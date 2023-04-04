如何治疗向内生长的脚趾甲

内生趾甲是甲边缘的内曲或侵犯甲皱。
(参见内生脚趾甲。）
治疗内生趾甲的适应症
治疗内生趾甲的禁忌症
无
治疗内生趾甲的并发症
指甲皱襞角化过度、水肿或红斑
感染
指甲再生
包涵囊肿
治疗内生趾甲的设备
清洁液，如聚维酮碘或氯己定
21G和25G穿刺针
10mL注射器
局部麻醉剂，如1％利多卡因
小橡胶止血带
弹性或纱布包裹小到足以包围脚趾
英式砧钉分离器、尖头剪刀或 #11 手术刀
镊子或止血器
伤口闭合条、直径为 2 至 3 毫米的手术引流管纵向切开，或棉签
硝酸银棒、1% 苯酚溶液或 10% 氢氧化钠溶液
不含新霉素的抗生素软膏
非封闭性敷料
无菌或非无菌手套
治疗内生趾甲的定位
通常患者仰卧或坐着，受影响的腿伸直且支撑良好
治疗内生趾甲的分步说明
可以做几个程序。 有些只涉及从指甲上分离和隔离甲皱襞（甲夹板）。其他包括去除部分指甲，无论是侧缘，还是在甲侧缘附近生长的钉状针（骨针）；针状体可以作为治疗的并发症或自发发展。有时，指甲褶皱组织会被移除。去除整个指甲不再被认为是有益的。
所有程序
用聚维酮碘或氯己定溶液清洁该部位。
做zhi神经阻滞来完全麻醉脚趾。
在脚趾底部使用止血带以控制出血。
根据局部软组织炎症或感染的程度确定治疗的程度。
如果炎症很小，请考虑用夹板夹住指甲或仅去除指甲骨针。
如果炎症更广泛或感染（特别是慢性）或剧烈疼痛，请移除部分指甲。
甲夹板
用镊子或止血钳抬高指甲的侧缘。
在外侧指甲边缘下从直径 2 至 3 毫米的手术引流管插入棉签（针对轻度炎症）、伤口闭合条（针对中度炎症）或 1 厘米长的条带。
插入伤口闭合条和手术引流材料，倾斜地在指甲角下，来回锯切，直到角被充分抬高并在指甲的整个长度下。
在脚趾周围固定胶带封口。
去除指甲钉针
如有必要，用镊子或止血钳抬高钉针。
使用指甲分离器或尖头剪刀在骨针和指甲板之间纵向切割，继续穿过骨针的起点，在角质层下方到指甲根部的约 1/3 至 1/2 处。
用镊子或止血钳从甲床上扭转钉针。
清除指甲褶皱中的所有碎屑。
使用硝酸银控制出血。
如果存在脓肿，排出所有脓液，冲洗任何空腔，并包扎脚趾。
去除全部或部分脚趾甲的主要部分
使用指甲分离器或尖头剪刀将受影响的指甲边缘从甲床上抬高 3 至 4 毫米。将剪刀的分流器或尖端平行于甲床推进，并一直延伸到近端甲皱襞（角质层）。
纵向切割指甲以分离升高的部分，确保同时切割角质层下方的指甲部分。
用镊子或止血钳抓住指甲的部分，回到靠近根部的位置，将部分根部向指甲的其余部分扭转，最终将其从指甲皱襞和角质层中释放出来。
轻轻地缩回甲襞并清除真皮或表皮上任何隐藏的碎屑。使用硝酸银棒控制任何出血。
考虑在暴露的甲床和肉芽组织上涂抹硝酸银 2 分钟，因为这会阻止指甲再生。
如果有条件，请考虑将 10% 氢氧化钠（1 至 2 分钟）或 1% 苯酚溶液用棉头涂抹器（3 次，每次约 30 秒，或单次 5 分钟）涂抹在裸露的甲床上以永久抑制指甲再生。
治疗内生趾甲的术后护理
用抗生素软膏和非粘性敷料包扎该区域。
甲夹板：让患者每天清洗伤口并根据需要重新涂抹敷料。当炎症消退并且指甲不再撞击甲周组织时取下夹板。
如果指甲的一部分或骨针已被移除，请指导患者每天将脚趾浸入温水中 2 或 3 次，进行修复，并避免使用刺激性化学品。
在 2 到 3 天内重新检查脚趾是否有感染迹象，对于高危患者（例如，患有糖尿病、神经病变和/或外周血管疾病的患者）可能更早。
如果问题仍未解决，请咨询最终的足病护理。
指导患者穿不那么紧绷的鞋子并笔直修剪指甲。
治疗内生趾甲的警示和常见错误
一定要一直剪到指甲根部，这样就不会在角质层下面留下任何指甲；不这样做会导致骨针形成和炎症复发。
一定要使用止血带；否则，出血可能会使视野变得模糊。
在脚趾甲反复向内生长、循环功能障碍、神经病变和/或糖尿病患者中寻找骨髓炎。
治疗内生趾甲的提示和技巧
如果没有指甲分离器，请使用尖头剪刀，但在剪指甲时保持向上的压力，以尽量减少对甲床的伤害。或者，通过将脚趾浸泡在温肥皂水中软化后，使用一次性电动烧灼器切割指甲。