鱼鳞病表现为皮肤脱屑和剥脱，可为轻度但恼人的皮肤干燥，也可为重度影响美观的疾病。鱼鳞病也可以是系统疾病的一种表现。诊断是基于临床的。治疗包括润滑剂，有时可以口服维A酸类制剂。
鱼鳞病与单纯皮肤干燥（干皮病）不同，它可与系统性疾病、药物、遗传及其严重性和各种因素的联合作用相关鱼鳞病也可以比干皮症更严重。
遗传性鱼鳞病
© Springer Science+Business Media
遗传性鱼鳞病，其特征是皮肤表面大量的鳞屑聚集。根据临床和遗传标准对鱼鳞病进行分类 (见表 一些遗传鱼鳞癣的临床和遗传特点)。有些没有相关系统累及的单纯性鱼鳞病（如寻常型鱼鳞病、X-连锁鱼鳞病、层板状鱼鳞病、先天性大疱性鱼鳞病样红皮病[表皮角化过度]和丑角鱼鳞病）。其他鱼鳞病是某些累及多器官的系统性综合征的一部分。例如，舍格伦-拉松综合征（由于缺乏脂肪乙醛脱氢酶而引起的遗传性智力缺陷和痉挛麻痹）是累及皮肤和皮肤外器官的 常染色体隐性综合征。皮肤和皮肤外器官受累的另一个例子是角膜炎-鱼鳞病-耳聋（KID）综合征，其特征是血管化角膜炎、鱼鳞病和感觉神经性听力损失，由连接蛋白26 基因突变引起。
一些遗传鱼鳞癣的临床和遗传特点
疾病状态
流行情况
基因突变
发病
鳞屑类型
分布
伴随临床表现
非综合征性鱼鳞病
寻常性鱼鳞病（常染色体显性遗传）
患病率因种族而异：一项针对英国学童的研究显示患病率为 10:792，而俄罗斯的一项队列研究显示患病率为 1:5025†
FLG基因
儿童期
细微的
通常在背部和伸侧表明，但非两面之间
通常手掌和足底有很多纹理
特异性体质
X连锁隐性 鱼鳞病。
患病率因种族而异：美国队列研究中男性为 1:1500，而欧洲队列研究中男性为 1:4000–6000†
STS基因
出生时或幼儿期
大、黑、通常粗糙（可能很好）
主要位于颈部和躯干
手掌和足底正常
角膜混浊
先天性常染色体隐性遗传性鱼鳞病
板层状鱼鳞病
1:300,000
许多基因，如TGM1基因、ABCA12基因、ALOXE3基因
出生时
大的，粗糙的，也可以是细微的
大部分身体
多种手掌和足底改变
出汗过少及热耐受不良
大疱性先天性鱼鳞病样红皮病*
1:300,000
与板层状鱼鳞病相同
出生时
厚，疣状
出生时：红斑和水疱
成年后：鳞屑
大部分身体
特别在屈侧皱褶部位有疣状鳞屑
肺大泡，频繁的皮肤感染
丑角样鱼鳞病
< 1:100,000
ABCA12
出生时
厚的、像瓷器一样的防弹衣，有很深的裂缝
全身
睑外翻、唇外翻 (嘴唇外翻)、鼻发育不全、羊水过多、屈曲畸形、脱水、严重感染、呼吸功能不全
*这种疾病也被称为大疱性先天性鱼鳞病样红皮病，或表皮松解性角化过度。大约 50% 的情况下突变是自发的。
† Gutiérrez-Cerrajero C, Sprecher E, Paller AS, et al: Ichthyosis. Nat Rev Dis Primers 9(1):2, 2023.doi: 10.1038/s41572-022-00412-3
获得性鱼鳞病
鱼鳞病的诊断
临床评估
诊断基于临床评估，包括皮肤病学特征、发病年龄、家族史以及相关或潜在疾病的证据。
对鱼鳞病皮肤进行活检不是诊断这种系统疾病的常用方法；然而，也有例外，最显著的是结节病，在此病中腿部可见厚的鳞屑，活检通常显示为典型的肉芽肿。
基因检测可用于确定或确认特定类型的鱼鳞病以及遗传咨询。可用于检测导致遗传性鱼鳞病的几种基因突变的测试板可用。
皮肤科医生应当在诊断和治疗上提供帮助，医学遗传学专家应当提供遗传咨询。
治疗鱼鳞病
避免加重因素
润肤剂和角质松解剂
有时预防感染
如果鱼鳞病由系统疾病引起，那么想要减轻鱼鳞病的症状必须先治疗原发疾病，
鱼鳞病的其他治疗方案包括使用润滑剂和角质松解剂，同时建议避免干燥 (1)。
润肤剂和角质溶解剂
在任何鱼鳞病中都有表皮屏障功能的受损，故润肤剂应在洗浴后立即使用。外用于皮肤的物质吸收可能增加。例如，六氯酚产品不应外用，因为吸收性和毒性会增加。
润滑剂－最好是纯凡士林，矿物油，或含有尿素或alpha-羟基酸的水剂（如乳酸、乙二醇，和丙酮酸）应每天使用两次，特别是在沐浴后皮肤还是湿润的时候。用毛巾吸干皮肤可去除过量的润滑剂。
外用角质剥脱剂丙二醇治疗鱼鳞病常常有较好疗效。 为祛除鳞屑（在严重的鱼鳞病中），患者可在每晚湿润皮肤（如坐浴或淋浴）后使用含有40%～60％丙二醇的水剂封包（如塑料薄膜或塑料袋过夜）治疗。儿童应每日两次治疗，无需封包。在鳞屑减少后，应用频率可以减少。
其他有用的局部制剂包括尿素（< 5%）、右泛醇、神经酰胺乳膏、6% 水杨酸凝胶以及亲水性凡士林和水（等量）。外用卡泊三醇霜应用有效；然而，当这种维生素D衍生物大面积应用时（特别在幼龄儿童）可以引起高钙血症。
维甲酸 治疗鱼鳞病有效。口服合成维甲酸对大部分鱼鳞病有效。阿维A对大部分遗传性鱼鳞病有效。对于层板状鱼鳞病，0.1％维A酸乳膏或口服异维A酸可能有效。应使用最小剂量。在一些患者中，长期（1年）口服异维A酸后出现外生骨疣，其他远期副作用也有出现。
目前正在开发针对鱼鳞病和相关疾病的分子治疗方法，包括蛋白质和酶替代、重新利用的生物制剂、小分子制剂以及基因替代和编辑（2)。
经验与提示
预防感染
有表皮松解角化过度性鱼鳞病的患者如果有厚的间擦部位鳞屑存在，可能需要长期口服氯唑西林每天3次或4次，每次250 mg，或红霉素每天3次或4次，每次250 mg治疗，以预防细菌二重感染而导致疼痛和恶臭的脓疱。
定期应用含有氯己定的肥皂也可以减少细菌感染但容易引起皮肤干燥。
治疗参考文献
1.Mazereeuw-Hautier J, Vahlquist A, Traupe H, et al: Management of congenital ichthyoses: European guidelines of care, part one.Br J Dermatol 180(2):272–281, 2019. doi: 10.1111/bjd.17203
2.Joosten MDW, Clabbers JMK, Jonca N, et al: New developments in the molecular treatment of ichthyosis: Review of the literature.Orphanet J Rare Dis 17(1):269, 2022.doi: 10.1186/s13023-022-02430-6
关键点
鱼鳞病可能是一种孤立的获得性或遗传性疾病，也可能是系统性综合征的一部分。
可通过逐渐发展的鱼鳞病来评估患者的潜在系统性疾病。
加速皮肤（角质层）脱落的润肤剂可有效治疗鱼鳞病。