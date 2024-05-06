脂膜炎的症状和体征

脂膜炎的症状和体征

脂膜炎的特点是压痛性红色至紫色皮下结节，局限于四肢，有时也发生于背部、腹部、乳房、面部或臀部。结节偶可出现在肠系膜、肺、阴囊和头颅。

全身炎症的迹象，如发热和不适，可伴随脂膜炎。

脂膜炎 隐藏详情 这张照片显示了大腿前内侧部分的紫罗兰色浸润斑块。 © Springer Science+Business Media