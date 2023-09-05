颜面xuan（须癣）

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须癣是一种胡须区域的皮肤癣菌感染，通常由须癣毛癣菌或疣状毛癣菌引起。 通过在氢氧化钾湿片上检查拔除的毛发来诊断。 治疗是口服抗真菌药，有时是泼尼松。
须癣
图片
Image provided by Thomas Habif, MD.
须癣为胡须部位的皮肤癣菌病，表现为浅表的环状损害，也可有类似毛囊炎的较深在的损害。须癣有时也可表现为脓癣(对皮肤真菌的严重炎症反应引起的大而多瘤的头皮肿块)，导致瘢痕性胡须脱落。
须癣（环形、红斑病变）
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此照片显示须癣患者胡须部位的大的环状红斑性皮损。
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
xu癣的诊断
KOH湿片
须癣的诊断依靠受累皮肤或者拔出的胡须的氢氧化钾湿片检查真菌元素（菌丝）、培养或活检检查。
胡须区域的滤泡性丘疹和脓疱的鉴别诊断包括 细菌性毛囊炎。
须癣的治疗
口服抗真菌药物
有时可使用强的松。
须癣的治疗方法是微粉化灰黄霉素 500 mg 至 1 g，口服，每天一次，直至临床清除后 2 至 3 周（见表 浅表真菌感染的治疗选择）。或者使用特比萘芬250mg口服，每天一次，或者伊曲康唑200mg口服，每天一次。
若皮损处炎症反应重或发生脓癣，可短期加用强的松（以减轻症状，并可能有助于减少瘢痕形成），从40mg每日1次口服（成人）开始，2周后逐渐减量。