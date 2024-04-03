停止剃须

热敷、拔出和释放向内生长的毛尖

炎症和继发性感染需要局部用药或口服药物。

有时需清除毛囊

有时可使用强的松。

应停止剃须，直到所有炎症病灶清除。急性须部假性毛囊炎（如，丘疹和脓包）可采用热敷法和用牙签或无菌针手动清除向内生长的发梢以释放嵌入的毛发来治疗。对于大多数治疗方法来说，缺乏有力的证据，因此治疗方案主要基于临床经验。

外敷1%氢化可的松或外敷抗生素可用于轻度炎症。口服强力霉素（50~100mg，1天2次）或口服红霉素（250mg，1天4次；333mg，1天3次，500mg，1天2次）可用于中度到重度炎症。由于正在治疗炎症而不是感染，因此没有固定的治疗时间 强力霉素 或者 红霉素。

维甲酸（视黄酸）凝胶、液体或霜，或过氧化苯甲酰霜对轻度或中度症状有效，但可能会刺激皮肤。

外敷盐酸依氟鸟氨酸软膏有助于减缓毛发生长，这样就可以减少剃须的次数。或者让毛发长出，随后将长出的毛发剪短至0.5厘米长。

可通过电解疗法或激光疗法，永久地清除毛囊。也可以使用化学脱毛剂，因为化学脱毛不会触发病理。 但它可能会刺激皮肤。

耐药病例可能需要短程泼尼松治疗。

一旦病变清除并且患者恢复剃须，剃须技术必须优化。