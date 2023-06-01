切开和引流

有时需抗菌治疗

一些小脓肿无需治疗即可自行引流、消退。热敷可加速缓解。

疼痛、触痛和肿胀明显时需要切开和引流，无需等到波动感形成。在无菌条件下，利多卡因注射或冷喷进行局部麻醉后进行切开引流。

面积较大、极度疼痛的脓肿引流时，可静脉用镇定药和麻醉剂。用手术刀尖刺穿皮肤即可打开脓肿。待脓液引流完，可用戴着手套的手指头对脓腔进行钝性探查或者用刮匙清除小室，然后用0.9%盐水冲洗。 可选择用生理盐水灌洗。用纱布填充腔体可减少死腔并防止皮下积液形成。通常在24至48小时后移除填充纱布。然而，数据表明，对于直径 < 5 厘米的脓肿，没有必要进行常规冲洗或填塞（1, 2）。局部热敷和抬高患处可促进炎症消退。

一般不需要使用抗生素，除非患者有系统性感染征象或存在蜂窝织炎、多发脓肿、免疫低下或者面部海绵窦引流区脓肿。经验性治疗应优先选用抗MRSA活性药物（如磺胺甲噁唑/甲氧苄啶，克林霉素；严重感染者选用万古霉素），直到获得细菌培养结果。然而，随后的研究表明，当在 MRSA 流行的地方对任何需要治疗的脓肿添加抗生素时，治疗失败和复发率较低(3）。