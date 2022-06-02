结节性多动脉炎（PAN）

临床表现

活检

如果无可供活检的受累组织，则选择动脉造影

因为表现的特异性，PAN可能难以诊断。诊断应考虑到患者的多种症状，例如不明原因的发热、关节痛、皮下结节、皮肤溃疡、腹部或四肢疼痛、新发足下垂或腕下垂及迅速进展的高血压。综合临床与实验室检查结果，在排除其他原因后，通常可提示诊断。

结节性多动脉炎的诊断需要靠活检见到坏死性动脉炎的病理改变，或对中等大小血管做血管造影时显示的典型动脉瘤而明确。磁共振血管造影可以显示微血管瘤，但是有些异常改变可能太小而无法检测到。因此，磁共振血管造影并不是患者的首选检查。

由于病变的局灶性，未受累及的组织进行活检是无用的，故应针对有临床表现部位活检。出现病变的皮下组织，腓肠神经或肌肉取材做活检，比选肾脏和肝脏要好；肾脏和肝脏活检可能以取材错误而出现假阴性，并导致未发现的微动脉瘤出血。 与肉芽肿性多血管炎（GPA）不同，活检不太可能呈现明显的实质炎症。

缺乏临床症状或表现轻微时，肌电图与神经传导测定可有助于选择肌肉或神经的活检取材部位。如果皮肤损害都存在，则应做包括深部真皮和皮下脂肪组织的外科皮肤活检。（取自表皮和真皮浅层的皮肤穿刺活检可能遗漏PAN的病变皮肤。）应提倡做睾丸活检，因为镜下损害在此处多见，但如无睾丸的症状或有其他可疑部位可做活检时应避免对睾丸活检。同时，男性患者可能不愿行睾丸活检。

实验室检查是非特异性的。最常见的异常改变为白细胞升高至20,000～40,000/mcL (20～40 × 109/L)、蛋白尿和镜下血尿。 此外，患者常有血小板增多、ESR显著加快、失血或肾衰导致的贫血、低蛋白血症与血清免疫球蛋白升高。 天冬氨酸氨基转移酶和丙氨酸氨基转移酶通常轻度升高。 应进行乙肝和丙肝检查。由于肾小球肾炎不是PAN的特征，因此在尿分析中RBC管型并不明显。

其他检查（如抗中性粒细胞胞浆抗体[ANCA]、类风湿因子、抗环瓜氨酸多肽[抗CCP]抗体、抗核抗体[ANA]、补体C3和C4水平、冷球蛋白水平、核抗原以及核抗原可提取物抗体比如抗Smith、抗Ro/SSA、抗La/SSB和抗RNP）的检测对于鉴别其他结缔组织疾病是有必要的，例如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮或干燥综合征。