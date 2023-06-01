毛囊炎是一种毛囊感染。诊断是基于临床的。大多数细菌性毛囊炎的治疗方法是外用莫匹罗星 或者 克林霉素。

(参见 细菌性皮肤感染的概述。）

毛囊炎的病因常常不清楚，但已知汗液，创伤，摩擦和皮肤闭塞可导致感染。病原体可能是细菌，真菌，病毒或寄生虫。

细菌性毛囊炎常由Staphylococcus aureus引起，偶为Pseudomonas aeruginosa（热浴池毛囊炎）或其他致病菌 或其他生物已被报道。 热浴池毛囊炎是由于水的化学处理不当造成的。

粉刺是一种非感染性的毛囊炎。

毛囊炎的症状和体征 毛囊炎症状为轻微疼痛，瘙痒或刺痛。 毛囊炎体征表现为毛囊周围浅表性脓疱或炎性结节。受累处毛发易脱落或被患者拔出，但常发展成新的丘疹。 坚硬的毛发生长时刺入皮肤可以引起慢性轻度刺激或炎症反应，表现类似感染性毛囊炎（须部假性毛囊炎）。 毛囊炎 隐藏详情 毛囊炎表现为毛囊周围浅表性脓疱或炎性结节。 Image provided by Thomas Habif, MD.

毛囊炎的诊断 临床评估 毛囊炎皮损可见毛囊脓包和毛囊周围炎症。 通常不需要微生物学检测。

毛囊炎的治疗 外用抗生素

有时全身使用抗生素 因为大多数毛囊炎都是由金黄色葡萄球菌引起，外用莫匹罗星或外用克林霉素治疗通常是有效的。另外，也可使用5%过氧化苯甲酰洗液沐浴，连用5～7天。 广泛皮肤受累时可能需要系统性治疗（如口服头孢氨苄250~500mg，每日3～4次，疗程10天）。如果这些措施都失效，或者毛囊炎反复发作，则需要取脓液进行革兰氏染色涂片和培养，以排除革兰氏阴性菌或耐甲氧西林S. aureus （MRSA），同时要对鼻腔分泌物进行培养除外鼻腔携带葡萄球菌可能。 还应取拔出的头发用氢氧化钾溶液湿涂片除外真菌性毛囊炎。 浴池毛囊炎无需治疗常可自行缓解。热水浴池应进行充分的氯化处理来预防复发以及防止他人感染。