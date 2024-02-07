根据与皮肤基底膜区（真皮-表皮交界处）相关的组织分裂和大疱形成的水平（见图大疱性表皮松解症的皮肤分裂水平），定义了四种主要的大疱表皮松解症类型：

单纯大疱性表皮松解症：表皮层

交界性大疱性表皮松解:基底膜区域的透明层。

营养不良性大疱表皮松解症：致密核纤层下（最上层真皮，位于基底膜区的致密核纤层下方）

Kindler综合征：表皮内或表皮下的变异

大疱表皮松解症的皮肤分裂水平

不同的类型有不同的遗传方式。（见表 大疱表皮松解症主要类型的一些特征.)

单纯大疱性表皮松解症是最常见、最轻微的类型，约占80％的病例。

根据以下特征定义了多个子类型：

病灶分布(局限性vs广泛性)

皮肤相对皮肤外的严重程度

其他皮肤表现（例如旺盛的肉芽组织，斑驳的色素沉着，假并指[手指间皮肤融合]）

遗传方式（常染色体显性与常染色体隐性）

涉及的特定基因