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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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种植体周围的疾病和状况

作者：James T. Ubertalli, DMD, Hingham, MA
已审核/已修订 4月 2024
看法 进行患者培训

    种植体周围的疾病和状况与软硬组织缺损有关，有助于预测牙科种植体的长期成功。植入物周围疾病的临床异常为红斑、探查出血、肿胀和化脓。

    美国牙周病学会 对牙周病的分类包括3种形式的种植体周围疾病 (1)：

    • 种植体周围粘膜炎

    • 种植体周围炎

    • 种植体周围软组织和/或硬组织的缺损

    种植体周围粘膜炎

    种植体周围粘膜炎的临床表现包括探查出血，肿胀和与菌斑相关的炎症。可通过消除牙菌斑来逆转病情。

    种植体周围炎

    种植体周围炎是一种与菌斑相关的病理状态，其特征是炎症和随后逐渐失去支撑骨。它与菌斑控制不良有关，发生在有严重牙周炎病史的患者中。处理方法与牙周炎的治疗一致。

    种植体周围软组织和/或硬组织的缺损

    牙齿脱落后的正常愈合可能会导致颌骨缺损或牙龈角化不足。这些异常可以通过移植硬组织或软组织来纠正。

    参考文献

    1. 1.Caton JG, Armitage G, Berglundh T, et al: A new classification scheme for periodontal and peri-implant diseases and conditions – Introduction and key changes from the 1999 classification.J Periodontol 89(S1), 2018. https://doi.org/10.1002/JPER.18-0157

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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