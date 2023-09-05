念珠菌病（皮肤黏膜）

念珠菌病是皮肤黏膜的念珠菌感染，最常见的致病菌为白色念珠菌。可累及任何部位，最常见的部位包括皮肤皱褶处、指间以及生殖器、角膜及口腔黏膜。症状及体征因部位而有所不同。诊断主要依靠临床表现和/或皮屑的KOH直接镜检。治疗药物包括干燥剂和抗真菌药物。
大多数念珠菌感染局限于皮肤和黏膜，但侵袭性念珠菌病常见于免疫抑制病人，危及生命。
系统性念珠菌病在真菌章节讨论。外阴阴道念珠菌病在念珠菌性阴道炎章节中讨论。
慢性皮肤粘膜念珠菌病的病因
潜在的致病真菌包括皮肤癣菌和酵母菌。Candida念珠菌念珠菌属有大约150种菌种，C. albicans70%～80%的C. 白色念珠菌念珠菌感染由白念珠菌引起，其他主要的致病菌包括 光滑念珠菌C. glabrata,、热带念珠菌C. tropicalis,、克柔念珠菌C. krusei,和柏林念珠菌 C. dubliniensis。
Candida念珠菌念珠菌是普遍存在于皮肤和黏膜表面的酵母菌，湿热、局部或系统防御功能受损均可促进菌体繁殖，念珠
念珠菌病的高危因素包括
高温
紧身着装
落后的卫生条件
不经常更换儿童或老年病人尿布或内衣
抗生素治疗造成的菌群失调
皮肤皱褶部位的炎症性疾病（如银屑病）
糖皮质激素、免疫抑制药物、妊娠、糖尿病、其他内分泌疾病（如，库欣病、肾上腺功能减退、甲状腺功能减退症）、血液恶液质，艾滋病毒/艾滋病，T细胞功能缺陷造成的免疫抑制。
念珠菌病最常发生于间擦部位，如腋窝，腹股沟，臀沟（如尿布疹），指间，龟头以及乳房下。外阴阴道念珠菌病在女性中常见。念珠菌引起的甲感染及甲沟炎可继发于不恰当的修剪指甲或发生于厨房工等常暴露于水的工人（参见 甲真菌病）。肥胖者，念珠菌感染常发生于腹部皱褶下。口咽部念珠菌病是局部或系统性免疫缺陷病人的常见体征。
慢性皮肤黏膜念珠菌病以甲、皮肤和口咽部受累为特征。患者皮肤缺乏对念珠菌,反应及对念珠菌抗原的增殖反应（但对丝裂原具有正常的增殖反应），而对念珠菌或其他抗原的抗体反应正常。他们还具有受损的 T 细胞介导的免疫力。慢性皮肤黏膜念珠菌病可能是一种与甲状旁腺功能减退症及艾迪生病相关的常染色体隐性疾病（念珠菌Candida-内分泌病综合征）。
皮肤粘膜念珠菌病的症状和体征
间擦部位的感染表现为瘙痒、界限清楚、大小和形状各异的红斑，肤色较深的患者中可能不易察觉。原发斑片周围可有丘疹和脓疱等卫星损害。
肛周念珠菌病伴白色浸渍和瘙痒。
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外阴阴道念珠菌病 引起瘙痒和分泌物（参见 念珠菌性阴道炎）。
念珠指甲感染 会影响甲床，指甲边缘或两者兼有。念珠菌感染是慢性甲沟炎的常见病因，表现为疼痛性甲周红肿，甲下感染以一个或数个指甲远端剥离（甲分离）为特征，甲下呈白色或黄色。
Interpretation of findings口咽念珠菌病引起口腔黏膜白斑，刮擦易出血（see Interpretation of findings）
口角炎为口角发生的念珠菌病，可引起皲裂或细小裂隙。因长期舔口唇、吸手指、不合适的义齿以及其他引起口角潮湿而利于念珠菌生长的因素引起。
慢性皮肤黏膜念珠菌病主要表现为红斑，脓疱，结痂以及类似银屑病样增厚的斑块，尤其以鼻部和前额为著，多伴发慢性口腔念珠菌病。
皮肤粘膜念珠菌病的诊断
临床表现
KOH湿片
皮肤黏膜念珠菌病根据临床表现和皮损区刮屑KOH湿片直接镜检找到孢子和假菌丝可确诊。
因白念珠菌Candida广泛存在，故单纯培养阳性结果通常Candida无意义。
慢性皮肤粘膜念珠菌病的治疗
干燥剂
局部外用或口服抗真菌药物
间擦感染 根据需要使用干燥剂（例如，对于渗出性病变，使用 Burow 溶液敷布 15 至 20 分钟）和局部抗真菌剂（见表） 浅表真菌感染的治疗选择）。 粉剂有效（如咪康唑粉每日2次，连用2～3周）。氟康唑150mg，口服，每周1次，连用2 ~ 4周，可用于广泛性念珠菌病;局部抗真菌药物可以同时使用。
治疗浅部真菌感染的选择*
Medications（药物应用史）
剂型
用途†
丙烯胺类
阿莫罗芬‡
5%溶液
萘替芬
1%乳膏或凝胶
特比萘芬
外用：1%乳膏或溶液
口服：250mg片剂
苄胺类
布替萘芬
1%乳膏
咪唑类
布托康唑
2%乳膏
克霉唑
外用：1%乳膏，洗剂或溶液；100，200及500 mg阴道栓剂；
口服：10 mg糖衣片
益康唑
1%乳膏
氟康唑
50及200mg/5mL溶液；50，100，150，200 mg片剂
念珠菌病 （外阴阴道、皮肤、口咽）
伊曲康唑
100 mg胶囊，10 mg/mL溶液
甲癣及其他甲真菌病
酮康唑
2%乳膏，1%～2%香波
咪康唑
1～2％液体（气雾剂），2%粉剂（气雾剂），1～2%乳膏或洗剂，1％溶液，2％粉剂或酊剂；100～ 200～ mg阴道栓剂
奥昔康唑
1%乳膏或洗剂
硫康唑
1%乳膏或溶液
特康唑
0.4％和0.8％乳膏，80mg栓剂
噻康唑
6.5%软膏
多烯类
制真菌素
外用：100,000U/g乳膏，软膏，粉剂或阴道片剂
念珠菌病 （口咽部、皮肤）
口服：100,000 U/mL悬液；500,000 U片剂
念珠菌病 （口咽、胃肠）
其他
石灰酸品红
溶液
环吡酮胺
0.77%凝胶，8%涂剂
氯碘羟喹¶
3%乳膏
龙胆紫
1％或2%溶液
灰黄霉素
125mg，165mg，250mg，330mg以及500mg片剂
托萘酯
1％液体、粉剂、液体或气雾剂、乳膏或溶液
锌
十一烯酸/十一烯酸（十一烯酸、十一烯酸盐、十一烯酸锌）
25%溶液，10%酊剂
浅部皮肤癣菌感染（如足癣）
*对于大多数感染而言，一种外用药物相对于其他药物的优越性尚不明确。对于皮肤感染，丙烯胺类对于皮肤癣菌感染具有优越的抗菌活性，而对白念珠菌Candida;的活性较弱；咪唑类对皮肤癣菌和白念珠菌Candida的抗菌活性均较强。外用抗真菌药物副作用罕见，但均可导致皮肤刺激、烧灼感及接触性皮炎。剂量可能因适应症而异。
口服抗真菌药物可引起肝炎和中性粒细胞减少。 当口服抗真菌药（如伊曲康唑，特比萘芬）>1个月时，建议定期监测肝功能和全血细胞计数。
口服伊曲康唑，特比萘芬，氟康唑是通过细胞色素P-450酶系统代谢，因此存在很多潜在的药物相互作用。有些相互作用可能非常严重；对某些人存在心律失常的风险。应注意尽量减少与这些药物的相互作用产生的影响。
†真菌病原体包括酵母（如Candida）和皮肤癣菌。
‡ 这种药物在美国或加拿大不可用，但在其他地方有售。
¶ 这种药物在美国不可用。
念珠菌性尿布疹的治疗包括经常更换尿布、使用吸收性能好的一次性尿布，同时咪唑类乳膏每日2次，外用。合并口咽部念珠菌病的患儿可含服制霉菌素。
念珠菌性甲沟炎的治疗包括避免潮湿，外用或口服抗真菌药物。此类感染往往治疗效果不佳。4％麝香草酚酒精溶液每天两次用于受累部位有效。
口腔念珠菌病 可以通过将1克霉唑及10毫克锭剂在口腔中溶解治疗，4〜5次/天，疗程14天。另一种选择是制霉菌素口服混悬液。也可以使用全身抗真菌药物（例如口服氟康唑）。
慢性皮肤黏膜念珠菌病需要较长期的口服氟康唑抗真菌治疗。
关键点
Candida念珠菌是正常的皮肤菌群，在一定条件下（如过度潮湿，正常菌群失调，宿主免疫抑制）可致病。
念珠菌病可表现为间擦部位的红斑、脱屑、瘙痒性斑片，以及黏膜、甲周或口角部位的皮损。
如果根据临床表现不能诊断，根据皮损区刮屑KOH湿片直接镜检找到孢子和假菌丝可确诊。
大多数念珠菌性间擦疹的治疗可用干燥剂及外用抗真菌制剂。
多数念珠菌性尿布疹的治疗包括经常更换尿布、使用吸收性能好的尿布，同时外用咪唑类乳膏。
治疗口腔念珠菌病可用克霉唑含片，口服制霉菌素悬液，或口服抗真菌药。