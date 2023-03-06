念珠菌性阴道炎是阴道的念珠菌感染，通常是白色念珠菌。症状通常为粘稠的白色阴道分泌物和外阴阴道瘙痒，通常为中度至重度。诊断依靠盆腔检查、阴道pH值和湿片检查。治疗方法是口服或外用抗真菌药物。
（参见阴道炎概述。）
大多数真菌性阴道炎是由白色念珠球菌(念珠菌病)感染引起的，未孕妇女有酵母菌生长者占15%～20％，已孕妇女有酵母菌生长者占20%～40％。
念珠菌阴道炎的危险因素包括下列各项：
使用广谱抗生素或皮质类固醇
怀孕
紧身无孔内衣
免疫受损
念珠菌性阴道炎在绝经后妇女中不常见，除非她们使用系统性绝经期激素治疗。
念珠菌性阴道炎的症状和体征
阴道外阴瘙痒、烧灼感或刺激症状（性交后可加重）和性交困难是较常见的，因为稠厚、白色、干酪样阴道分泌物黏附于阴道壁上。月经前一周，症状和体征加重。红斑、水肿及脱屑常见。
患有外阴阴道念珠菌病的女性可能没有分泌物，少量白色分泌物或典型的干酪样分泌物。
男性性伴侣感染是罕见的。
如果对抗真菌药物有耐药性，或者患者患有非白色念珠菌，如光滑念珠菌，治疗后可能会复发。
念珠菌性阴道炎的诊断
盆腔检查
阴道 pH 值和显微镜检查
培养，如果阴道炎持续存在或复发
By permission of the publisher.摘自 Sobel JD.In Atlas of Infectious Diseases: Fungal Infections.Edited by GL Mandell and RD Diamond.Philadelphia, Current Medicine, 2000.同样来自Sobel JD。 In Atlas of Infectious Diseases.Edited by GL Mandell and MF Rein.Philadelphia, Current Medicine, 1996.
诊断念珠菌性阴道炎的标准包括
典型的分泌物（厚厚的白色干酪样阴道分泌物）
阴道pH值<4.5
芽殖酵母、假菌丝或菌丝体、在潮湿的培养基上可见，最好用10％的KOH溶液来检测
如果症状提示有念珠菌性阴道炎，但是没有相应的体征（包括外阴刺痛），显微镜下也未发现念珠菌的成分，那就做真菌培养。经常复发者也要通过做培养来证实诊断及排除非白色念珠菌。Candida。
此外，一些相对较新的诊断试剂可以商购用于临床（1)。
诊断参考文献
1.Schwebke JR, Gaydos CA, Nyirjesy P, et al: Diagnostic performance of a molecular test versus clinician assessment of vaginitis.J Clin Microbiol 56 (6):e00252-18, 2018.doi: 10.1128/JCM.00252-18
念珠菌性阴道炎的治疗
抗真菌药物（首选单剂量口服氟康唑）
避免过于潮湿
保持外阴清洁，穿宽松，吸潮的棉质服装，让空气流通，可以使外阴干燥减少真菌生长。
局部或口服药治疗念珠菌性阴道炎非常有效 (见表治疗念珠菌性阴道炎的药物)。氟康唑150mg单剂方案增加了病人的依从性。
治疗念珠菌性阴道炎的新型口服抗真菌药物包括艾瑞芬净和奥司康唑。这些临床应用各不相同。一些专家建议，对于盐水显微镜或真菌培养所记录的局部使用唑类药物和/或口服氟康唑失败的有症状患者，使用这些抗真菌药物进行治疗。
局部使用的布康唑、克霉唑、咪康唑和噻康唑都是可以买到的非处方药。尽管如此，仍然要告诫病人含有矿物油或植物油的局部使用的霜剂或栓剂可以使乳胶做的避孕套变脆。
如果局部治疗时症状持续存在或加重，应当考虑对局部抗真菌药过敏。
治疗念珠菌性阴道炎的一些药物
药物治疗
剂量
局部或阴道
布托康唑
2%缓释型霜
单次使用5g
克霉唑
1%霜剂5g，每天1次，共7～14天，或者2%霜剂5g，共3天
咪康唑
2%霜剂5g，每天1次，共7天，或者4%霜剂5g，共3天
阴道栓100mg，每天1次，共7天；或者200mg，每天1次，共3天；或者一次性用1200mg
特康唑
0.4%霜剂5g，每天1次，共7天或0.8%霜剂5g，每天一次，共3天
阴道栓80mg，每天1次，共3天
噻康唑
单次使用6.5%乳膏5g
口服
氟康唑
单次口服150mg
艾瑞芬净
每 12 小时 300 毫克，持续 1 天
复发性念珠菌感染：每12小时300mg，每月1天，持续6个月
奥特康唑
复发性念珠菌感染：第1天单次给药600 mg，第2天单次450 mg，第14天开始，每周150 mg，持续11周
经常复发的患者（过去 12 个月内至少有 4 次记录的念珠菌阴道炎发作）需要口服药物长期抑制（氟康唑 150 mg，每周至每月一次，或酮康唑 100 mg，每天一次，持续 6 个月）（1)。只有药物被吸收，抑制才有效。肝病可能是这些药物的禁忌证。使用酮康唑的病人应定期监测肝功能。
治疗参考文献
1.Sobel JD, Wiesenfeld HC, Martens M, et al: Maintenance fluconazole therapy for recurrent vulvovaginal candidiasis. N Engl J Med 351(9):876-883, 2004.doi:10.1056/NEJMoa033114