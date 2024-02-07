获得性大疱性表皮松解症

皮肤活检和直接免疫荧光

获得性大疱性表皮松解症的通过皮肤活检和直接免疫荧光进行确诊。直接免疫荧光显示IgG和补体在基膜带（真皮 - 表皮连接处）的线性沉积。

为了与大疱性类天疱疮鉴别，可能需要使用盐裂皮肤进行间接免疫荧光检测。在盐裂技术中，将未患病者的健康皮肤样本与氯化钠一起孵育，制造人造水泡。然后将样品与患者血清一起孵育，然后与荧光抗IgG孵育。大疱性天疱疮表皮松解症的疱底(真皮侧)荧光，而大疱性天疱疮的疱顶(表皮侧)荧光。