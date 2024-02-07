大疱表皮松解症是4种非常罕见的遗传疾病及其亚型中的一组。上皮的脆弱性、皮肤和粘膜容易起水泡，通常在出生或婴儿期表现出来。疾病表型从轻度到危及生命不等。诊断通过皮肤活检，免疫荧光测试或透射电镜以及基因分析。治疗是支持性的，重症病例需要专业的多学科参与。
大疱表皮松解症发生于2000万活产新生儿 (1)。发病无性别差异。有时，直到青春期或成年早期才发现大疱性表皮松解。
大疱性表皮松解症是一组涉及各种基因突变的遗传性疾病。 自身抗体起作用。这组疾病不同于获得性大疱性表皮松解症，这被认为是一种自身免疫性疾病，但是不遗传。
参考文献
1.Fine JD: Epidemiology of inherited epidermolysis bullosa based on incidence and prevalence estimates from the National Epidermolysis Bullosa Registry. JAMA Dermatol 152(11):1231-1238, 2016.doi: 10.1001/jamadermatol.2016.2473
大疱表皮松解的病理生理学
上皮细胞黏附蛋白的遗传缺陷导致皮肤和粘膜易碎，这使上皮在受到轻微创伤后易于或有时自发形成大疱。其机制是自身免疫，产生针对 VII 型胶原蛋白成分的自身抗体。
大疱表皮松解的类型
根据与皮肤基底膜区（真皮-表皮交界处）相关的组织分裂和大疱形成的水平（见图大疱性表皮松解症的皮肤分裂水平），定义了四种主要的大疱表皮松解症类型：
单纯大疱性表皮松解症：表皮层
交界性大疱性表皮松解:基底膜区域的透明层。
营养不良性大疱表皮松解症：致密核纤层下（最上层真皮，位于基底膜区的致密核纤层下方）
Kindler综合征：表皮内或表皮下的变异
大疱表皮松解症的皮肤分裂水平
在此图中，基底膜区被不成比例地扩大以显示其各层。大疱表皮松解症（EB）在表皮水平上形成单纯性水疱。交界性EB水疱形成于透明层。营养不良性EB水疱形成于致密层以下（真皮最上层）。金德勒综合征水泡可在表皮内或表皮下水平形成。
不同的类型有不同的遗传方式。（见表 大疱表皮松解症主要类型的一些特征.)
单纯大疱性表皮松解症是最常见、最轻微的类型，约占80％的病例。
根据以下特征定义了多个子类型：
病灶分布(局限性vs广泛性)
皮肤相对皮肤外的严重程度
其他皮肤表现（例如旺盛的肉芽组织，斑驳的色素沉着，假并指[手指间皮肤融合]）
遗传方式（常染色体显性与常染色体隐性）
涉及的特定基因
大疱表皮松解主要类型的一些特征
类型
遗传类型
皮肤分裂水平
特征性的突变基因
单纯性大疱性表皮松解症
常染色体显性
罕见的常染色体隐性遗传
表皮
KRT5, KRT14
交界型大疱表皮松解症
常染色体隐性遗传
基底膜区域的透明层
LAMB3, COL17A1, LAMC2, 和 LAMA3
营养不良性大疱性表皮松解
常染色体显性/隐性遗传
Sublamina densa（最上层的真皮，正好在基底膜区域的lamina densa下方）
COL7A1
金德勒综合征
常染色体隐性遗传
变异的-表皮内或表皮下
FERMT1
大疱表皮松解的症状和体征
所有类型的大疱性表皮松解症均表现为疼痛，不相称的起泡。症状的严重程度与水疱和疤痕的严重程度相关，范围从轻度到重度不等。
任何类型的大面积粘膜皮肤大疱性表皮松解都会引起严重的疼痛。广泛的皮肤损伤会导致体液失衡和蛋白质消耗。皮肤病变可能会感染，感染可能会发展为全身性的。粘膜受累可能引起营养不良、发育不良，呼吸障碍和泌尿生殖系统疾病。
单纯性大疱性表皮松解症
轻度的亚型仅引起手掌和脚底局部起泡。
严重的泛型亚型会导致躯干，手臂和颈部起泡，并且可能累及口腔粘膜。
大疱通常愈合而不会留下疤痕，因为它们位于表皮表面。随着时间的流逝，过度的角化病会发展到手掌和脚掌上，严重情况下可能是局部老茧或弥漫性增厚。
交界性表皮松解
轻度亚型仅影响肘部，手，膝盖和脚（典型的摩擦部位），婴儿期后通常会减轻。牙釉质发育不全，指甲畸形和脱发也会发生。愈合不涉及广泛的瘢痕形成。
严重的全身性皮肤粘膜水疱可能涉及大面积皮肤，结膜，口腔，胃肠道，呼吸道和泌尿生殖道。
口腔周围和面部中央的特征性红色，湿润的皮肤斑块（通过肉芽组织形成的愈合）是可确诊的疾病表现。通常在出生时发病，但变异病毒在 2 岁时就可能致命。
严重的大疱愈合后有疤痕，因为它们发生于更深的交界处和真皮水平。腔内病变的疤痕化可能会导致症状性狭窄。例如，喉气管狭窄可引起喘鸣或哭声微弱或嘶哑，这意味着内部受累和预后不良。皮肤损伤的疤痕可导致关节挛缩和假性并指。
营养不良性大疱性表皮松解
轻度和中度亚型主要只影响肘部，手，膝盖和脚。指甲畸形经常发生，在轻度病例中可能是唯一的症状。
严重的亚型在出生时表现为弥漫性皮肤粘膜起水泡。整个皮肤表面以及口腔和胃肠道粘膜可能会受到影响。通常在出生时就有皮肤大面积缺失、脱落。瘢痕会引起各种内外并发症。伪并指几乎总是发生。
轻度大疱可愈合，留下不严重的疤痕（中度疤痕更严重）和粟丘疹（浅表皮包涵囊肿）。严重的大疱愈合后留有疤痕，因为它们发生在更深的皮层。
Photo courtesy of Karen McKoy, MD.
金德勒综合征
金德勒综合征没有亚型。
水泡对手和脚背的影响特别大。反复发作会导致进行性皮肤萎缩（皮肤变薄，起皱），并可扩散到其他区域。
光敏性可能很温和，可将Kindler综合征与其他3种主要的表皮松解大疱症类型区别开来。
皮肤异色病（皮肤萎缩，色素改变和毛细血管扩张的集群）很常见。
粘膜瘢痕形成导致食道和泌尿生殖道狭窄，外翻和假并指。严重的金德勒综合症大疱愈合后会留下疤痕，因为它们发生在更深的皮层。
大疱表皮松解的诊断
皮肤活检及免疫荧光检查或透射电镜检查
基因突变分析
根据临床表现可疑诊大疱性表皮松解症。 家族史可表明遗传的方式，因而提示可能的类型； 常染色体显性遗传（单纯型大疱表皮松解症，营养不良性大疱表皮松解症），常染色体隐性遗传（交界性大疱表皮松解症，营养不良性大疱表皮松解症，金德勒综合征，罕见型单纯性大疱表皮松解症）。
鉴别诊断 包括常见的摩擦水泡和大疱表皮松解症。
具体类型和亚型的诊断基于家族病史，新诱导的水疱（不是来自手掌或脚底）的活检和免疫荧光检测或透射电镜，以及血样的基因突变分析。
免疫荧光检测或透射电镜分析确定 分裂和大疱形成的水平。
通常进行基因检测以确认特定的疾病类型并指导遗传咨询。（见表 大疱表皮松解症主要类型的一些特征.)
应与有大疱性表皮松解病史的家庭讨论可能的产前检查。
大疱表皮松解的治疗
避免摩擦和损伤皮肤粘膜
促进水疱部位愈合的治疗
并发症的预防和处理
(参见 Wound International's 2017 best practice guidelines for skin and wound care in epidermolysis bullosa.)
对大疱表皮松解症的治疗是对症的； 重症和慢性疾病可能都需要多学科专业化（1)。
使用任何和所有方法减少皮肤摩擦。新生儿和婴儿的处理都非常轻柔。柔软的衣服，软垫的家具和凉爽的环境温度有助于减少水疱的形成。
如果胃肠道受到影响，软饮食和大便软化剂可能会有所帮助。
应按照伤口护理专家的指示正确切开和包扎大疱，以防止进一步的皮肤损伤和感染。可以使用最少粘附的敷料和胶带。 通常用薄纱布包裹住凡士林绷带。
可以根据需要服用止痛，止痒和抗感染的药物。
手术治疗可能包括放置胃造瘘管，食道扩张以及假性并指和挛缩的矫正。
治疗参考文献
1.El Hachem M, Zambruno G, Bourdon-Lanoy E, et al: Multicentre consensus recommendations for skin care in inherited epidermolysis bullosa.Orphanet J Rare Dis 9:76, 2014.doi: 10.1186/1750-1172-9-76
关键点
大疱性表皮松解症是一组导致皮肤和粘膜大疱性病变的遗传性疾病。
表型在发病年龄、严重程度、组织学缺陷部位和遗传模式方面差异很大。
使用活检和免疫荧光测试或透射电子显微镜进行诊断。
采取支持性治疗，通常需要多学科护理。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Wound International: Best practice guidelines for skin and wound care in epidermolysis bullosa (2017)