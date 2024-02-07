粘膜类天疱疮 作者： Geisel School of Medicine at Dartmouth University Daniel M. Peraza , MD , 已审核/已修订 2月 2024 看法 进行患者培训

粘膜类天疱疮是一组累及黏膜，粘膜部位反复发作水疱的具有异质性特点的罕见慢性自身免疫性疾病，常伴留有瘢痕并致残。通过皮肤活检和直接免疫荧光进行诊断。局部或皮损内注射糖皮质激素，联合多西环素和烟酰胺，可用于轻症病例严重病例可能需要全身应用免疫抑制剂。