引导患者放松和合作

重要的是要减轻焦虑并在尝试复位前获得配合。

用平静，令人放心的声音向患者说明

如果患者仍无法放松并配合复位，则应根据需要进行静脉内程序性镇静和镇痛。

可选：注射局部麻醉剂：

用消毒液擦拭该区域，并使其干燥至少1分钟。

分散髁突并降低下颌骨：

指导患者完全放松口腔和下颌骨。

稳定头部。指导患者保持头部静止不动并紧贴头枕。

戴无菌手套。

将您的拇指放在下颌骨两侧第三磨牙外侧的外斜嵴上。或者，用几层纱布包裹住拇指，然后将其尽可能地放在双侧下颌磨牙的咬合面后方（这会增加在复位过程中被咬的风险）。

将其他手指卷曲在下颌骨周围和下方，食指放在下颌支后面。手指应与下颌骨接触，而不是舌头下方的软组织。

首先，在下颌骨后部施加持续不断的向下力, 用拇指在下方分散注意力。这是一种稳定而坚固的力量, 不是突然的，猛烈的推力。

同时对前下颌骨施加反向向上的力 （例如，向上摇动下巴），这可能会增加髁部的牵张。