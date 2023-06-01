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淋巴结炎是一个或多个淋巴结的急性感染。症状包括疼痛、触痛和淋巴结肿大。诊断通常是基于临床的。治疗通常是经验性的。
(参见细菌性皮肤感染的概述和淋巴管炎。）
许多细菌、病毒、真菌和原虫感染都可出现特征性的淋巴结炎。
局灶性淋巴结炎主要表现在：
有以下情况的患者可能会发生多灶性淋巴结炎：
淋巴结炎的症状和体征
典型的淋巴结炎常有疼痛、触痛和淋巴结肿大。疼痛和触痛可区分淋巴结炎和淋巴结肿大部分感染可累及上方皮肤，偶可导致蜂窝织炎。可形成脓肿，破溃至皮肤可形成引流窦道。常见发热。
淋巴结炎（下颌下）
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这张照片显示了一名患有右下颌下非结核分枝杆菌淋巴结炎的儿童，表现为波动性肿胀和广泛的特征性皮肤变色。
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淋巴结炎的诊断
临床评估
有时进行抽吸和培养或切除活检
常可通过病史和查体发现原发疾病。不引起疼痛、压痛或红斑的淋巴结肿大可能会引起其他疾病的担忧，例如 淋巴瘤。
可行细针穿刺培养或者淋巴结活检 (1)。
诊断参考文献
1.Olivas-Mazón R, Blázquez-Gamero D, Alberti-Masgrau N, et al: Diagnosis of nontuberculous mycobacterial lymphadenitis: The role of fine-needle aspiration.Eur J Pediatr 180(4):1279–1286, 2021.doi: 10.1007/s00431-020-03875-2
淋巴结炎的治疗
病因治疗
淋巴结炎的治疗针对病因进行，通常是经验性治疗。
经验选择包括静脉注射抗生素，通常针对金黄色葡萄球菌和化脓性链球菌或非典型分枝杆菌感染；抗真菌；抗寄生虫取决于病因或临床怀疑。多数淋巴结炎患者门诊给予口服抗生素治疗效果良好。但也有部分患者脓肿形成，需要外科介入，可在静脉抗生素的同时行外科引流。儿童患者常需静脉抗生素治疗。
热湿敷可缓解疼痛。
淋巴结炎经及时治疗通常可消退，但常遗留持续无痛性淋巴结肿大。