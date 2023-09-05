颞下颌关节疾病概述 (TMD)

颞下颌关节疾病是一组涉及颞下颌关节 (TMJ)、咀嚼肌和所有相关结构的肌肉骨骼和神经肌肉疾病的总称。颞下颌疾病（以前称为颞下颌关节功能障碍或颞下颌关节 [TMJ] 综合征）通常表现为下颌、面部和颈部疼痛和/或下颌关节功能障碍（通常是关节声音和/或活动范围减小） ）通常伴随着 头痛 或耳朵疼痛。 只有当疼痛或活动受限严重到需要寻求专业治疗时，才会认为患者患有颞下颌关节疾病。

典型的TMJ疾病最初由多因素共同作用造成，但大多数与咀嚼肌或颞下颌关节韧带或者关节内的结构不协调有关。关节活动过度也可能是原因之一。

颞下颌关节内部紊乱 是下颌髁在关节窝或关节盘上运动改变或紊乱的结果（见图颞下颌关节）。 椎间盘由致密的纤维结缔组织组成，形状像成熟的红细胞，用作骨表面之间的垫子。 与大多数衬有透明软骨的关节不同，TMJ 骨表面衬有纤维软骨。运动改变或紊乱的原因包括直接或间接的大创伤（例如，颈部的屈伸损伤—也称为颈椎过度屈伸，可引起牵涉痛）、微创伤（例如，清醒/睡眠时咬牙和磨牙的异常行为或持续咀嚼口香糖）、全身性疾病（例如， 风湿性关节炎或其他系统性风湿性疾病)、局部或全身感染、以及急性错牙合。

（参阅下颌骨脱位、颞骨骨折、下颌肿瘤。）

颞下颌关节