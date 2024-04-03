牙龈炎通常在牙龈边缘下伴有大量的菌斑和结石(细菌、食物残渣、唾液和含有钙盐和磷酸盐的粘液的结石)，如果没有得到充分治疗，就会引发牙周炎。在牙周炎中，牙周组织中会形成较深的囊袋，并可容纳厌氧微生物，其危害比单纯牙龈炎更大。定植菌包括放线聚集杆菌、牙龈卟啉单胞菌、啮蚀艾肯菌和许多革兰阴性杆菌。

这些微生物触发炎症介质的慢性释放，包括细胞因子，前列腺素和中性粒细胞、单核细胞内的酶。产生的炎症影响牙周韧带，牙龈，牙骨质和牙槽骨。牙龈在牙齿上的附着进行性丧失，牙周袋加深，牙槽骨吸收伴进行性骨质流失，牙齿松动，牙龈萎缩。牙齿迁移在后期很普遍，可能发生牙齿脱落。