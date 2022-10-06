当口腔科医生无法及时到达时，口腔急诊需要内科医生帮助处理以下情况。
镇痛和感染治疗
口服镇痛药对大多数牙齿问题有效，包括对乙酰氨基酚（650～1000mg，每6小时一次），和非甾体抗炎药（NSAIDs）如布洛芬400～800mg，每6小时一次。也可短期同时使用布洛芬和对乙酰氨基酚，每间隔3小时使用一次。严重的口腔疼痛，需要将这些药物与阿片类药物（如可待因60mg，氢可酮5mg、7.5mg、10mg或羟考酮5mg）联合应用。
用于牙齿感染的抗生素 包括阿莫西林500 mg，每8小时口服一次，持续3至7天，或青霉素VK 500 mg，每隔6小时口服一次，持续3到7天。
对于对青霉素或其类似物敏感或过敏的患者，建议使用250 mg阿奇霉素，初始负荷剂量为500 mg，随后4天服用250 mg。或者，也可以开克林霉素300mg，每6小时口服一次，持续3-7天。应监测患者对阿奇霉素的可能耐药性以及克林霉素增加的 艰难梭菌 感染风险。
对阿莫西林或青霉素无反应的患者可改用阿莫西林克拉维酸盐500/125毫克，每天3次，连续7天；对青霉素类药物过敏的患者可在服用初始方案的同时服用甲硝唑500毫克，每天3次，连续7天（1)。
预防性使用抗生素
为了预防感染性心内膜炎, 2021 年美国牙科协会指南 (2)以及美国心脏协会 (3)建议仅对患有以下疾病的患者进行牙科手术时预防性使用抗生素
曾植入人工心脏瓣膜者，包括经导管植入或心脏瓣膜修复体。
感染性心内膜炎病史
特殊的先天性心脏病
具有瓣膜病变的心脏移植患者（心瓣膜病）
对于假体植入患者, 美国牙科协会2021年版指南 (2) 指出，通常不推荐预防性使用抗生素，但可考虑用于以下患者
有糖尿病或免疫功能低下状态
未控制的糖尿病
曾关节感染
近期关节植入
需要抗生素预防的口腔科操作包括对牙龈或口腔黏膜具有创伤性或涉及根尖部的处理（即那些很可能引起菌血症的操作）。首选的药物是阿莫西林2 g，在手术前30至60分钟口服一次。对于不能耐受青霉素的患者，可选择头孢氨苄 2 g、阿奇霉素或克拉霉素 500 mg，或多西环素 100 mg。所有这些替代方案也在手术前 30 至 60 分钟口服一次。不再推荐使用克林霉素进行预防。
参考文献
1.Lockhart PB, Tampi MP, Abt E, et al: Evidence-based clinical practice guideline on antibiotic use for the urgent management of pulpal- and periapical-related dental pain and intraoral swelling: A report from the American Dental Association.J Am Dent Assoc 150(11):906-921.e12, 2019. doi: 10.1016/j.adaj.2019.08.020
2.American Dental Association (ADA) Science and Research Institute, LLC: Antibiotic Prophylaxis Prior to Dental Procedures.访问日期：2022 年 9 月 15 日。https://www.ada.org/resources/research/science-and-research-institute/oral-health-topics/antibiotic-prophylaxis.
3.Wilson WR, Gewitz M, Lockhart PB, et al: Prevention of viridans group streptocococcal infective endocarditis: A scientific statement from the American Heart Association.Circulation 143(20):e963-978, 2021. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000969