：“你最后一次吃药是什么时候？” 在与患者复核处方指导时，药师可发现患者的误解或恐惧，并帮助解决这些问题。药剂师或其他从业者可以推荐不太复杂或不太频繁的给药或替代安全、有效但更便宜的药物。患者与为患者提供护理的所有医疗从业者之间的良好沟通非常重要。