看法 进行患者培训
内生趾甲是甲边缘的内曲或侵犯甲皱，导致疼痛。
（参见甲病概述。）
嵌甲的病因包括鞋小、不正常的步态、球形趾、过度修剪趾甲或者甲形的先天性变异（如先天性钳形甲畸形）。有时候下部生长的骨软骨瘤 也可导致嵌甲，尤其在年轻人中。在年长者中，外周组织水肿是个危险因素。最终，可沿着甲边缘产生感染（甲沟炎）。
症状和体征
在甲皱的边角处可产生疼痛，较少见的情况下，边缘整段都可产生疼痛。起初可能只是轻度的不适，尤其穿某些鞋子时。慢性患者，尤其年轻患者，可见肉芽肿。
趾甲内生
隐藏详情
这张照片显示了长有红色和肿胀的嵌甲影响到第1和第3个脚趾。
© Springer Science+Business Media
内生的趾甲伴广泛炎症
图片
© Springer Science+Business Media
诊断
临床评估
发红、肿胀及疼痛也可能提示并发甲沟炎。对于年轻的复发性嵌甲患者（< 20岁）建议行X线检查来排除骨软骨瘤。在无内生趾甲的情况下，对于年长患者，沿着趾周围生长的明显的肉芽组织提示无黑素性黑素瘤可能，需行活检。
治疗
甲切除以及破坏连接处的甲床
对于轻度的嵌甲，可在内生的甲板及疼痛的甲皱见塞入棉花，来达到立刻减轻疼痛的效果。如果是由于鞋子过紧引起，则建议更换较大的鞋子。
在大部分的病例中，尤其是合并甲沟炎，局麻后切除部分或偶尔全部向内生长的趾甲是唯一有效的治疗。切除后，可应用弹性管分离甲板和疼痛的甲襞而促进愈合。如果嵌甲复发，可用氢氧化钠或苯酚永久性损毁附近的横向甲基质。（参见如何治疗向内生长的脚趾甲。)如果有动脉缺陷，不建议使用苯酚。