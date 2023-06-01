常见疣(寻常疣)与HPV1，2，4，7型感染有关，偶尔也有其他类型的免疫抑制患者(如75至77型)。

通常无自觉症状，但位于承重部位（如足底）的疣有时可有轻微疼痛感。

寻常疣一般边界清晰，表面粗糙，可呈圆形或不规则形，质地坚实，颜色呈淡灰色、黄色、棕色或灰黑色，为直径2~10mm大小的结节。 往往好发于易受外伤的部位（如手指、肘部、膝盖和面部），可扩散至任何部位。 特殊类型的疣（如带蒂的、或呈菜花状的）一般多发于头部和颈部，尤其是头皮和胡须处。