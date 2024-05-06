结节性红斑 作者： Harvard Medical School Julia Benedetti , MD , 已审核/已修订 5月 2024 看法 进行患者培训

结节性红斑是脂膜炎的一种特殊形式，其特点为胫前或偶尔其他部位可触及的红色或紫色皮下结节，有压痛。通常伴随潜在的系统疾病，主要有链球菌感染、结节病、炎症性肠病。临床进行诊断，有时需依赖活检。治疗随病因而异。