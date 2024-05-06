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脂膜炎是一种由多种病因引起的皮下脂肪的炎症。诊断根据临床评估和活检。治疗随病因而异。
（参见结节性红斑。）
根据脂肪内炎症部位的不同，可分为小叶性或间隔性脂膜炎。
脂膜炎的病因
脂膜炎有多种病因，包括：
感染
物理因素（比如：寒冷、创伤）
淋巴增生性疾病（如T细胞淋巴瘤）
胰腺疾病（如急性和慢性胰腺炎、胰腺癌）
脂膜炎的症状和体征
脂膜炎的特点是压痛性红色至紫色皮下结节，局限于四肢，有时也发生于背部、腹部、乳房、面部或臀部。结节偶可出现在肠系膜、肺、阴囊和头颅。
全身炎症的迹象，如发热和不适，可伴随脂膜炎。
脂膜炎
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这张照片显示了大腿前内侧部分的紫罗兰色浸润斑块。
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硬化性脂膜炎
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这张照片显示了由脂肪性皮肤硬化症引起的下肢皮下脂肪的疼痛炎症，这可能与蜂窝织炎混淆。
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脂膜炎的诊断
临床评估
切除或切开活检
脂膜炎常可根据临床表现作出诊断，并通过活检来确诊。
脂膜炎的治疗
支持治疗
抗炎药物
免疫抑制剂
治疗脂膜炎的任何潜在原因。 脂膜炎没有特效的治疗。几种治疗方案，包括非甾体消炎药、抗疟药、氨苯砜和沙利度胺，疗效均一般。
皮质类固醇（1 至 2 mg/kg 口服或每天一次静脉注射）和其他免疫抑制或化疗药物已被用于治疗具有进行性症状或全身受累体征的患者。
关键点
脂膜炎的病因各不相同。
脂膜炎的诊断根据临床表现（包括痛性红色皮下结节）和切除活检确认。
脂膜炎以支持治疗为主，对于症状严重者，可予抗炎或免疫抑制治疗。