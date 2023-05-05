干皮病 干燥 作者： Geisel School of Medicine at Dartmouth James G. H. Dinulos , MD , 已审核/已修订 5月 2023 看法 进行患者培训

干皮病既非遗传性疾病也与系统性疾病无关。基于临床进行诊断。治疗包括保湿霜和其他保持皮肤湿润的措施。

干皮病是由于皮肤表层细胞脱落延迟，表现为细小的白色鳞屑。干燥症的危险因素如下： 居住气候干燥寒冷

高龄

特应性皮炎

频繁洗浴，尤其是使用刺激性大的肥皂 手上重度干燥的皮肤可能会发炎，从而导致手部皮炎（手湿疹）。 干皮症 隐藏详情 这张照片显示了一名慢性肾病患者的干燥症。 皮肤非常粗糙和干燥。 © Springer Science+Business Media 手部干皮病（干燥症） 图片 © Springer Science+Business Media 干皮病的诊断 临床评估 干皮病的诊断依据临床症状评估。 干皮病通常可以通过炎症性疾病（例如特应性皮炎和银屑病）来区分，因为干皮病中没有红斑。与干皮病的白色细鳞不同，鱼鳞病的特征是鱼鳞。 干皮病的治疗 皮肤水分最大化 干皮病的治疗主要是保持皮肤湿润： 洗澡的频率应减少，应使用温水洗澡，而不是热水。

洗澡后应立即多次使用皮肤保湿霜，减少经皮水份丢失。虽然水性乳液在温暖的气候中有更好的耐受性，但较厚的保湿霜，比如凡士林或者油性保湿霜比水性乳液更有效。 有一些添加成分的保湿剂，如神经酰胺、alpha - 羟基酸（乳酸、乙醇酸、丙酮酸氨基酸）和beta-乙醇酸（水杨酸）都是很常用的。

增加液体摄入或使用加湿器也有助益。 患手部皮炎的患者有时需要局部使用皮质类固醇激素以减轻炎症并维持皮肤屏障。