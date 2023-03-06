念珠菌性阴道炎是阴道的念珠菌感染，通常是白色念珠菌。症状通常为粘稠的白色阴道分泌物和外阴阴道瘙痒，通常为中度至重度。诊断依靠盆腔检查、阴道pH值和湿片检查。治疗方法是口服或外用抗真菌药物。

（参见阴道炎概述。）

大多数真菌性阴道炎是由白色念珠球菌(念珠菌病)感染引起的，未孕妇女有酵母菌生长者占15%～20％，已孕妇女有酵母菌生长者占20%～40％。

念珠菌阴道炎的危险因素包括下列各项：

糖尿病

使用广谱抗生素或皮质类固醇

怀孕

紧身无孔内衣

免疫受损

念珠菌性阴道炎在绝经后妇女中不常见，除非她们使用系统性绝经期激素治疗。

念珠菌性阴道炎的症状和体征 阴道外阴瘙痒、烧灼感或刺激症状（性交后可加重）和性交困难是较常见的，因为稠厚、白色、干酪样阴道分泌物黏附于阴道壁上。月经前一周，症状和体征加重。红斑、水肿及脱屑常见。 患有外阴阴道念珠菌病的女性可能没有分泌物，少量白色分泌物或典型的干酪样分泌物。 男性性伴侣感染是罕见的。 如果对抗真菌药物有耐药性，或者患者患有非白色念珠菌，如光滑念珠菌，治疗后可能会复发。

念珠菌性阴道炎的诊断 盆腔检查

阴道 pH 值和显微镜检查

培养，如果阴道炎持续存在或复发 念珠菌性阴道炎的菌丝和孢子 图片 By permission of the publisher.摘自 Sobel JD.In Atlas of Infectious Diseases: Fungal Infections.Edited by GL Mandell and RD Diamond.Philadelphia, Current Medicine, 2000.同样来自Sobel JD。 In Atlas of Infectious Diseases.Edited by GL Mandell and MF Rein.Philadelphia, Current Medicine, 1996. 诊断念珠菌性阴道炎的标准包括 典型的分泌物（厚厚的白色干酪样阴道分泌物）

阴道pH值<4.5

芽殖酵母、假菌丝或菌丝体、在潮湿的培养基上可见，最好用10％的KOH溶液来检测 如果症状提示有念珠菌性阴道炎，但是没有相应的体征（包括外阴刺痛），显微镜下也未发现念珠菌的成分，那就做真菌培养。经常复发者也要通过做培养来证实诊断及排除非白色念珠菌。Candida。 此外，一些相对较新的诊断试剂可以商购用于临床（1)。 诊断参考文献 1.Schwebke JR, Gaydos CA, Nyirjesy P, et al: Diagnostic performance of a molecular test versus clinician assessment of vaginitis.J Clin Microbiol 56 (6):e00252-18, 2018.doi: 10.1128/JCM.00252-18