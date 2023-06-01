淋巴结炎是一个或多个淋巴结的急性感染。症状包括疼痛、触痛和淋巴结肿大。诊断通常是基于临床的。治疗通常是经验性的。

(参见细菌性皮肤感染的概述和淋巴管炎。）

许多细菌、病毒、真菌和原虫感染都可出现特征性的淋巴结炎。

局灶性淋巴结炎主要表现在：

链球菌感染

结核 或者 非结核分枝杆菌感染

土拉菌病

鼠疫

猫抓热

一期梅毒

性病性淋巴肉芽肿

软下疳

单纯生殖器疱疹

有以下情况的患者可能会发生多灶性淋巴结炎：

淋巴结炎的症状和体征 典型的淋巴结炎常有疼痛、触痛和淋巴结肿大。疼痛和触痛可区分淋巴结炎和淋巴结肿大部分感染可累及上方皮肤，偶可导致蜂窝织炎。可形成脓肿，破溃至皮肤可形成引流窦道。常见发热。 淋巴结炎（下颌下） 隐藏详情 这张照片显示了一名患有右下颌下非结核分枝杆菌淋巴结炎的儿童，表现为波动性肿胀和广泛的特征性皮肤变色。 © Springer Science+Business Media