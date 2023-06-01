看法 进行患者培训
淋巴管炎是一种累及外周淋巴管的急性细菌感染（通常由链球菌引起）。症状包括四肢出现红斑、不规则、温暖、触痛的条纹。诊断是基于临床的。通常使用抗链球菌抗生素进行治疗。
(参见细菌性皮肤感染的概述 和淋巴结炎。）
淋巴管炎的典型病因包括链球菌。
引起淋巴管炎的少见病原体包括葡萄球菌感染, Pasteurella（巴斯德菌） 感染, Erysipelothrix,（红斑丹毒丝菌）， 炭疽病毒，单纯疱疹感染，性病性淋巴肉芽肿，立克次体感染，孢子丝菌病, Nocardia （诺卡菌）感染，利什曼病，野兔热, Burkholderia （伯克氏菌）感染和非典型分枝杆菌感染。
病原体从皮肤擦伤、外伤或合并感染的部位（通常是蜂窝织炎）进入淋巴管。淋巴水肿是本病的高危因素。
淋巴管炎的症状和体征
四肢出现红斑，不规则，温暖，柔软的条纹，并从周围病变向区域淋巴结近端延伸，区域淋巴结通常肿大且柔软。 可伴全身症状（如发热，寒战，心动过速，头痛），较皮损表现更为严重
常有白细胞增多。可发生菌血症。
原发淋巴管炎致受累淋巴管区蜂窝织炎伴化脓、坏死和溃疡较为罕见。
淋巴管炎
图片
SCIENCE PHOTO LIBRARY
淋巴管炎的诊断
临床评估
淋巴管炎的诊断是基于临床的。
通常不需要分离致病菌。
淋巴管炎的治疗
抗生素治疗
大多数病例对抗链球菌抗生素反应迅速（参阅 蜂窝织炎的治疗)。
如果治疗反应不佳或表现不典型，需要考虑罕见的致病菌感染。