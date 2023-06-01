疣是由人类乳头瘤病毒感染引起的一种常见的良性皮肤损害。可发生于身体任何部位且形态多样。根据体格检查明确诊断。 疣通常有自限性，可用有创性治疗方法（如切除、烧灼、冷冻、液氮）、局部外用或注射药物治疗。
疣在人群中普遍存在，可发生于各个年龄阶段，但最常见于儿童，老年人少见。
疣的病因
疣是由人类乳头瘤病毒（HPV）感染引起的，有100多种HPV亚型(1)。
创伤和浸渍可促使病毒最初在皮肤接种。紧接着，自身接种导致病毒扩散。病毒扩散与局部和系统的免疫功能有关。在免疫抑制的患者（尤其是HIV感染和肾移植患者），皮损特别容易泛发，治疗比较困难。
体液免疫可防止HPV感染，而细胞免疫则可帮助清除感染。
病因参考文献
1.Haley CT, Mui UN, Vangipuram R, et al: Human oncoviruses: Mucocutaneous manifestation, pathogenesis, therapeutics, and prevention.Papillomaviruses and Merkel cell polyomavirus.J Am Acad Dermatol 81:1–21, 2019.doi: 10.1016/j.jaad.2018.09.062
you的症状和体征
疣的命名取决于疣的临床表现和部位。不同的临床表现与不同的HPV类型有关 (见表 疣变体和其他与HPV相关的病变)。大多数类型的疣通常无自觉症状。 但有些疣伴有触痛，因此位于承重部位（如足底）的疣可有轻微疼痛感。
疣变体和其他与HPV相关的病变
临床表现
人乳头瘤病毒类型
说明
16, 55
外阴和阴茎上棕色扁平疣状的丘疹
Buschke-Löwenstein肿瘤
6
肛周生殖器部位的巨大菜花状肿块
屠夫疣（肉类处理者的疣）
7
发生在屠宰场工人手部的寻常疣，通常为良性
相较于寻常疣，更呈菜花状
寻常疣
1, 2, 4, 7, 75–77
边界清晰，表面粗糙，可呈圆形或不规则形，质地坚实，颜色呈淡灰色、黄色、棕色或灰黑色，为直径2~10mm大小的结节。
疣状表皮发育不良
3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21–25, 36–39, 47, 49
平顶的白色、棕色或红色丘疹或更大、更隆起的丘疹，类似于脂溢性角化病
外生殖器疣
6和11（最常见），以及1a、2、4、7、16、18、27b、27、33、38、40、42、43、44、54、57b、57c、61、65、72、81、89†
在会阴部、直肠周围、唇和阴茎部位，皮损可呈散在分布的扁平丘疹，宽基底的平滑丘疹，或天鹅绒样的丘疹，或表面粗糙的带蒂赘生物。
扁平疣（平面疣）
3, 10, 26–29, 41
光滑，平顶，黄褐色，粉红色或皮肤颜色的丘疹
77
被认为是一种分化良好的鳞状细胞癌
喉乳头状瘤
6, 11
喉部或呼吸道其他部位的一个或多个疣状病变
发生于儿童，称复发性呼吸道乳头状瘤
口腔灶性上皮增生（Heck病）
13, 32
表现为口腔内壁多发的鹅卵石样白色扁平的丘疹
口腔乳头状瘤
2, 6, 7, 11, 16, 18, 32, 57
口腔任何部位的常见无痛病变
16（主要），18
可能累及舌头，扁桃体，软e或咽壁
掌跖疣
1, 2, 4
由于常有触痛，足底疣会使行走和站立产生不适感。
甲周疣
1, 2, 4, 7‡
指甲板周围皮肤增厚、开裂、呈菜花状，通常无症状，但扩大时可能会感到疼痛
肾移植患者罹患的疣
75–77
常多发并较难治疗
HPV相关的粘膜癌和肛门生殖器癌
16和18（最常见），以及31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68
*女性患者及患者的女性性伴需密切随访，评估有无宫颈癌的发生。
† Al-Awadhi R, Al-Mutairi N, Albatineh AN, Chehadeh W: Association of HPV genotypes with external anogenital warts: A cross sectional study.BMC Infect Dis 19(1):375, 2019.doi: 10.1186/s12879-019-4005-4
‡ 最常由引起寻常疣的亚型引起。
HPV = 人乳头瘤病毒。
一些数据改编自Cubie HA:与人乳头瘤病毒感染相关的疾病。Virology 445(1-2):21–34, 2013.doi: 10.1016/j.virol.2013.06.007
寻常疣
常见疣(寻常疣)与HPV1，2，4，7型感染有关，偶尔也有其他类型的免疫抑制患者(如75至77型)。
通常无自觉症状，但位于承重部位（如足底）的疣有时可有轻微疼痛感。
寻常疣一般边界清晰，表面粗糙，可呈圆形或不规则形，质地坚实，颜色呈淡灰色、黄色、棕色或灰黑色，为直径2~10mm大小的结节。 往往好发于易受外伤的部位（如手指、肘部、膝盖和面部），可扩散至任何部位。 特殊类型的疣（如带蒂的、或呈菜花状的）一般多发于头部和颈部，尤其是头皮和胡须处。
掌疣和跖疣
这些疣是由1型、2型和4型HPV引起的。它们发生在手掌和脚底。
手掌和足底疣因压力而变平，并被角质化上皮包围。由于常有触痛，足底疣会使行走和站立产生不适感。削去表面可有针尖大小的出血点，以此与鸡眼和胼胝相鉴别。
扁平疣（平面疣）
扁平疣是由3型和10型HPV引起的，偶尔还有26至29型和41型。它们在儿童和年轻人中更为常见，并通过自身接种发生。
这些疣是光滑、平顶、黄棕色、粉红色或肤色的丘疹，通常位于面部和划痕处。
通常无自觉症状，但较难治疗。
镶嵌疣
镶嵌疣表现为斑块，由数个紧密连接的小的跖疣聚集而成。和一般跖疣一样，也有触痛。
丝状疣
这类疣呈细长形、叶状生长，好发于眼睑、面部、颈部和唇部。通常也无自觉症状。
为寻常疣的另一种不同的表现形态，良性并较容易治疗。
甲周疣
甲周疣是由1型、2型、4型和7型HPV引起的。
这类疣表现为甲板周围皮肤增厚、皲裂，呈菜花状。通常无自觉症状，但当疣增大形成皲裂时可产生疼痛。患者因表皮角质层频繁缺损而易导致甲沟炎。
甲周疣较常见于喜欢咬指甲的患者，以及从事易使手部长期处于潮湿状态的工作人群，如洗碗工、调酒师。
生殖器疣
尖锐湿疣由HPV 6型或11型（最常见）以及1a、2、4、7、16、18、27b、27、33、38、40、42、43、44、54、57b、57c、61、72、81和89型引起（1)。
这些疣在会阴、直肠周围、阴唇和阴茎部位表现为离散的扁平或广泛的光滑或天鹅绒状丘疹，粗糙且有带梗的赘生物。它们通常无症状，但直肠周围疣经常发痒。
某些高危HPV类型（尤其是16和18型，但也有31、33、35和39型）感染是导致宫颈癌的主要原因。
这张照片显示在龟头上出现典型的粗糙、有蒂尖锐湿疣。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示阴茎冠状沟内有粉红色凸起的生殖器疣（箭头所指）。
© Springer Science+Business Media
外阴部位的尖锐湿疣可凸起，颜色浅，表面不规则，粗糙。
Image courtesy of Joe Millar via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
这张照片显示在龟头上出现典型的粗糙、有蒂尖锐湿疣。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示阴茎冠状沟内有粉红色凸起的生殖器疣（箭头所指）。
© Springer Science+Business Media
外阴部位的尖锐湿疣可凸起，颜色浅，表面不规则，粗糙。
Image courtesy of Joe Millar via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
生殖器疣参考
1.Al-Awadhi R, Al-Mutairi N, Albatineh AN, Chehadeh W: Association of HPV genotypes with external anogenital warts: A cross sectional study.BMC Infect Dis 19(1):375, 2019.doi: 10.1186/s12879-019-4005-4
疣的诊断
治疗疣
外用刺激剂（如水杨酸、斑蝥素、鬼臼素）
有创性方法（如冷冻、电烙、刮除、切除、激光）
其他局部疗法、病灶内注射疗法或lian合
疣的治疗没有明确的适应征。
影响美观、妨碍功能或较疼痛的疣应考虑治疗。患者应积极坚持治疗，疗程可能较长，也可能会不成功。对于免疫功能低下的患者，治疗效果较差。
外用刺激剂的治疗机制是诱导对HPV的免疫应答。这类刺激剂包括水杨酸（SCA）、三氯醋酸、5-氟尿嘧啶、鬼臼根树脂（如鬼臼毒素）、维A酸和斑蝥素。儿茶素可用于治疗生殖器疣。
局部外用5%咪喹莫特乳膏可促使皮肤细胞局部产生抗病毒的细胞因子。 局部外用西多福韦和接触免疫疗法（如方酸二正丁酯和 Candida念珠菌变应原）也被用来治疗疣。 可先将病损部位置于45℃热水中浸泡，每周三次以上，每次30分钟。浸泡后，局部外用药物可更好的吸收。Candida 抗原也可以直接注射到病灶内。
口服药物治疗包括西米替丁（疗效尚不确切）、异维A酸和锌制剂。静脉用西多福韦也可选用。为了提高治疗的成功率，大多采用多种方法联合治疗。皮损内注射博莱霉素和干扰素alpha-2b可达到直接的抗病毒作用，但仅用于难治性疣的治疗。
这些药物也可以和有创性治疗方法（如冷冻、电烙、刮除、切除和激光）联合使用，即使有创方法可物理去除疣，但组织内仍存在病毒而导致疣的复发。
病灶内注射可用于治疗难治性、多发性或敏感区域的疣（1)。
有关肛门生殖器疣的治疗，另请参见 人乳头瘤病毒感染的治疗。
寻常疣
在免疫功能正常的患者，寻常疣通常在2~4年内自行消退，也有一些可持续多年。治疗方法较多。有创治疗方法有电烙，液氮冷冻和激光。水杨酸 制剂也是常用的治疗。
根据皮损部位和严重程度选择不同的治疗方法。
水杨酸是最常用的局部用药。有液体、硬膏和贴膏三种剂型。例如，手指部位皮损可外用17%SCA药液，足底部位皮损则可外用40%SCA硬膏。一般在晚上使用，根据不同的部位保留8~48小时不等。SCA可以用胶带封堵以增强渗透性。SCA 可以与 5-氟尿嘧啶混合制成各种制剂，用于治疗手掌和足底的寻常疣。
斑蝥素（薄皮区域0.7%，厚皮区域1%）可以单独使用，也可以与SCA中的30%SCA 和5%鬼臼配合使用。单用斑蝥素6小时后需用肥皂和清水洗净，含有SCA和鬼臼素的混合制剂则在使用后2小时内洗净。药物停留在皮肤上的时间越长，皮肤越容易发生起疱的不良反应。
冷冻疗法，虽较疼痛，但疗效非常好。电干燥法刮除术、激光，或两者联合治疗均有效，适合于孤立的皮损，但可能留疤。
约35%的患者1年内出现复发或新发疣，因此尽可能选择避免瘢痕形成的治疗方法，以免数次治疗后遗留多处瘢痕。会形成瘢痕的治疗方法尽可能只用于对于美观影响小的部位和难治性疣的治疗上。
丝状疣
丝状疣的治疗方法包括切除、剪除、刮除和液氮冷冻。液氮冷冻时，需使疣体周围2mm的皮肤都变白为止。皮肤解冻时可引起皮肤损伤，通常持续10~20秒。一般治疗后24~48小时可出现水疱。
同时液氮冷冻后往往留有色素减退或色素沉着，故在治疗易影响美观部位（如面颈部）的皮损时，需非常小心。深肤色患者治疗后则可能留下持久的色素减退班。
扁平疣
扁平疣治疗困难，通常比寻常疣持续的时间更长，对治疗反应不佳，并且，若扁平疣位于影响美观的重要部位，会使最有效的（毁损性）治疗变得不太可取。
通常一线治疗选择维A酸（如0.05%维A酸乳膏）每天外用。 若剥脱效果不满意，可进一步使用其他刺激剂（如5%过氧化苯甲酰）或5%SCA乳膏。5%咪喹莫特乳膏可以单独使用，也可以与外用剂或破坏性措施联合使用。也可以使用1%或5%的局部5-氟尿嘧啶乳膏。
跖疣
跖疣可用浸渍作用强的40%SCA石膏外涂治疗，并在皮损处保留数天。在胶带闭塞下将17%SCA和2.5%5-氟尿嘧啶组合使用8-12小时也是有效的。 当疣体变湿软后，可清创祛除，然后再给予冷冻或使用腐蚀剂（如30~70%的三氯醋酸）。
其他有创性治疗（如二氧化碳激光、脉冲染料激光和各种酸类物质）也较有效。
甲周疣
液氮联合5%咪喹莫特乳膏、维A酸或SCA治疗有效，通常联合治疗较单用液氮或烧灼更安全。
治疗甲周和指侧疣时要小心，因为液氮和烧灼可能会造成永久性的指甲畸形，和少见的神经损伤。
经验与提示
难治性疣
治疗参考文献
1.Muse ME, Stiff KM, Glines KR, et al: A review of intralesional wart therapy.Dermatol Online J 26(3):13030/qt3md9z8gj, 2020.
2.Kost Y, Zhu TH, Blasiak RC: Clearance of recalcitrant warts in a pediatric patient following administration of the nine-valent human papillomavirus vaccine.Pediatr Dermatol 37(4):748–749, 2020. doi: 10.1111/pde.14150
疣的预后
许多疣可自行消退（尤其是寻常疣）。有些甚至在治疗后仍持续数年，并且可在原处或其他部位复发。与复发有关的因素包括患者全身免疫状态和局部因素。 易受局部外伤患者（如运动员、修理工和屠宰工）的疣治疗顽固且极易复发。
生殖器部位HPV感染存在恶变的可能，但除了免疫抑制患者外，HPV感染所致皮肤疣恶变的病例很少见。
预防疣
HPV疫苗的作用是防止某些类型的人乳头瘤病毒(HPV)引起疣和癌症。
关键点
皮肤疣是由人类乳头瘤病毒引起的，非常普遍且有多种形式。
通过自体接种播散，创伤和浸渍有助于播散。
大多数疣是无症状的，但可能有轻度压痛。
大多数疣可自行消退，尤其是寻常疣。
治疗方法一般包括外用刺激剂（如水杨酸、斑蝥素、鬼臼素）和/或有创性方法（如冷冻、电灼、刮除、切除、激光）。
顽固性疣可以用其他局部内和口服药物以及9价HPV疫苗治疗。