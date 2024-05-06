结节性红斑是脂膜炎的一种特殊形式，其特点为胫前或偶尔其他部位可触及的红色或紫色皮下结节，有压痛。通常伴随潜在的系统疾病，主要有链球菌感染、结节病、炎症性肠病。临床进行诊断，有时需依赖活检。治疗随病因而异。
结节性红斑的好发年龄为20～30岁，但也可发生于任何年龄；女性更多见。
结节性红斑的病因
EN病因尚未明确，但由于结节性红斑常与其他疾病伴发，怀疑其为一种免疫反应。
最常见的伴随疾病是 (1)
其他可能的触发因素包括
使用某些药物（比如：磺胺类、碘剂、溴化物、口服避孕药）
血液系统或实体恶性肿瘤
怀孕
约有 50% 的结节性红斑病例是特发性的（2）。
硬红斑，一种类似的疾病，表现为小腿屈侧的皮疹，典型见于结核病患者。
病因参考文献
1.Schwartz RA, Nervi SJ.Erythema nodosum: a sign of systemic disease. Am Fam Physician.2007;75(5):695-700.
2.Mert A, Kumbasar H, Ozaras R, et al.Erythema nodosum: an evaluation of 100 cases. Clin Exp Rheumatol.2007;25(4):563-570.
结节性红斑的症状和体征
结节性红斑是脂膜炎的一种亚型，表现为红色至紫色的疼痛性结节或斑块，主要发生于胫前区，通常伴有发热、不适和关节疼痛。触诊比视诊更易发现皮损，数周内发展成瘀斑样。
结节性红斑的诊断
临床评估
切开楔形活检
结节性红斑的诊断通常是通过临床表现，必要时可以通过结节的切口楔形活检来确诊。
诊断结节性红斑后还需进一步行病因检查。评估可能包括活检、结核病皮肤试验（使用纯化蛋白衍生物 [PPD] 或无反应性面板）以及可能的其他测试（例如抗核抗体、全血细胞计数、胸部 X 光片和连续抗链球菌溶血素 O 滴度或咽部培养）。 血沉常高。
治疗结节性红斑
支持治疗
抗炎药物（糖皮质激素较少用）
结节性红斑几乎都会自行消退 （通常约需 3 至 6 周）。 治疗包括卧床休息、抬高、冷敷和非甾体抗炎药。 碘化钾300～500mg po tid可以减轻炎症。系统用糖皮质激素治疗有效，但鉴于其可能加重潜在的感染，只作为最后的治疗手段。
如果潜在的病因已明确，需积极治疗。
关键点
结节性红斑最常见的病因是链球菌感染（尤其是儿童），结节病，和炎性肠疾病。
结节性红斑的诊断主要根据临床表现，但必要时可进行切口楔形活检以确认。
支持性治疗结节性红斑，并根据需要使用非甾体类抗炎药或碘化钾，直至疾病自发消退。