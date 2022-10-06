下颌脱位只是以下几种需要立即治疗的牙科紧急情况之一。

自发性下颌骨脱位常发生于有脱位病史的患者。 下颌骨脱位很少由创伤引起，最初通常发生于大张口时承受咀嚼压力（如咬一个由坚硬面包制作的大三明治）、大张口打哈欠或牙病治疗。易于发生脱位的患者可能有颞下颌关节韧带松弛的缺陷。

下颌骨脱位表现为不能闭口的大张口，试图闭口时发生疼痛，如果下颌中线偏移，表明脱位为单侧。 注射局麻药（如2％利多卡因2～5mL）至同侧的关节和包括翼外肌的相邻区域可能使下颌骨自动复位。

下颌骨脱位通常需要手法复位（见图下颌骨复位）。 术前可以辅助性使用镇痛剂和镇静剂（如以5mg/min速度静脉注射地西泮5～10mg，以2mg/min速度静脉注射咪达唑仑3～5mg，阿片制剂如芬太尼0.5～1mcg/kg静脉注射），但术前用药非必须措施，尤其是准备工作花费较多时间时不采用。下颌骨脱位的时间越长，复位越困难，以后再次脱位的可能性也越大。

下颌骨复位

复位后，最好用绑带(见图巴顿绷带) 固定2或3天。注意事项包括，患者必须避免大张口至少6周；当预感要打哈欠，患者应该将拳头抵于颏下防止大张口；食物必须切成小片送入口中。如果病情为慢性复发性脱位，尽管采用各种保守措施，效果不理想，应该咨询口腔颌面外科医师。作为最后的治疗手段，可以手术收紧（缩短）TMJ周围的韧带以稳定关节或去除关节结节（隆突切除术）。