淋巴管炎是一种累及外周淋巴管的急性细菌感染（通常由链球菌引起）。症状包括四肢出现红斑、不规则、温暖、触痛的条纹。诊断是基于临床的。通常使用抗链球菌抗生素进行治疗。

(参见细菌性皮肤感染的概述 和淋巴结炎。）

淋巴管炎的典型病因包括链球菌。

引起淋巴管炎的少见病原体包括葡萄球菌感染, Pasteurella（巴斯德菌） 感染, Erysipelothrix,（红斑丹毒丝菌）， 炭疽病毒，单纯疱疹感染，性病性淋巴肉芽肿，立克次体感染，孢子丝菌病, Nocardia （诺卡菌）感染，利什曼病，野兔热, Burkholderia （伯克氏菌）感染和非典型分枝杆菌感染。

病原体从皮肤擦伤、外伤或合并感染的部位（通常是蜂窝织炎）进入淋巴管。淋巴水肿是本病的高危因素。

淋巴管炎的症状和体征 四肢出现红斑，不规则，温暖，柔软的条纹，并从周围病变向区域淋巴结近端延伸，区域淋巴结通常肿大且柔软。 可伴全身症状（如发热，寒战，心动过速，头痛），较皮损表现更为严重 常有白细胞增多。可发生菌血症。 原发淋巴管炎致受累淋巴管区蜂窝织炎伴化脓、坏死和溃疡较为罕见。 淋巴管炎 图片 SCIENCE PHOTO LIBRARY

淋巴管炎的诊断 临床评估 淋巴管炎的诊断是基于临床的。 通常不需要分离致病菌。