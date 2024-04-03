种植体周围的疾病和状况

种植体周围的疾病和状况与软硬组织缺损有关，有助于预测牙科种植体的长期成功。植入物周围疾病的临床异常为红斑、探查出血、肿胀和化脓。

美国牙周病学会 对牙周病的分类包括3种形式的种植体周围疾病 (1)：

种植体周围粘膜炎

种植体周围炎

种植体周围软组织和/或硬组织的缺损

种植体周围粘膜炎 种植体周围粘膜炎的临床表现包括探查出血，肿胀和与菌斑相关的炎症。可通过消除牙菌斑来逆转病情。

种植体周围炎 种植体周围炎是一种与菌斑相关的病理状态，其特征是炎症和随后逐渐失去支撑骨。它与菌斑控制不良有关，发生在有严重牙周炎病史的患者中。处理方法与牙周炎的治疗一致。

种植体周围软组织和/或硬组织的缺损 牙齿脱落后的正常愈合可能会导致颌骨缺损或牙龈角化不足。这些异常可以通过移植硬组织或软组织来纠正。