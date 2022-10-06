口服镇痛药对大多数牙齿问题有效，包括对乙酰氨基酚（650～1000mg，每6小时一次），和非甾体抗炎药（NSAIDs）如布洛芬400～800mg，每6小时一次。也可短期同时使用布洛芬和对乙酰氨基酚，每间隔3小时使用一次。严重的口腔疼痛，需要将这些药物与阿片类药物（如可待因60mg，氢可酮5mg、7.5mg、10mg或羟考酮5mg）联合应用。

用于牙齿感染的抗生素 包括阿莫西林500 mg，每8小时口服一次，持续3至7天，或青霉素VK 500 mg，每隔6小时口服一次，持续3到7天。

对于对青霉素或其类似物敏感或过敏的患者，建议使用250 mg阿奇霉素，初始负荷剂量为500 mg，随后4天服用250 mg。或者，也可以开克林霉素300mg，每6小时口服一次，持续3-7天。应监测患者对阿奇霉素的可能耐药性以及克林霉素增加的 艰难梭菌 感染风险。

对阿莫西林或青霉素无反应的患者可改用阿莫西林克拉维酸盐500/125毫克，每天3次，连续7天；对青霉素类药物过敏的患者可在服用初始方案的同时服用甲硝唑500毫克，每天3次，连续7天（1)。