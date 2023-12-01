看法 进行患者培训
Merkel细胞癌是一种罕见的侵袭性的皮肤癌，往往影响老年白人。诊断依靠活组织检查。治疗通常由分期决定。
(参见皮肤癌概述。）
平均诊断年龄约为75岁。Merkel细胞癌也会累及免疫抑制的年轻患者。其他危险因素包括累积暴露于紫外线、暴露于默克尔细胞多瘤病毒和患有其他癌症（如多发性骨髓瘤、慢性淋巴细胞白血病、黑色素瘤）。
淋巴扩散常见。
Merkel细胞癌的症状和体征
典型皮损为坚实有光泽肤色或蓝红色结节。最具特征性的临床表现是快速增长但没有疼痛和压痛。
Merkel细胞癌可累及皮肤的任何部分，但是最常见于日光暴露区域(例如，面部、上肢)。
Merkel细胞癌
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这张照片显示了一名 90 岁患者暴露在阳光下的脸颊上的Merkel 细胞癌，表现为红斑和富含血管的结节。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Merkel细胞癌的诊断
活组织检查
活检诊断为Merkel细胞癌。
大多数患者就诊时已有转移，预后较差。
Merkel细胞癌的治疗
依据分期决定
Merkel细胞癌的治疗方案依据癌症分期而确定，通常包括局部广泛切除，通常结合放射治疗、淋巴结清扫或两者兼有。
转移性或复发性癌症可能需要全身治疗(例如，使用avelumab、pembrolizumab、retifanlimab或其他程序性死亡受体1 [PD-1]抑制剂或常规化疗)。
Merkel细胞癌的预防
由于默克尔细胞癌与紫外线(UV)暴露有关，建议采取一些措施来限制暴露。
避光：遮阳，10点上午到下午4点期间（阳光最强时）减少户外活动，避免日光浴和使用晒黑床
衣物保护：长袖衬衫、裤子和宽边帽
使用防晒霜：按说明使用SPF30以上广谱的有UVA/UVB防护作用的防晒霜(例如，每两小时重复使用和游泳或出汗后再使用)；不应为了延长日晒时间而使用防晒霜