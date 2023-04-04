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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何治疗向内生长的脚趾甲

作者：Matthew J. Streitz, MD, San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium
已审核/已修订 4月 2023
看法 进行患者培训

内生趾甲是甲边缘的内曲或侵犯甲皱。

(参见内生脚趾甲。）

治疗内生趾甲的适应症

  • 向内生长的脚趾甲周围发炎和/或感染

确认甲周软组织（指甲褶皱）实际上延伸到脚趾甲的外侧部分。（否则，请考虑替代诊断，例如外伤、 痛风, 甲沟炎， 或者 蜂窝织炎.)

治疗内生趾甲的禁忌症

治疗内生趾甲的并发症

  • 指甲皱襞角化过度、水肿或红斑

  • 感染

  • 指甲再生

  • 包涵囊肿

治疗内生趾甲的设备

  • 清洁液，如聚维酮碘或氯己定

  • 21G和25G穿刺针

  • 10mL注射器

  • 局部麻醉剂，如1％利多卡因

  • 小橡胶止血带

  • 弹性或纱布包裹小到足以包围脚趾

  • 英式砧钉分离器、尖头剪刀或 #11 手术刀

  • 镊子或止血器

  • 伤口闭合条、直径为 2 至 3 毫米的手术引流管纵向切开，或棉签

  • 硝酸银棒、1% 苯酚溶液或 10% 氢氧化钠溶液

  • 不含新霉素的抗生素软膏

  • 非封闭性敷料

  • 无菌或非无菌手套

治疗内生趾甲的定位

  • 通常患者仰卧或坐着，受影响的腿伸直且支撑良好

治疗内生趾甲的分步说明

可以做几个程序。 有些只涉及从指甲上分离和隔离甲皱襞（甲夹板）。其他包括去除部分指甲，无论是侧缘，还是在甲侧缘附近生长的钉状针（骨针）；针状体可以作为治疗的并发症或自发发展。有时，指甲褶皱组织会被移除。去除整个指甲不再被认为是有益的。

所有程序

  • 用聚维酮碘或氯己定溶液清洁该部位。

  • 做zhi神经阻滞来完全麻醉脚趾。

  • 在脚趾底部使用止血带以控制出血。

  • 根据局部软组织炎症或感染的程度确定治疗的程度。

  • 如果炎症很小，请考虑用夹板夹住指甲或仅去除指甲骨针。

  • 如果炎症更广泛或感染（特别是慢性）或剧烈疼痛，请移除部分指甲。

甲夹板

  • 用镊子或止血钳抬高指甲的侧缘。

  • 在外侧指甲边缘下从直径 2 至 3 毫米的手术引流管插入棉签（针对轻度炎症）、伤口闭合条（针对中度炎症）或 1 厘米长的条带。

  • 插入伤口闭合条和手术引流材料，倾斜地在指甲角下，来回锯切，直到角被充分抬高并在指甲的整个长度下。

  • 在脚趾周围固定胶带封口。

去除指甲钉针

  • 如有必要，用镊子或止血钳抬高钉针。

  • 使用指甲分离器或尖头剪刀在骨针和指甲板之间纵向切割，继续穿过骨针的起点，在角质层下方到指甲根部的约 1/3 至 1/2 处。

  • 用镊子或止血钳从甲床上扭转钉针。

  • 清除指甲褶皱中的所有碎屑。

  • 使用硝酸银控制出血。

  • 如果存在脓肿，排出所有脓液，冲洗任何空腔，并包扎脚趾。

去除全部或部分脚趾甲的主要部分

  • 使用指甲分离器或尖头剪刀将受影响的指甲边缘从甲床上抬高 3 至 4 毫米。将剪刀的分流器或尖端平行于甲床推进，并一直延伸到近端甲皱襞（角质层）。

  • 纵向切割指甲以分离升高的部分，确保同时切割角质层下方的指甲部分。

  • 用镊子或止血钳抓住指甲的部分，回到靠近根部的位置，将部分根部向指甲的其余部分扭转，最终将其从指甲皱襞和角质层中释放出来。

  • 轻轻地缩回甲襞并清除真皮或表皮上任何隐藏的碎屑。使用硝酸银棒控制任何出血。

  • 考虑在暴露的甲床和肉芽组织上涂抹硝酸银 2 分钟，因为这会阻止指甲再生。

  • 如果有条件，请考虑将 10% 氢氧化钠（1 至 2 分钟）或 1% 苯酚溶液用棉头涂抹器（3 次，每次约 30 秒，或单次 5 分钟）涂抹在裸露的甲床上以永久抑制指甲再生。

治疗内生趾甲的术后护理

  • 用抗生素软膏和非粘性敷料包扎该区域。

  • 甲夹板：让患者每天清洗伤口并根据需要重新涂抹敷料。当炎症消退并且指甲不再撞击甲周组织时取下夹板。

  • 如果指甲的一部分或骨针已被移除，请指导患者每天将脚趾浸入温水中 2 或 3 次，进行修复，并避免使用刺激性化学品。

  • 在 2 到 3 天内重新检查脚趾是否有感染迹象，对于高危患者（例如，患有糖尿病、神经病变和/或外周血管疾病的患者）可能更早。

  • 如果问题仍未解决，请咨询最终的足病护理。

  • 指导患者穿不那么紧绷的鞋子并笔直修剪指甲。

治疗内生趾甲的警示和常见错误

  • 一定要一直剪到指甲根部，这样就不会在角质层下面留下任何指甲；不这样做会导致骨针形成和炎症复发。

  • 一定要使用止血带；否则，出血可能会使视野变得模糊。

  • 在脚趾甲反复向内生长、循环功能障碍、神经病变和/或糖尿病患者中寻找骨髓炎。

治疗内生趾甲的提示和技巧

  • 如果没有指甲分离器，请使用尖头剪刀，但在剪指甲时保持向上的压力，以尽量减少对甲床的伤害。或者，通过将脚趾浸泡在温肥皂水中软化后，使用一次性电动烧灼器切割指甲。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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