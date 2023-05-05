胼胝和鸡眼是出现在间歇受压或摩擦部位的局限性角化过度。胼胝较浅表，累及面积较大，通常无症状。鸡眼更局限但更深，常有疼痛。通过外观表现可以诊断。治疗可用手工磨削或配合角质松解剂。预防方法主要包括一些生活习惯的改变，比如更换鞋子极少数情况下，需要配合手术。

胼胝和鸡眼是由间歇性受压或摩擦引起的，通常发生于骨性突出部（如跟骨，跖骨头）。

鸡眼为界清的局限性角质栓，豌豆大小或略大，累及其下方大部分真皮。可以发展为外膜滑囊炎。硬鸡眼发生于骨性突出部位，特别是足趾和足底表面；软鸡眼好发于足趾间。大部分鸡眼都是由于穿着不适脚的鞋具而造成的，但足底和手掌非承重部位小的如种子大小鸡眼可能是遗传性点状角化症的表现。

鸡眼（小趾） 隐藏详情 鸡眼（小脚趾的中间）是一个硬化组织的圆盘，通常被变红的皮肤包围。 JANE SHEMILT/SCIENCE PHOTO LIBRARY

胼胝没有中央角质栓，因此在外观上更平坦一些。 通常发生于手足，但也可发生于其他部位，尤其是由于工作关系而在特定部位（如小提琴手的下颌和锁骨）易受重复创伤的人群。

胼胝体（脚跟） 隐藏详情 胼胝体是皮肤变硬的区域，由于反复摩擦、压力或其他刺激而变得相对较厚和坚硬。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

胼胝和鸡眼的症状和体征 胼胝通常是没有症状的，但是如果摩擦剧烈，可以引起增厚刺激，有中度灼热症状。有时候，脚趾附近老茧的不适感可能类似趾间神经痛。 鸡眼受压后可能有疼痛或触痛。有时在鸡眼底部可以黏液囊或充满液体的袋状结构。

胼胝和鸡眼的诊断 临床评估 可以通过修剪增厚的皮肤来鉴别鸡眼、跖疣或胼胝。 磨削后，胼胝可见光滑的半透明皮肤，而 跖疣界限清楚，有时为浸渍软组织或可见局限浸渍组织或可见代表毛细血管血栓的中央黑点（出血点）。 当鸡眼磨削后可见界清的黄色到褐色的透明角质插入正常的真皮乳头结构。

胼胝和鸡眼的治疗 手工祛除

角质松解剂

合适的鞋垫

更换鞋具

间或专家足部护理 人工祛除 在沐浴后立即用指甲锉刀，金刚砂板，或浮石是手工移除角化过度组织的有效方法。 角质剥脱剂 也可以用角质溶解剂（如17％水杨酸火棉胶、40％水杨酸硬膏或40%尿素），但是必须注意避免将制剂用于正常皮肤。在使用角质溶解剂前可以将凡士林涂于正常皮肤表面起保护作用。 缓冲和改变足部生物力学 选用合适的鞋垫和鞋具可帮助预防及治疗鸡眼。虽然很难根除，但是应当减少或分散作用于受累表面的压力。 对于足部损害，软的适脚的鞋子是很重要的；这些鞋子应当有大的容纳足趾的空间，使足趾可以在鞋中活动自如。时髦的鞋子通常都妨碍足趾的自如活动。能够引起皮损不适的鞋子应该从衣柜中清除。合适形状和大小的鞋垫的衬垫，斜纹棉布或泡沫橡胶保护绷带，拱形嵌入物（矫形器），或趾骨托可以帮助重新分散压力。 对于位于足部圆形部位的鸡眼和胼胝，矫形器不应过长，只需略微长出脚趾，或紧贴在鸡眼或胼胝之后将鞋子隔开。一般无需通过手术松解或祛除突出的骨头。 专家足部护理 有顽固性疼痛倾向的胼胝和鸡眼患者需要足部医生的定期诊治。 那些有外周循环损害的，特别是患有糖尿病的患者需要得到强化的专业诊治和护理。