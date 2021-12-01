甲沟炎是甲周组织的感染。急性的甲沟炎可沿着甲边缘产生红、热及疼痛。视诊可诊断该病。视诊即可诊断。治疗使用抗葡萄球菌抗生素急排空脓液。

（参见甲病概述。）

甲沟炎通常为急性的，但慢性病例 也有可能发生。急性甲沟炎的病因多为金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus 或链球菌，假单胞菌Pseudomonas 或变形菌Proteus sp相对少见。 病原菌通过皮肤破损处进入表皮，这种皮肤屏障的破坏多由甲刺、甲褶外伤、角质层缺失或慢性刺激引起（例如水和去污剂）。甲沟炎更常发生在爱咬指甲者。在足趾，嵌甲处最先受感染。

新的药物疗法，如表皮生长因子受体抑制剂（EGFR），（mTOR）哺乳动物雷帕霉素靶蛋白，和较为少用的 BRAF 基因抑制剂，可引起甲沟炎及其他皮肤表现。 机制尚未完全明确。然而，大多数情况下似乎是由药物本身例如视黄酸代谢的改变引起的，而非由继发感染引起。

糖尿病和外周循环障碍患者足趾的甲沟炎可导致更广泛的感染并危及肢体。

症状和体征 甲沟炎累及甲周（近端和/或远端的甲褶），几小时至几天后出现疼痛、热感、发红和肿胀。通常脓仅限于甲周，有时会浸润甲下，导致加重。感染很少穿入手指深部，有时会导致屈肌腱鞘炎。 手指急性甲沟炎 隐藏详情 在这张照片中，急性甲沟炎的特点是指甲周围广泛的炎症和化脓。 DR. P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

诊断 临床评估 根据病史及临床评估可诊断急性甲沟炎。 有些皮肤病可以引起类似甲沟炎的变化故需要鉴别，尤其是当治疗效果不佳时。这些皮肤病包括鳞癌、邻近的甲癣、化脓性肉芽肿、坏疽性脓皮病和疱疹性瘭疽。

治疗 抗葡萄球菌和链球菌的抗生素有效

排脓 早期可采用热敷或浸泡热水和服用对葡萄球菌和链球菌有效的抗生素（例如双氯西林或头孢菌素IV 250mg每日4次，克林霉素300mg每日4次）。 在耐甲氧西林金黄色葡萄球菌S. aureus多见的地区，根据当地的药敏测试，可使用诸如甲氧苄氨嘧啶或者磺胺甲噁唑治疗。 对有糖尿病或者其他外周血管性疾病的患者，趾的甲沟炎应预防发生蜂窝织炎 或者更严重的感染（水肿或者红斑的扩展、淋巴结病或者发热）。 脓肿用自由升降器、小型止血钳或11号手术刀插入甲和甲褶中，无需皮肤切开，置入薄纱条24～48小时可利于引流。 一例因表皮生长因子抑制剂治疗致发病且对常规治疗不敏感的病患接受自体富含血小板的血浆治疗有效。