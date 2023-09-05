念珠菌病（皮肤黏膜）

潜在的致病真菌包括皮肤癣菌和酵母菌。Candida念珠菌念珠菌属有大约150种菌种，C. albicans70%～80%的C. 白色念珠菌念珠菌感染由白念珠菌引起，其他主要的致病菌包括 光滑念珠菌C. glabrata,、热带念珠菌C. tropicalis,、克柔念珠菌C. krusei,和柏林念珠菌 C. dubliniensis。

Candida念珠菌念珠菌是普遍存在于皮肤和黏膜表面的酵母菌，湿热、局部或系统防御功能受损均可促进菌体繁殖，念珠

念珠菌病的高危因素包括

高温

紧身着装

落后的卫生条件

不经常更换儿童或老年病人尿布或内衣

抗生素治疗造成的菌群失调

皮肤皱褶部位的炎症性疾病（如银屑病）

糖皮质激素、免疫抑制药物、妊娠、糖尿病、其他内分泌疾病（如，库欣病、肾上腺功能减退、甲状腺功能减退症）、血液恶液质，艾滋病毒/艾滋病，T细胞功能缺陷造成的免疫抑制。

念珠菌病最常发生于间擦部位，如腋窝，腹股沟，臀沟（如尿布疹），指间，龟头以及乳房下。外阴阴道念珠菌病在女性中常见。念珠菌引起的甲感染及甲沟炎可继发于不恰当的修剪指甲或发生于厨房工等常暴露于水的工人（参见 甲真菌病）。肥胖者，念珠菌感染常发生于腹部皱褶下。口咽部念珠菌病是局部或系统性免疫缺陷病人的常见体征。

慢性皮肤黏膜念珠菌病以甲、皮肤和口咽部受累为特征。患者皮肤缺乏对念珠菌,反应及对念珠菌抗原的增殖反应（但对丝裂原具有正常的增殖反应），而对念珠菌或其他抗原的抗体反应正常。他们还具有受损的 T 细胞介导的免疫力。慢性皮肤黏膜念珠菌病可能是一种与甲状旁腺功能减退症及艾迪生病相关的常染色体隐性疾病（念珠菌Candida-内分泌病综合征）。