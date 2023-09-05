颞下颌关节疾病概述 (TMD)

颞下颌关节疾病是一组涉及颞下颌关节 (TMJ)、咀嚼肌和所有相关结构的肌肉骨骼和神经肌肉疾病的总称。颞下颌疾病（以前称为颞下颌关节功能障碍或颞下颌关节 [TMJ] 综合征）通常表现为下颌、面部和颈部疼痛和/或下颌关节功能障碍（通常是关节声音和/或活动范围减小） ）通常伴随着 头痛 或耳朵疼痛。 只有当疼痛或活动受限严重到需要寻求专业治疗时，才会认为患者患有颞下颌关节疾病。
典型的TMJ疾病最初由多因素共同作用造成，但大多数与咀嚼肌或颞下颌关节韧带或者关节内的结构不协调有关。关节活动过度也可能是原因之一。
颞下颌关节内部紊乱 是下颌髁在关节窝或关节盘上运动改变或紊乱的结果（见图颞下颌关节）。 椎间盘由致密的纤维结缔组织组成，形状像成熟的红细胞，用作骨表面之间的垫子。 与大多数衬有透明软骨的关节不同，TMJ 骨表面衬有纤维软骨。运动改变或紊乱的原因包括直接或间接的大创伤（例如，颈部的屈伸损伤—也称为颈椎过度屈伸，可引起牵涉痛）、微创伤（例如，清醒/睡眠时咬牙和磨牙的异常行为或持续咀嚼口香糖）、全身性疾病（例如， 风湿性关节炎或其他系统性风湿性疾病)、局部或全身感染、以及急性错牙合。
颞下颌关节
关节由下颌髁和颞骨的关节窝形成，软骨关节盘在关节面之间充当缓冲垫。
颞下颌关节疾病的诊断
临床评估
颞下颌关节（TMJ）紊乱必须与许多类似的疾病相鉴别（见表一些类似颞下颌关节紊乱的情况）。手指压迫关节引起疼痛，张口时疼痛加重，提示TMJ疾病。
类似于TMJ疾病的某些疾病
症状
病人情况
头痛
紧张性头痛和偏头痛，以及三叉自主神经性头痛（例如丛集性头痛）
超功能行为（例如， 磨牙症) 在颞肌和咬肌区域引起肌肉紧张/疼痛
颈部疾病引起的相关疼痛
疼痛
疱疹后神经痛
复杂性局部疼痛综合症 I型（以前的反射性交感神经营养不良）或头部或颈部手术后的创伤性神经瘤
头颈肿瘤
心痛
唾液腺疾病
疼痛伴听力障碍
耳道或耳咽管阻塞
头、颈及身体其他部位疼痛
纤维肌痛综合征
全身性肌筋膜疼痛
疼痛、麻木
转移性肿瘤
放射至TMJ区的疼痛
影响肌肉或颈椎的屈曲/伸展（鞭打）损伤
吞咽或转头时加重的疼痛
颈椎或肌肉疾病
伊格尔综合征（钙化茎突舌骨韧带或茎突伸长）
牙关紧闭
颧弓塌陷性骨折
感染
喙突骨软骨瘤
冠周炎
破伤风
患者被要求描述疼痛性质，并指定疼痛的范围。通常，触诊咀嚼肌(颞肌、咬肌和翼状内侧肌)、颈肌和枕肌，以寻找全身压痛和触发点(疼痛放射到另一区域的点)。翼外侧不能直接触诊。
观察时，患者需张口至舒适时最大张口度。当患者张开嘴时，下颌骨通常会偏向疼痛的一侧。 在打开和关闭过程中触诊和听诊关节可能会显示压痛和捕捉和囊内声音，例如咔哒声/爆裂声或捻发音。
通过将中指双侧放在耳前区域（髁突的外侧极）并施加温和的内侧压力或将第五根手指放入外耳道并在患者移动下巴时施加非常温和的向前压力，可以最好地触诊髁突运动。 普通体型患者的开口度至少为40毫米（测量上下中切牙切缘之间距离）。考虑到患者大小的差异，患者通常应该能够将3个手指(食指，中指，无名指)放入口腔直至远端指间关节。