颞下颌关节(TMJ)内紊乱

颞下颌关节内紊乱最常见类型是关节盘相对于髁突的前移位。通常，会发生关节疼痛和爆裂/咔哒声，并且椎间盘在下颌张开时恢复到正常位置。不太常见的是，椎间盘保持移位并且下颌张开受限。诊断根据病史和体格检查。治疗包括镇痛、下颌休息、肌肉放松、理疗和口腔器械治疗。如果这些方法无效，可能需要外科手术。早期治疗效果好。

(参见颞下颌关节疾病概述。）

如果椎间盘的形态发生改变并且椎间盘韧带变长，则可能发生内部紊乱。紊乱的严重程度取决于椎间盘和韧带变化的程度。如果椎间盘保持在髁突前位，则说明错位没有复位。可能会导致下颌骨张开受限（颌骨闭锁）、耳朵以及颞下颌关节周围的疼痛。如果关节活动至某一位点时关节盘能够回复至髁突上正常位置，这种内紊乱呈可复性。大约有三分之一的人会在某个时间点出现非疼痛性关节内紊乱。

各种类型的内紊乱都会引起滑囊炎（或滑膜炎），为关节周围组织（例如，肌腱、韧带、结缔组织、滑膜）炎症的一种类型。滑囊炎也可自发性或由关节炎、损伤及感染引起。

内部颞下颌关节紊乱的症状和体征 张开嘴时，复位的关节盘通常会出现无痛的喀哒声或爆裂声。可能会出现疼痛，尤其是咀嚼坚硬的食物时。患者通常会感到尴尬，因为他们认为别人会听到咀嚼时的噪音。确实，尽管声音对患者来说听起来更响，但其他人有时还是可以听到。 没有复位的椎间盘紊乱通常不会发出声音，但会减少上下切牙之间的最大开口。 大多数疼痛的患者能够感觉到咬合变化。患者通常曾有慢性关节弹响史;约8-9%的时间，病人醒来无法完全张嘴。 在一小部分患者中，椎间盘紊乱症状在 6 至 12 个月后自发消退。 滑囊炎引起局限性关节疼痛、触痛和产生张口受限。

内部颞下颌关节紊乱的诊断 临床评估 关节盘可复性内紊乱的诊断需要观察张闭口时下颌的活动。当张口>10mm（上下切牙切缘间的距离），关节盘弹回髁突上方听到咔塔或爆破声，或感觉关节盘被牵回原位。进一步张口期间，髁突与关节盘维持正常位置。闭口期间，当髁突滑过关节盘的后缘和关节盘前移时听到另一更细微的咔塔声。 在未复位的情况下诊断关节脱位需要患者尽可能地张开嘴。测量张口程度，然后施加轻微的压力使嘴张大一点。正常情况下，下颌张开约45~50mm；如果关节盘错位，它将打开≤30mm，并且下巴会偏向受影响的一侧。闭合或伸出下颌以抵抗阻力会使疼痛加剧。 MRI 有时用于确认是否存在椎间盘紊乱（通过在打开和关闭期间观察椎间盘相对于髁的位置）或确定患者对治疗没有反应的原因。 囊炎的诊断通常基于损伤或感染史以及关节上的明显压痛，如果在治疗颞下颌肌筋膜疼痛综合征、椎间盘脱位、关节炎和结构不对称后疼痛仍然存在，则排除。但是滑囊炎可能伴随以上任何一种疾病同时出现。

TMJ内部紊乱的治疗 需要时使用镇痛剂

有时采取非手术治疗，如戴用被动颌运动装置设备或前向再定位设备

保守治疗失败时采取手术治疗

滑囊炎有时注射皮质类固醇药物 关节盘可复性移位患者如果张口时无不适感觉，并且张口度足够大（大约40mm或示指、中指和无名指三指的宽度），不需要处理。 如果出现疼痛，可以使用温和的镇痛药，如非甾体抗炎药（NSAIDs；每 6 小时口服布洛芬 400 毫克）。 有些患者使用市售的机械装置做被动颌运动练习，获得良好疗效。 如果发病是 < 6 个月后，可使用前路复位装置将下颌骨向前移动，将髁突重新定位在椎间盘上。 这个口腔器械为硬质马靴形的透明丙烯酸（塑料），外形与牙弓相匹配。咬合面的设计使患者咬合时下颌前移。在这个位置，椎间盘总是在髁上（即重新建立正常的髁-椎间盘关系）。口腔用器械逐渐调磨以允许下颌向后方移动。 如果椎间盘留在髁上，则称椎间盘被捕获。 但椎间盘移位的时间越长，变形就越大，重新fu位成功的可能性就越小。关节盘移位的时间越长，复位成功的可能性越小，最后可能需要进行手术处理关节盘，手术的成功率尚不稳定。 关节盘不可复性内紊乱，除了镇痛剂外不需要其他治疗。如果关节盘没有明显变形，口腔矫治器可能会有所帮助，并且可以减少对椎间盘后组织的作用力，从而促进这些组织的适应以形成假性椎间盘。 然而，长期使用可能会导致口腔结构发生不可逆转的变化。 对于某些病例，可以指导患者手法牵引关节盘离开原位置，使张口恢复正常。当保守治疗失败，可采取各种关节镜下或开放性手术。 最初使用非甾体抗炎药或口服皮质类固醇，下颌休息和肌肉松弛治疗囊膜炎。 有时在睡眠期间或清醒时佩戴的口腔矫治器可能会短暂使用，直到炎症减轻。 如果这些治疗均不成功，可在关节内注射皮质类固醇激素，或采用关节镜下关节灌洗和清创术。