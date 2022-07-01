下颌颞下颌关节（TMJ）的复位可使用简单的手动技术完成。
下颌骨脱位常发生于有脱位病史的患者。它通常在张大嘴巴时发生（例如，咬大三明治、打哈欠或牙科手术期间）。
适应证
单纯性TMJ前脱位
禁忌证
绝对禁忌证
相关骨折
外侧，内侧，上侧或后侧TMJ脱位
有这些情况的患者应由口腔颌面外科医师处理。
并发症
下颌骨折(罕见)
既往骨折移位
TMJ纤维软骨撕脱
直到TMJ关节复位后患者的疼痛仍持续存在，下颌骨骨折才可能被发现。
设备
无菌手套
牙科椅或带头部支撑的直椅
纱布垫或拇指包裹物，以防止操作员的手被咬
通常无需程序性镇静或TMJ注射局部麻醉剂的情况下，可减少TMJ脱位，但对于不合作的患者或当脱位已持续数小时以上时，采取此类措施可能是必要的。所需的其他材料包括：
程序性镇静剂：可注射地西泮或咪达唑仑和阿片类药物（如芬太尼）； 外周静脉置管设备
注射用麻醉药：2％利多卡因 无 肾上腺素；27G针，长2厘米； 3 mL注射器，局部用杀菌剂（例如洗必泰，聚维酮碘）
其它考虑
立即进行TMJ复位。随着时间的流逝，复位变得越来越困难。
TMJ脱位可能会很痛苦，患者有时会感到焦虑，但这通常可以通过温和，平静的安慰来缓解。很少需要对咀嚼关节和肌肉进行局部麻醉注射。
通常不需要程序性镇静。应仔细权衡镇静需要与风险（尤其是老年患者）和所需时间的增加之间的关系。
如果可行的话，请对可能存在非前TMJ脱位的患者进行全景颌X线检查。但是，非创伤性脱位并不总是需要X线检查，特别是如果患者既往有脱位的病史。
对创伤性TMJ脱位进行CT扫描。
尝试闭合复位可能会失败，需要在全身麻醉下进行复位。
相关解剖学
颞下颌关节由下颌骨的髁突和颞骨的关节窝构成。
当髁突向前移出窝并嵌顿于关节突出部前方时，就会发生前TMJ脱位。
TMJ脱位牵拉咬肌，内外侧翼状肌以及颞肌的韧带，引起痛性痉挛（牙关紧闭）。牙关紧闭可阻止髁突返回下颌窝，从而妨碍口腔闭合。
当髁突恢复到窝内时，下巴会在痉挛的肌肉作用下突然闭合，这使患者的舌头和操作者的拇指都有被咬伤的危险。
自发性TMJ脱位通常是双侧的而不是单侧的。
体位
让患者坐直或稍微倾斜。
将患者的头部稳固地靠在椅背/头枕上。
站在患者面前，使您的肘部处于下颌骨的水平或上方。
逐步描述操作步骤
引导患者放松和合作
重要的是要减轻焦虑并在尝试复位前获得配合。
用平静，令人放心的声音向患者说明
这种情况可以成功治疗，但需要充分合作
嘴和下颌需要放松，这个过程不应该被抵制
下颌会感到压力，但不会感到剧烈疼痛
下颌回复原位时，头部需要牢固地保持在头枕上
如果患者仍无法放松并配合复位，则应根据需要进行静脉内程序性镇静和镇痛。
可选：注射局部麻醉剂：
在颧骨下方距耳屏前约2.5 cm处外触诊TMJ间隙。
用消毒液擦拭该区域，并使其干燥至少1分钟。
将针垂直插入皮肤，并向内向前推进约0.5厘米，进入关节间隙。
抽吸，以排除血管内放置。
缓慢注入约1 mL麻醉药。
按摩部位以加快麻醉起效。
分散髁突并降低下颌骨：
指导患者完全放松口腔和下颌骨。
稳定头部。指导患者保持头部静止不动并紧贴头枕。
戴无菌手套。
将您的拇指放在下颌骨两侧第三磨牙外侧的外斜嵴上。或者，用几层纱布包裹住拇指，然后将其尽可能地放在双侧下颌磨牙的咬合面后方（这会增加在复位过程中被咬的风险）。
将其他手指卷曲在下颌骨周围和下方，食指放在下颌支后面。手指应与下颌骨接触，而不是舌头下方的软组织。
首先，在下颌骨后部施加持续不断的向下力, 用拇指在下方分散注意力。这是一种稳定而坚固的力量, 不是突然的，猛烈的推力。
同时对前下颌骨施加反向向上的力 （例如，向上摇动下巴），这可能会增加髁部的牵张。
然后，保持这些牵拉力，在脱位的一侧或双侧脱位施加后力 以复位髁突（即，将下颌骨推回正常位置）。
关键是首先要在下颌骨后部施加较大向下的压力, 然后 缓慢引导整个下颌骨向后：“向下... 然后 下颌骨通常会随着髁突清除关节突出而突然咬合到位。
确定成功复位TMJ：
成功复位TMJ可以恢复患者闭口的能力，尽管肌肉痉挛引起的酸痛会持续。
指导患者感觉牙齿在正常情况下稍微张开和闭合下颌时是否会稍微合拢。告诉病人不要张大嘴检查。
下颌骨复位
术后事项
指导患者进行湿热治疗，如果需要，可服用非甾体抗炎药（NSAID），例如布洛芬600毫克，每天口服3次，持续5至7天。
让患者避免张大嘴巴4到6周。
建议小口吃软食。
指示需要打呵欠的患者将握紧的拳头放在下巴下方，向上按压以防止其大大张开。
用八字形绷带（巴顿绷带）（弹力纱布或弹性包裹绷带）包扎患者的头部，以限制下颌张开2-3天。患者的依从性可能是一个问题。
在1-2天内安排口腔外科医生或耳鼻喉科医生随访。
巴顿绷带
警示和常见错误
如果操作者的拇指位于磨牙的咬合面上，当下颌骨快速咬合到其正常位置时，拇指被咬伤的危险很大。因此，建议将拇指放在外斜嵴上。
技巧和窍门
患者通常非常焦虑，因此他们拒绝接受手术并尝试自行关闭下颌骨。使患者放心，获得颌骨放松并确保患者合作是成功复位的关键。