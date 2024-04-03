牙周炎是一种慢性炎症性口腔疾病，会逐渐破坏牙齿支撑组织。它往往是牙龈炎发展的结果。如果不治疗，将会伴随牙齿松动和缺失。一般无症状，伴HIV或脓肿形成时常发生疼痛和肿胀。诊断依据检查、牙周探诊和X线表现。治疗包括牙龈组织下的牙齿清洁和加强日常的口腔卫生。晚期病例可能需要使用抗生素和手术治疗。
牙周炎的病理生理学
牙龈炎通常在牙龈边缘下伴有大量的菌斑和结石(细菌、食物残渣、唾液和含有钙盐和磷酸盐的粘液的结石)，如果没有得到充分治疗，就会引发牙周炎。在牙周炎中，牙周组织中会形成较深的囊袋，并可容纳厌氧微生物，其危害比单纯牙龈炎更大。定植菌包括放线聚集杆菌、牙龈卟啉单胞菌、啮蚀艾肯菌和许多革兰阴性杆菌。
这些微生物触发炎症介质的慢性释放，包括细胞因子，前列腺素和中性粒细胞、单核细胞内的酶。产生的炎症影响牙周韧带，牙龈，牙骨质和牙槽骨。牙龈在牙齿上的附着进行性丧失，牙周袋加深，牙槽骨吸收伴进行性骨质流失，牙齿松动，牙龈萎缩。牙齿迁移在后期很普遍，可能发生牙齿脱落。
牙周炎的危险因素
牙周炎的分类
美国牙周病学会(1)对牙周疾病和状况的分类区分了3种类型的牙周炎：
坏死性牙周炎
牙周炎是全身性疾病的一种直接表现
牙周炎
坏死性牙周炎
坏死性牙周炎是一种病情严重、迅速发展的疾病，其特征是
牙间乳头坏死或溃疡
牙龈出血
疼痛
坏死性牙周炎通常发生在免疫系统受损的患者身上，因此通常被称为 HIV相关性牙周炎 ，因为艾滋病毒是其常见的原因 (1)。在临床上，它类似于急性坏死性溃疡性龈炎与广泛型侵袭性牙周炎相结合。患者可能在最少6个月中形成9至12mm附着丧失。
在一些患者中，炎症还涉及口腔，导致 坏死性口炎 或危及生命的变种，以及走马疽 (口颊坏疽)。
牙周炎是全身性疾病的一种直接表现
在牙周炎严重程度与局部菌斑或刺激因子不成比例，和原本拥有全身性疾病的患者中，牙周炎通常被认为是全身性疾病的一种直接表现。然而，区分是疾病导致牙周炎或其促进菌斑形成从而引起牙周炎往往是困难的。
与牙周炎相关的血液病包括：
与表现为牙周炎的遗传性疾病相关的系统性疾病包括：
家族性周期性中性粒细胞减少症
Papillon-Lefèvre综合征
婴儿遗传性粒细胞缺乏症
科恩综合征
牙周炎
其他牙周疾病
AAP名称中包括的其他牙周疾病包括牙周脓肿、与牙髓病变相关的牙周炎、发育性或获得性畸形和疾病，以及种植体周围疾病。
牙周脓肿是脓液的积聚，通常发生在早已存在的囊袋中，有时与异物嵌塞有关。组织可能会被迅速破坏，有牙齿脱落的风险。
与牙髓病变相关的牙周炎涉及牙髓和牙周组织之间的沟通。
在发育性或后天性畸形和疾病中，咬合不良，导致牙齿过度功能负荷，再加上必要的牙菌斑和牙龈炎，可能会导致以角状骨缺损为特征的特定类型牙周炎的进展。
分类参考
1.Caton JG, Armitage G, Berglundh T, et al: A new classification scheme for periodontal and peri-implant diseases and conditions – Introduction and key changes from the 1999 classification.J Periodontol 89(S1), 2018. https://doi.org/10.1002/JPER.18-0157
2.Eke PI, Dye BA, Wei L, et al: Prevalence of periodontitis in adults in the United States: 2009 and 2010.J Dent Res 91(10):914-920, 2012.doi: 10.1177/0022034512457373
牙周炎的临床症状和体征
牙周炎一般呈无痛性，在一个或多个牙周袋发生急性感染或存在HIV相关牙周炎时牙龈明显肿痛。食物嵌塞在牙周袋中，进餐时会引起疼痛。特征是大量的斑块，伴有发红、肿胀和渗出。牙龈可能会变软并容易出血，并且呼吸可能会很难闻。当牙齿松动时，尤其是当只有三分之一的牙根在骨头时，咀嚼变得很痛苦。
这张照片显示了一个患有牙周病的人组织丢失的特写镜头。牙周病已经导致牙齿周围牙龈组织和骨骼的丢失。
Dr. W.GREEN/CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示一个牙周炎患者的牙龈萎缩和牙周脓肿（箭头）。
CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示了慢性牙菌斑引起的软组织炎症，导致牙龈组织、支撑骨、牙齿移动和牙齿脱落。
Image provided by Jonathan A.Ship, DMD.
这张照片显示了一个患有牙周病的人组织丢失的特写镜头。牙周病已经导致牙齿周围牙龈组织和骨骼的丢失。
Dr. W.GREEN/CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示一个牙周炎患者的牙龈萎缩和牙周脓肿（箭头）。
CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示了慢性牙菌斑引起的软组织炎症，导致牙龈组织、支撑骨、牙齿移动和牙齿脱落。
Image provided by Jonathan A.Ship, DMD.
牙周炎的诊断
临床评估
必要时口腔X线检查
通常，对牙齿和牙龈的检查，结合牙周袋的探查和深度测量足以诊断。牙周袋深度超过4毫米，提示牙周炎。
牙科X线揭示牙周袋附近的牙槽骨吸收。
牙周炎的治疗
治疗危险因素
洁治和龈下刮治
必要时口服抗生素，将抗生素缓释剂置于牙周袋内，或全身用药与局部用药相结合
手术处理或拔除患牙
改变不良口腔卫生和吸烟等风险因素可以提高治疗效果。对于糖尿病患者来说，适当控制血糖水平非常重要。
对于所有的牙周炎，第一阶段治疗包括彻底的洁治、龈下刮治和根面处理（通过根面平整祛除病灶或毒素影响的牙骨质和牙本质）以祛除菌斑和沉积的牙结石，必须加强日常的口腔卫生。彻底的家庭口腔卫生是必要的，包括仔细刷牙和使用牙线来帮助清洁。使用洗必泰棉签或冲洗。牙科医生应帮助指导患者如何进行这些步骤。3周后重新评估患者。如果此时牙周袋深度不超过4毫米，则只需定期清洁即可。有时制作一瓣牙周袋组织允许给牙根更深部位实行刮治和根面平整术。
如果存在深牙周袋，可以全身使用抗生素。常用的方法是阿莫西林500mg，口服，3次/日，持续10天。此外，可以将含有强力霉素或米诺环素微球的凝胶放入孤立的顽固性囊袋中。这些药物在2周内被吸收。
第二阶段治疗是手术切除牙周袋（牙周袋缩减/清除手术）和骨成形，以便患者能够自己清洁龈沟的底部。合适的病例，进行再生手术和骨移植以促进牙槽骨生长。必须进行松动牙的夹板固定和牙齿表面选择性调磨以去除咬合创伤。晚期病例必须拔牙。牙周治疗开始前控制全身性的影响因素。
许多由HIV引起的坏死性溃疡性牙周炎（艾滋病毒相关性牙周炎）患者，对洗牙、刨牙、聚维酮碘冲洗牙周袋（口腔科医生用注射器处理）、经常使用氯己定漱口、以及适量使用抗生素（通常是甲硝唑250mg，口服，每天3次，持续使用14天）等综合治疗方法反映效果良好(1, 2)。
局限型侵袭性牙周炎需要牙周手术结合口服抗生素（阿莫西林500mg，4次/日，或甲硝唑250mg，3次/日，持续14日）。
治疗参考文献
1.Caton JG, Armitage G, Berglundh T, et al: A new classification scheme for periodontal and peri-implant diseases and conditions – Introduction and key changes from the 1999 classification.J Periodontol 89(S1), 2018. https://doi.org/10.1002/JPER.18-0157
2.Loesche WJ, Syed SA, Laughon BE, Stoll J: The bacteriology of acute necrotizing ulcerative gingivitis.J Periodontol 53: 223–230, 1982.doi: 10.1902/jop.1982.53.4.223
关键点
牙周炎是由牙菌斑中的细菌引发的炎症反应。
有牙槽骨的吸收，深牙周袋的形成，最终导致牙齿松动。
治疗包括洁治和龈下刮治，有时用抗生素和/或手术。