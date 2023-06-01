疖是由葡萄球菌引起的累及毛囊及周围组织的皮肤脓肿。痈系多个疖于皮下相互融合形成的深部化脓和瘢痕形成。与皮下组织脓肿相比较小且浅表。通过临床表现即可诊断。治疗需热敷，通常还需要口服抗葡萄球菌抗生素。

(参见细菌性皮肤感染的概述。）

疖和痈均可见于健康的年轻人，但更多见于肥胖、免疫低下（包括中性粒细胞下降）、老年人及糖尿病患者。居住条件拥挤，卫生条件相对较差或者菌株毒力较强时可出现群发病例。

易感因素包括皮肤或鼻腔细菌定植，湿热气候、毛囊结构异常或阻塞（如痤疮粉刺）。

耐甲氧西林 Staphylococcus aureus（MRSA）是常见的致病菌。

疖常见于颈、胸、面和臀部。 常有不适感，与下方组织紧密附着时疼痛明显（如发生在鼻、耳或手指）。外观呈结节或脓疱，可排出坏死组织和血性脓液。

疖 隐藏详情 疖（疔疮）是由葡萄球菌感染引起的累及毛囊的软结节或脓疱。 Image provided by Thomas Habif, MD.

疖子（面部） 图片 DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

痈系多个疖于皮下相互融合形成。他们可能伴有发烧。

痈 隐藏详情 这张照片显示了在脖子后面发现的痈。 它由一簇相互连接的疖形成，疖是疼痛的、充满脓液的、发炎的毛囊。 SCIENCE PHOTO LIBRARY

疖和痈的诊断 临床评估

需行培养。 通过临床表现即可诊断。 应取材进行培养。

疖和痈的治疗 引流

常需要使用抗MRSA的抗生素治疗 脓肿需切开引流。间断热敷可促进引流。 若使用抗生素，应选择对MRSA有效的药物，直到获得培养和药敏结果。不发热且单发皮损<5mm的患者不需要抗生素治疗。 建议在以下情况下使用全身抗生素： 皮损> 5 mm或<5mm，引流后仍不缓解

多处病变

有播散性蜂窝织炎证据

免疫缺陷

有心内膜炎风险患者

发热 治疗选择包括：磺胺甲噁唑/甲氧苄啶800/160mg~1600/320mg，每日口服2次；克林霉素300～600mg，每6～8小时口服1次；以及多西环素或米诺环素100mg，每12小时口服1次。 在 MRSA 流行的医院环境中患有疖病的住院患者可能需要与其他住院患者隔离，并且 建议治疗蜂窝织炎 基于培养结果。 疖子经常复发，可以通过使用含有葡萄糖酸氯己定与异丙醇或 2 至 3% 氯二甲酚的液体皂来预防。反复发生疖病的患者应治疗相应的易感因素，例如肥胖、糖尿病、职业性或工业性刺激因素暴露、鼻腔S. aureus携带或MRSA定植。如果在采取上述措施的情况下出现了疖子，可以考虑使用利福平加另一种口服抗生素。