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结节性红斑

作者：Julia Benedetti, MD, Harvard Medical School
已审核/已修订 5月 2024
看法 进行患者培训

结节性红斑是脂膜炎的一种特殊形式，其特点为胫前或偶尔其他部位可触及的红色或紫色皮下结节，有压痛。通常伴随潜在的系统疾病，主要有链球菌感染、结节病、炎症性肠病。临床进行诊断，有时需依赖活检。治疗随病因而异。

结节性红斑的好发年龄为20～30岁，但也可发生于任何年龄；女性更多见。

结节性红斑的病因

EN病因尚未明确，但由于结节性红斑常与其他疾病伴发，怀疑其为一种免疫反应。

最常见的伴随疾病是 (1)

其他可能的触发因素包括

约有 50% 的结节性红斑病例是特发性的（2）。

硬红斑，一种类似的疾病，表现为小腿屈侧的皮疹，典型见于结核病患者。

病因参考文献

  1. 1.Schwartz RA, Nervi SJ.Erythema nodosum: a sign of systemic disease. Am Fam Physician.2007;75(5):695-700.

  2. 2.Mert A, Kumbasar H, Ozaras R, et al.Erythema nodosum: an evaluation of 100 cases. Clin Exp Rheumatol.2007;25(4):563-570.

结节性红斑的症状和体征

结节性红斑是脂膜炎的一种亚型，表现为红色至紫色的疼痛性结节或斑块，主要发生于胫前区，通常伴有发热、不适和关节疼痛。触诊比视诊更易发现皮损，数周内发展成瘀斑样。

结节性红斑
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这张照片显示患有结节性红斑的患者小腿上特征性的疼痛性红斑皮下结节。
图片由医学博士Thomas Habif, MD.提供。
结节性红斑（腿）
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该图像显示了结节性红斑的特征性红斑、触痛斑块。
Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

结节性红斑的诊断

  • 临床评估

  • 切开楔形活检

结节性红斑的诊断通常是通过临床表现，必要时可以通过结节的切口楔形活检来确诊。

诊断结节性红斑后还需进一步行病因检查。评估可能包括活检、结核病皮肤试验（使用纯化蛋白衍生物 [PPD] 或无反应性面板）以及可能的其他测试（例如抗核抗体、全血细胞计数、胸部 X 光片和连续抗链球菌溶血素 O 滴度或咽部培养）。 血沉常高。

治疗结节性红斑

  • 支持治疗

  • 抗炎药物（糖皮质激素较少用）

结节性红斑几乎都会自行消退 （通常约需 3 至 6 周）。 治疗包括卧床休息、抬高、冷敷和非甾体抗炎药。 碘化钾300～500mg po tid可以减轻炎症。系统用糖皮质激素治疗有效，但鉴于其可能加重潜在的感染，只作为最后的治疗手段。

如果潜在的病因已明确，需积极治疗。

关键点

  • 结节性红斑最常见的病因是链球菌感染（尤其是儿童），结节病，和炎性肠疾病。

  • 结节性红斑的诊断主要根据临床表现，但必要时可进行切口楔形活检以确认。

  • 支持性治疗结节性红斑，并根据需要使用非甾体类抗炎药或碘化钾，直至疾病自发消退。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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