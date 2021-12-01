甲切除以及破坏连接处的甲床

对于轻度的嵌甲，可在内生的甲板及疼痛的甲皱见塞入棉花，来达到立刻减轻疼痛的效果。如果是由于鞋子过紧引起，则建议更换较大的鞋子。

在大部分的病例中，尤其是合并甲沟炎，局麻后切除部分或偶尔全部向内生长的趾甲是唯一有效的治疗。切除后，可应用弹性管分离甲板和疼痛的甲襞而促进愈合。如果嵌甲复发，可用氢氧化钠或苯酚永久性损毁附近的横向甲基质。（参见如何治疗向内生长的脚趾甲。)如果有动脉缺陷，不建议使用苯酚。