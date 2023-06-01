皮肤脓肿是皮肤局部脓液积聚，可发生于皮肤表面任何部位。症状和体征表现为疼痛、有压痛的实性或有波动感的肿胀。诊断通常通过临床检查。治疗方法是切开引流，有时使用抗生素。
(参见细菌性皮肤感染的概述。）
皮肤脓肿的危险因素包括：
细菌过度繁殖
有外伤史（特别是当有异物存在时）
免疫力低下
循环受损
细菌引起的皮肤脓肿多局限于受累区域。
对于发生在躯干、四肢、腋窝和头颈部的脓肿，最常见的病原菌是Staphylococcus aureus（耐甲氧西林S. aureus[MRSA]是美国最常见的病原菌）和链球菌。
会阴部脓肿（如腹股沟、阴道、臀部、直肠周围）包含了粪便中的微生物，通常为厌氧菌或者需氧合并厌氧菌 (见表 常见致病菌的分类)。
疖和痈是毛囊性皮肤脓肿，具有特征性表现。
皮肤脓肿的症状和体征
皮肤脓肿表现为疼痛、压痛、质硬，通常有红斑。大小通常在直径1～3cm不等，但有时更大。初始时肿胀发硬，随着脓肿向表面皮肤发展，其上皮肤变薄，可触及波动感。脓肿可自发破溃排脓。
可伴有局部蜂窝织炎、淋巴管炎、局部淋巴结肿大、发热及白细胞增多等。
皮肤脓肿的诊断
皮肤脓肿的治疗
切开和引流
有时需抗菌治疗
一些小脓肿无需治疗即可自行引流、消退。热敷可加速缓解。
疼痛、触痛和肿胀明显时需要切开和引流，无需等到波动感形成。在无菌条件下，利多卡因注射或冷喷进行局部麻醉后进行切开引流。
面积较大、极度疼痛的脓肿引流时，可静脉用镇定药和麻醉剂。用手术刀尖刺穿皮肤即可打开脓肿。待脓液引流完，可用戴着手套的手指头对脓腔进行钝性探查或者用刮匙清除小室，然后用0.9%盐水冲洗。 可选择用生理盐水灌洗。用纱布填充腔体可减少死腔并防止皮下积液形成。通常在24至48小时后移除填充纱布。然而，数据表明，对于直径 < 5 厘米的脓肿，没有必要进行常规冲洗或填塞（1, 2）。局部热敷和抬高患处可促进炎症消退。
一般不需要使用抗生素，除非患者有系统性感染征象或存在蜂窝织炎、多发脓肿、免疫低下或者面部海绵窦引流区脓肿。经验性治疗应优先选用抗MRSA活性药物（如磺胺甲噁唑/甲氧苄啶，克林霉素；严重感染者选用万古霉素），直到获得细菌培养结果。然而，随后的研究表明，当在 MRSA 流行的地方对任何需要治疗的脓肿添加抗生素时，治疗失败和复发率较低(3）。
治疗参考文献
1.Chinnock B, Hendey GW: Irrigation of cutaneous abscesses does not improve treatment success.Ann Emerg Med 67(3):379-383, 2016.doi: 10.1016/j.annemergmed.2015.08.007
2.O'Malley GF, Dominici P, Giraldo P, et al: Routine packing of simple cutaneous abscesses is painful and probably unnecessary.Acad Emerg Med 16(5):470-473, 2009.doi: 10.1111/j.1553-2712.2009.00409.x
3.Talan DA, Mower WR, Krishnadasan A: Trimethoprim-sulfamethoxazole versus placebo for uncomplicated skin abscess.N Engl J Med 374(9):823-832, 2016.doi: 10.1056/NEJMoa1507476
关键点
病原体反映所涉及的区域的定植菌群（如躯干，腋窝，头部和颈部金黄色葡萄球菌和链球菌）。
脓肿培养可鉴定MRSA
对于有显著疼痛、触痛和肿胀的脓肿的切开引流，需麻醉完全，必要时使用镇静剂。
如果患者有全身感染、蜂窝组织炎、多发性脓肿、免疫功能低下或面部脓肿的迹象，则给予抗生素。