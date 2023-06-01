脓疱疮和臁疮的症状和体征

脓疱疮和臁疮的症状和体征

非大疱型脓疱的典型临床表现为成群的水疱或脓疱，破裂后形成蜜黄色痂皮（皮损基底有渗出）。较小的病变可能会合并成较大的结痂斑块。

大疱性脓疱疮表现相似，但水疱多迅速扩大形成大疱。大疱破裂后露出较大的基底，此后表面形成蜜黄色光泽或痂皮。

非大疱性和大疱性脓疱病的示例 非大疱型脓疱病（婴儿） 这张照片显示了成簇的囊泡和脓疱在鼻子上逐渐形成蜂蜜色的外壳。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 非大疱型脓疱病（儿童） 这张图片显示了儿童脸上结痂的脓疱鼻周斑块。 Image courtesy of Wingfield Rehmus, MD, MPH. 非大疱型脓疱病 非大疱型脓疱病是一种浅表的皮肤感染，表现为群集的水疱或脓疱，破裂后形成蜜色痂皮。 Image provided by Thomas Habif, MD. 大疱型脓疱病（腹部） 这张照片显示婴儿腹部的大疱型脓疱病。感染从红色的斑块开始，发展成小脓疱，小脓疱结合在一起，最终形成黄色的硬皮水泡（大疱）。 SCIENCE PHOTO LIBRARY 大疱性脓疱疮（手指） 大疱型脓疱病是一种浅表的皮肤感染，表现为群集的小泡或脓包，迅速扩大形成大疱。大疱破裂后露出较大的基底，此后表面形成蜜黄色光泽或痂皮。 Image provided by Thomas Habif, MD. 非大疱型脓疱病（婴儿） 这张照片显示了成簇的囊泡和脓疱在鼻子上逐渐形成蜂蜜色的外壳。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 非大疱型脓疱病（儿童） 这张图片显示了儿童脸上结痂的脓疱鼻周斑块。 Image courtesy of Wingfield Rehmus, MD, MPH. 非大疱型脓疱病 非大疱型脓疱病是一种浅表的皮肤感染，表现为群集的水疱或脓疱，破裂后形成蜜色痂皮。 Image provided by Thomas Habif, MD. 大疱型脓疱病（腹部） 这张照片显示婴儿腹部的大疱型脓疱病。感染从红色的斑块开始，发展成小脓疱，小脓疱结合在一起，最终形成黄色的硬皮水泡（大疱）。 SCIENCE PHOTO LIBRARY 大疱性脓疱疮（手指） 大疱型脓疱病是一种浅表的皮肤感染，表现为群集的小泡或脓包，迅速扩大形成大疱。大疱破裂后露出较大的基底，此后表面形成蜜黄色光泽或痂皮。 Image provided by Thomas Habif, MD.

湿疹是脓疱病的一种，特征性表现为浅表的小的化脓性打孔样溃疡，伴有棕黑色厚痂及周围红斑。

臁疮 隐藏详情 这张照片显示浅表的小的化脓性打孔样溃疡，伴有棕黑色厚痂及周围红斑。 © Springer Science+Business Media

脓疱疮和臁疮均可引起轻度疼痛或不适。常伴瘙痒，搔抓后可导致感染播散，累及到邻近及远处皮肤。