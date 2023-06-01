脓疱疮是由链球菌、葡萄球菌或两者混合感染引起的以结痂或大疱为表现的浅表性皮肤感染。臁疮是脓疱疮的溃疡型。诊断是基于临床的。局部涂抹或有时口服抗生素治疗。
(参见细菌性皮肤感染的概述。）
多数患者无易感因素，但脓疱疮可继发于任何皮肤破损。常见的风险因素包括潮湿环境，卫生条件较差以及慢性鼻咽部葡萄球菌或链球菌携带。
脓疱疮可以是大疱型或非大疱型。Staphylococcus aureus是非大疱型脓疱疮最常见的致病菌，也是所有大疱型脓疱疮的致病菌。大疱是由葡萄球菌产生的剥脱性毒素引起的。耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）在许多脓疱病病例中已被分离出来。
脓疱疮和臁疮的症状和体征
非大疱型脓疱的典型临床表现为成群的水疱或脓疱，破裂后形成蜜黄色痂皮（皮损基底有渗出）。较小的病变可能会合并成较大的结痂斑块。
大疱性脓疱疮表现相似，但水疱多迅速扩大形成大疱。大疱破裂后露出较大的基底，此后表面形成蜜黄色光泽或痂皮。
这张照片显示了成簇的囊泡和脓疱在鼻子上逐渐形成蜂蜜色的外壳。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张图片显示了儿童脸上结痂的脓疱鼻周斑块。
Image courtesy of Wingfield Rehmus, MD, MPH.
非大疱型脓疱病是一种浅表的皮肤感染，表现为群集的水疱或脓疱，破裂后形成蜜色痂皮。
Image provided by Thomas Habif, MD.
这张照片显示婴儿腹部的大疱型脓疱病。感染从红色的斑块开始，发展成小脓疱，小脓疱结合在一起，最终形成黄色的硬皮水泡（大疱）。
SCIENCE PHOTO LIBRARY
大疱型脓疱病是一种浅表的皮肤感染，表现为群集的小泡或脓包，迅速扩大形成大疱。大疱破裂后露出较大的基底，此后表面形成蜜黄色光泽或痂皮。
Image provided by Thomas Habif, MD.
这张照片显示了成簇的囊泡和脓疱在鼻子上逐渐形成蜂蜜色的外壳。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张图片显示了儿童脸上结痂的脓疱鼻周斑块。
Image courtesy of Wingfield Rehmus, MD, MPH.
非大疱型脓疱病是一种浅表的皮肤感染，表现为群集的水疱或脓疱，破裂后形成蜜色痂皮。
Image provided by Thomas Habif, MD.
这张照片显示婴儿腹部的大疱型脓疱病。感染从红色的斑块开始，发展成小脓疱，小脓疱结合在一起，最终形成黄色的硬皮水泡（大疱）。
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大疱型脓疱病是一种浅表的皮肤感染，表现为群集的小泡或脓包，迅速扩大形成大疱。大疱破裂后露出较大的基底，此后表面形成蜜黄色光泽或痂皮。
Image provided by Thomas Habif, MD.
湿疹是脓疱病的一种，特征性表现为浅表的小的化脓性打孔样溃疡，伴有棕黑色厚痂及周围红斑。
脓疱疮和臁疮均可引起轻度疼痛或不适。常伴瘙痒，搔抓后可导致感染播散，累及到邻近及远处皮肤。
脓疱疮和臁疮的诊断
临床评估
通过特征性的外观可诊断脓疱疮和臁疮。
仅当患者对经验治疗无反应时才指示做病变培养。反复脓疱疮患者要考虑鼻腔分泌物培养。持续感染应进行培养以鉴定MRSA。
脓疱疮和臁疮的治疗
外用莫匹罗星、瑞他莫林、夫西地酸或ozenoxacin。
有时需口服抗生素
受累区每日多次使用肥皂水清洗，去除所有痂皮。
局限性脓疱病外用莫匹罗星软膏，每日3次，持续7天，瑞他莫林软膏每日2次，持续5天，或1%奥泽诺沙星霜每12小时使用，连续使用5天。美国没有2%富西地酸乳膏
免疫功能低下、有广泛或耐药性脓疱病病变或有淤血的患者可能需要口服抗生素（例如，双氯西林或头孢氨苄250至500 mg，每天4次【12.5 mg/kg，儿童每天4次】，持续10天）。对于青霉素过敏的患者，可以使用300 毫克克林霉素，每6小时一次，或250 毫克红霉素，每6小时一次，但这两种抗生素的耐药性问题日益严重。
除非有强有力的证据支持（如具有与确诊MRSA感染者接触史、明确的暴发流行的接触史；所在区域MRSA培养阳性率>10~15%），一般不推荐初始即进行抗MRSA治疗。MRSA的治疗需要在培养和药敏结果的指导下进行。克林霉素、磺胺甲噁唑/甲氧苄啶和多西环素对大多数社区获得性MRSA是有效的。
其他治疗包括对患有特应性皮炎和广泛干燥症 的患者使用润肤剂，来维持正常的皮肤屏障 功能，必要时使用糖皮质激素。慢性鼻葡萄球菌携带者可局部使用抗生素（莫匹罗星）1周；然而，数据并没有明确表明这种非殖民化会降低脓疱病的复发率。
及时治疗常可迅速缓解。延误治疗可导致蜂窝织炎、淋巴管炎、疖病及皮肤色素沉着或减退，伴有或不伴有瘢痕形成。2～4岁儿童若感染致肾病性A群链球菌（49型、55型、57型、59型），有发生急性肾小球肾炎的风险；美国南部肾炎发生率高于其他地区。抗生素治疗并不能预防链球菌感染后肾小球肾炎。
关键点
Staphylococcus aureus是绝大多数非大疱性脓疱病及所有大疱型脓疱疮的致病菌。
蜜黄色结痂是大疱型和非大包型脓疱疮的特征。
对于持久性脓疱疮，需进行创面培养（以鉴别耐甲氧西林金黄色葡萄球菌MRSA]）和鼻腔分泌物培养（以识别鼻腔内携带的菌群）。
大多数病例仅需局部外用抗生素。