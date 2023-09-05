颜面xuan（须癣）

口服抗真菌药物

有时可使用强的松。

须癣的治疗方法是微粉化灰黄霉素 500 mg 至 1 g，口服，每天一次，直至临床清除后 2 至 3 周（见表 浅表真菌感染的治疗选择）。或者使用特比萘芬250mg口服，每天一次，或者伊曲康唑200mg口服，每天一次。

若皮损处炎症反应重或发生脓癣，可短期加用强的松（以减轻症状，并可能有助于减少瘢痕形成），从40mg每日1次口服（成人）开始，2周后逐渐减量。