在任何鱼鳞病中都有表皮屏障功能的受损，故润肤剂应在洗浴后立即使用。外用于皮肤的物质吸收可能增加。例如，六氯酚产品不应外用，因为吸收性和毒性会增加。

润滑剂－最好是纯凡士林，矿物油，或含有尿素或alpha-羟基酸的水剂（如乳酸、乙二醇，和丙酮酸）应每天使用两次，特别是在沐浴后皮肤还是湿润的时候。用毛巾吸干皮肤可去除过量的润滑剂。

外用角质剥脱剂丙二醇治疗鱼鳞病常常有较好疗效。 为祛除鳞屑（在严重的鱼鳞病中），患者可在每晚湿润皮肤（如坐浴或淋浴）后使用含有40%～60％丙二醇的水剂封包（如塑料薄膜或塑料袋过夜）治疗。儿童应每日两次治疗，无需封包。在鳞屑减少后，应用频率可以减少。

其他有用的局部制剂包括尿素（< 5%）、右泛醇、神经酰胺乳膏、6% 水杨酸凝胶以及亲水性凡士林和水（等量）。外用卡泊三醇霜应用有效；然而，当这种维生素D衍生物大面积应用时（特别在幼龄儿童）可以引起高钙血症。

维甲酸 治疗鱼鳞病有效。口服合成维甲酸对大部分鱼鳞病有效。阿维A对大部分遗传性鱼鳞病有效。对于层板状鱼鳞病，0.1％维A酸乳膏或口服异维A酸可能有效。应使用最小剂量。在一些患者中，长期（1年）口服异维A酸后出现外生骨疣，其他远期副作用也有出现。

目前正在开发针对鱼鳞病和相关疾病的分子治疗方法，包括蛋白质和酶替代、重新利用的生物制剂、小分子制剂以及基因替代和编辑（2)。