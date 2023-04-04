如何治疗向内生长的脚趾甲

使用指甲分离器或尖头剪刀将受影响的指甲边缘从甲床上抬高 3 至 4 毫米。将剪刀的分流器或尖端平行于甲床推进，并一直延伸到近端甲皱襞（角质层）。

纵向切割指甲以分离升高的部分，确保同时切割角质层下方的指甲部分。

用镊子或止血钳抓住指甲的部分，回到靠近根部的位置，将部分根部向指甲的其余部分扭转，最终将其从指甲皱襞和角质层中释放出来。

轻轻地缩回甲襞并清除真皮或表皮上任何隐藏的碎屑。使用硝酸银棒控制任何出血。

考虑在暴露的甲床和肉芽组织上涂抹硝酸银 2 分钟，因为这会阻止指甲再生。