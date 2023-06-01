蜂窝组织炎最常见的病因为

Streptococcus pyogenes

Staphylococcus aureus

蜂窝织炎最常见的致病菌是A组beta-溶血型链球菌（如S. pyogenes）或者S. aureus。 皮肤屏障通常会受到损害。

链球菌可引起弥散、迅 速扩散的感染，这是由于链球菌产生的酶（链激酶，脱氧核糖核 酸酶，透明质酸酶）可以溶解细胞成分，而这些细胞成分通常 可以控制且局限炎症反应。

典型的葡萄球菌性蜂窝织炎多局限，通常发生于开放性伤口或皮肤脓肿。

链球菌蜂窝织炎的表现 链球菌蜂窝织炎伴随组织坏死 © Springer Science+Business Media 链球菌蜂窝织炎伴随淋巴管炎 这张照片显示局部发红和小腿肿胀，通常伴有皮温升高和触痛，这是局灶性蜂窝组织炎的特征。临床医生用笔标记蜂窝织炎的边界，以方便识别扩散或消退。注意由于淋巴管炎延伸到大腿的发红线。 © Springer Science+Business Media 链球菌蜂窝织炎 图示局灶性红斑和肿胀，通常伴有发热和压痛，是局灶性蜂窝织炎的特征。请注意，临床医生已用笔标记蜂窝织炎的边界，以方便识别扩散或消退。 © Springer Science+Business Media 链球菌蜂窝织炎伴随组织坏死 © Springer Science+Business Media 链球菌蜂窝织炎伴随淋巴管炎 这张照片显示局部发红和小腿肿胀，通常伴有皮温升高和触痛，这是局灶性蜂窝组织炎的特征。临床医生用笔标记蜂窝织炎的边界，以方便识别扩散或消退。注意由于淋巴管炎延伸到大腿的发红线。 © Springer Science+Business Media 链球菌蜂窝织炎 图示局灶性红斑和肿胀，通常伴有发热和压痛，是局灶性蜂窝织炎的特征。请注意，临床医生已用笔标记蜂窝织炎的边界，以方便识别扩散或消退。 © Springer Science+Business Media

近来，美国社区中耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA-USA300）越来越多（社区相关MRSA[CA-MRSA]）（1)。如果怀疑是 S. aureus 感染，最可能的病原体是MRSA。在医院或护理机构感染MRSA的患者可能带有与MRSA-USA300不同耐药模式的MRSA菌株。

蜂窝组织炎不太常见的病因为

老年糖尿病患者的B组链球菌（例如， 牛无乳链球菌 ）

儿童革兰氏阴性杆菌（例如， 流感嗜血杆菌 ）

糖尿病或中性粒细胞减少症患者、热水浴缸或水疗中心使用者以及住院患者中的 铜绿假单胞菌

动物咬伤也可导致蜂窝织炎且通常是多微生物症，Pasteurella multocida巴氏杆菌常见于猫咬伤Pasteurella，Capnocytophaga嗜碳细胞吞噬菌种特征性见于狗咬伤。

生水浸泡时可发生Aeromonas hydrophila感染的蜂窝织炎。温盐水浸泡损伤可能会导致蜂窝组织炎（创伤弧菌引起）。

免疫功能低下的患者易感染机会致病菌，包括革兰氏阴性细菌（如变形杆菌、沙雷氏杆菌、肠杆菌或Citrobacter柠檬酸杆菌)、厌氧菌、螺杆菌和镰刀菌种。分枝杆菌 很少引起蜂窝组织炎。

危险因素包括皮肤异常（如创伤、溃疡、真菌感染、其他原发皮肤病引起的皮肤屏障功能受损），常见于慢性静脉功能不全或淋巴水肿患者。心脏外科或血管外科中隐 静脉切除手术的术后瘢痕是复发性蜂窝织炎的好发部位，尤其是合并足癣时。而大多数时候并没有明显的易感因素和入侵部位。